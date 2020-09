Maďar: Musí se zavést represivní protiepidemická opatření, jinak budeme dál sklouzávat po šikmé ploše

Česko ve čtvrtek zaznamenalo nové maximum – za středu přibylo 2139 nakažených koronavirem. Křivka nemocných má podle odhadů v následujících dnech dále stoupat, vládní kabinet by tak měl v boji proti nemoci covid-19 přitvrdit. Myslí si to alespoň epidemiolog a exšéf pracovní skupiny resortu zdravotnictví Rastislav Maďar. Podle něj sklouzáváme po šikmé ploše. „Česká republika se na ni při včasném zásahu vůbec nemusela dostat,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Doporučujeme Praha 6:57 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Rastislav Maďar | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Určitá represivní protiepidemická opatření se zavést musí,“ reagoval epidemiolog Rastislav Maďar na dotaz redakce, jak hodnotí aktuální vývoj koronavirové krize v Česku. „Předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví bude nová opatření prezentovat už ve čtvrtek,“ pokračoval.

Vojtěch od pátku zakázal vnitřní akce na stání nad deset lidí. Výjimku mají výstavy nebo trhy Číst článek

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) totiž ve středu během jednání Poslanecké sněmovny naznačil, že chce současná opatření zpřísnit, a to například množství návštěvníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách jako jsou třeba noční kluby.

„Aktuální epidemiologická situace není dobrá,“ řekl. Změny by měly platit od pátku.

Zkraje týdne přitom resort oznámil nová pravidla karantény. Od pondělí tak do ní nemusí lidé, kteří se potkají s nakaženým s rouškou či respirátorem a sami také budou mít ochranu dýchacích cest. A současně nemají žádné příznaky nemoci.

Odměna za roušku

Podle Maďara roušky „na obou stranách“ významně snižují riziko nákazy. „To víme už delší dobu. Záleží ale i od jejich kvality a momentálního stavu. Ta jistota není absolutní, pokud by ale k nákaze i přesto došlo, infekční dávka bude nižší,“ uvedl dále.

Větší jistotu však podle něj poskytuje respirátor. „Hůř se s ním ale dýchá,“ doplnil epidemiolog.

Covid-19 v Česku V Česku se dosud potvrdilo 41 032 případů nákazy koronavirem, z toho je aktuálně nemocných 17 619 lidí. Průběh nemoci je u nich většinou mírný nebo bez příznaků, s covidem-19 bylo podle údajů ve středu v nemocnici 388 lidí, v těžkém stavu bylo 81 z nich.

Není ovšem jasné, jak budou hygienici upravená pravidla kontrolovat a zda toho nebudou lidé zneužívat. Rozvolňování předpisů pro karanténu kvůli nemoci covid-19 navíc přišla v době, kdy množství nakažených rapidně stoupá. „Je to odlehčení jak pro lidi, tak pro systém nemocenského pojištění, ale i pro ekonomiku a firmy,“ reagoval na výtky Vojtěch.

Podle epidemiologa k tomu ministerstvo zřejmě vedla snaha „ochránit už dost zahlcený systém a zmírnit dopady četných karantén na životy lidí a chod společnosti, než nějaká náhle zjištěná tvrdá vědecká data“.

Rastislav Maďar působil do srpna jako šéf pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Skupina měla za úkol dodávat ministrovi odborná stanoviska pro postup kroků, které život v ČR postupně vracely do běžného režimu po uzavření škol, většiny obchodů a dalších opatřeních. Nakonec skončil na vlastní žádost. „Nemá zapotřebí čelit podpásovým útokům,“ zdůvodnil to tehdy.