Venku možná budeme chodit bez roušek už za dva týdny, říká epidemiolog Maďar

Češi by mohli ve venkovních prostorech odložit roušky od 25. května, pokud se bude situace nadále vyvíjet podle předpokladů. „Roušky by se nemuseli nosit tam, kde je člověk dál než dva metry od jiných lidí," řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. Praha 11:18 11. května 2020

Původně chtěli podle Maďara hrát epidemiologové takzvaně na jistotu a s uvolněním pohybu bez roušek počkat ještě dva až tři týdny po druhé květnové vlně uvolňování, kterou vláda plánuje na 25. květen.

„Ideálním datem je pro nás polovina června, ale jsme schopni akceptovat, že už za dva týdny by se roušky nemusely nosit ve venkovních prostorách,“ říká Maďar s tím, že roušky zůstanou povinné, když se lidé přiblíží k nějakým dalším osobám.

Kdy by mohla vláda povolit fungování bez roušek i uvnitř, zatím podle něj není jisté. „To ještě nejsme schopni posoudit a bude to záviset na úspěšnosti dalších vln uvolňování karanténních opatření. Řada lidí si bude roušky uvnitř prostor nechávat, i když to nebude povinné,“ myslí si vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Od pondělí se mohou po dvouměsíční pauze opět otevřít obchodní centra, venkovní zahrádky restaurací, ale také třeba kadeřnictví. Povoleny budou akce do 100 lidí. Pro studenty devátých ročníků a maturanty se otevřou školy, ale vše bude možné jen za dodržení přísných hygienických pravidel.

„Snažíme se o to, aby se přístup provozovatelů i zákazníků změnil. Lidé by měli rychle nakoupit a prostor nákupních center opustit. Jakákoli volnočasová zóna by měla být omezena tak, aby se tam lidé nemohli shlukovat ve větších počtech,“ myslí si Maďar.

