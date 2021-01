Lidé smí jen na vlastní chaty a chalupy. ‚To nejlepší, co lze udělat, je zůstat doma,‘ uvedl Hamáček

„Epidemie stagnuje a některá čísla rostou,“ vysvětloval ministr Jan Hamáček, proč vláda zpřísňuje protikoronavirová opatření. Lidé nově budou smět jezdit jen na své rekreační objekty. Ubytovací služby budou moci využívat jen ti, kteří budou mít potvrzení od zaměstnavatele, že jsou skutečně na služební cestě. Kabinet také schválil, že od pondělí budou mít lidé nárok na antigenní test zdarma jednou za tři dny. Praha 19:57 28. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nemůžeme si dovolit situaci podcenit. Jsme asi v nejsložitější situaci za poslední dobu. Když epidemie začínala, neměli jsme v nemocnicích nikoho, nízká čísla byla i na podzim, pak to bylo horší. Pokud by to začalo znovu růst, začali bychom s úplně plnými nemocnicemi. Na čísla reagovat musíme. Stejně jako na britskou verzi koronaviru,“ uvedl místopředseda vlády Jan Hamáček.

„Během necelého týdne došlo k zastavení zlepšování situace. V první polovině ledna situace vrcholila, po snížení se ale opět zastavila. V nemocnicích je stále 6000 osob, na JIP okolo 1000 lidí. Je nutné dosáhnout dalšího poklesu. Jakékoliv nové zhoršení by okamžitě vedlo k přetížení nemocnic, které jsou na hranici kapacit,“ doplnil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Hamáček proto vyzval lidi, aby pokud možno zůstávali doma a co nejvíce omezili své kontakty. „Povolujeme cesty do vlastních rekreačních objektů. Je tam podmínka, že tam musí pobývat lidé jen z jedné domácnosti. Doporučujeme omezit návštěvy v rodinách. Nemůžeme to zakázat, ale žádáme, aby to lidé zvážili. A když už, aby při návštěvách nosili respirátory,“ řekl místopředseda vlády.

Jen ‚skutečné‘ služební cesty

Vláda definitivně uzavřela vleky i lanovky, už nesmí vozit ani pěší. Výjimkou jsou jen případy, kdy slouží k veřejné obsluze nebo je potřebují využívat složky integrovaného záchranného systému.

„Skiareálům se musíme omluvit. Vzbudili jsme u nich očekávání a bylo to v dobrém. Dávalo nám chvíli smysl je částečně spustit, ale situace se nevyvíjí dobře,“ vysvětloval ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček.

Hotely a další ubytovací zařízení mohou mít otevřeno. Ale podle vlády pouze pro případy skutečných služebních cest. „Neuzavřeli jsme hotely a penziony pro obchodní cestující. Ale nesmí tak docházet k zneužívání - bude to tedy pouze pro osoby, které ubytování vyhledají ve výkonu zaměstnání, nebude to pro jejich rodinné příslušníky. Tento účel musí osoba prokázat písemným potvrzením,“ řekl ministr Havlíček.

Zůstává ale možnost si nějaký objekt nebo byt pronajmout. „Pokud by se jednalo o nájemní vztah, pak je to možné,“ uvedl Havlíček.

Zákaz návštěv u akutních lůžek

Ministr zdravotnictví uvedl, že byl obnoven i zákaz návštěv pacientů na akutních lůžkách ve zdravotnických zařízeních. Na ostatních odděleních jsou návštěvy povoleny za použití respirátorů a provedení testů.

Lidé si také smí od pondělí nechat udělat antigenní testy častěji než dosud. „Schválili jsme i zkrácení doby mezi antigenními testy z pěti dnů na tři. Je to jednak pomoc pendlerům, ale i možnost, aby se lidé mohli testovat častěji,“ uvedl Blatný.

Pravidla pro volný pohyb, obchod, služby a další aspekty života v Česku odpovídají páté úrovni protiepidemického systému PES, i když index PES se drží dva týdny ve čtvrtém z pěti stupňů rizika.

