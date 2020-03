České nemocnice mají na sto tisíc obyvatel 11 lůžek intenzivní péče, Německo jich má podle dat 29

Na možné komplikace spojené s nákazou COVID-19 je podle zdravotnických dat nejlépe připraveno Německo, na sto tisíc obyvatel tam připadne přibližně 29 lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Vybavenosti jednotek intenzivní péče se věnovala studie zveřejněná v roce 2012 vědeckým časopisem Intensive Care Medicine - doposud se jedná o jedinou souhrnnou zprávu pro Evropské země.

Podle ní momentálně nejhůř zasažená Itálie měla 12 lůžek na sto tisíc obyvatel, Česko o jedno méně. Aktuální tuzemské údaje se podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) liší.

Počet nakažených Němců ve středu narostl na více než devět tisíc, nemoci prozatím podlehlo jen 24 z nich data Praha 6:30 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vybavenosti jednotek intenzivní péče se věnovala studie zveřejněná v roce 2012 vědeckým časopisem Intensive Care Medicine. Podle vědců je v Evropě přes dva miliony lůžek na jednotkách intenzivní péče. Značné rozdíly jsou ale mezi jednotlivými státy.

Ačkoliv tuzemské zdravotnictví jen mírně přesáhlo nad evropský průměr, je ve srovnání s ostatními státy podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na případné zatížení v důsledku koronavirové nákazy připraveno.

Při přepočtu na sto tisíc obyvatel dopadlo v Evropské unii nejhůře Portugalsko, kde jsou lůžka pouze čtyři.

Obce na Olomoucku jako epicentrum nákazy. ‚Někteří se nechovali tak, jak měli,‘ říká jeden ze starostů Číst článek

Rozdílná je také organizace péče, Česká republika má podle studie nadměrný počet standardních lůžek – 865 na sto tisíc obyvatel. Oproti jednotkám intenzivní péče (JIP) ale mají nižší přístrojovou vybavenost, chybí na nich například plicní ventilátory.

Jak potvrzuje zhoršující se situace v Itálii, právě tato zařízení mohou být životně důležitá pro pacienty s koronavirem, u kterých má nákaza náročnější průběh. V posledních týdnech je proto začaly masivně poptávat vlády po celém světě, včetně té české.

Komplikace: plicní ventilace

Údaje ministra zdravotnictví se od čísel ve studii liší: podle ministra Vojtěcha má nyní Česko 20 přístrojů na každých sto tisíc obyvatel. Pro dlouhodobou umělou ventilaci plic eviduje Ústav zdravotnických informací a statistiky celkem 3640 přístrojů.

Blíže neurčená část je ale podle odhadů tohoto ústavu permanentně v provozu, v případě rozšíření epidemie tedy ministerstvo počítá s vyčleněním pouze 400 z nich pro nové pacienty.

„Udělali jsme si určité zmapování i na základě toho, co vidíme dnes u našich italských kolegů. My máme v tuto chvíli dostatek těchto ventilátorů, pro ten stávající stav jsme na tom lépe, než Itálie, která má asi nejnižší počet ventilátorů v přepočtu na obyvatele v Evropě. U nás je to zhruba 20 ventilátorů na 100 tisíc obyvatel. V Itálii je to asi 9 na 100 tisíc obyvatel,“ komentoval ministr Vojtěch stav na tiskové konferenci 9. března.

„Kapacita, s kterou teď kalkulujeme – až 400 ventilátorů – by měla být dostatečná na nějakých 5000 pacientů, protože ne každý z těch rizikových potřebuje ventilátor, někde tam je jen oxygenace kyslíkem,“ upřesnil již dříve pro server iROZHLAS.cz Prymula.

‚Absolutní priorita‘

Bezpečnostní rada státu 9. března rozhodla o pořízení dalších 150 speciálních přístrojů na podporu dýchání. Po pondělním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO) upřesnil, že o jejich nákupu jedná s dodavatelskou firmou Cheiron.

ONLINE: Žádný nový případ, hlásí Wu-chan. V Číně se ale dál šíří nákaza ze zahraničí Číst článek

„Ventilátory objednali v Číně. Ubezpečili mě, že zkrátka ty ventilátory dodají. Takže to je absolutní priorita,“ řekl Babiš.

Nyní firma podle technického ředitele Zdeňka Fořta čeká na jejich vyrobení. Do Česka by se poté měly dostat do 40 dní. „Smlouvu na nákup ventilátorů jsme uzavřeli dávno před jejich zvýšenou poptávkou. Jejímu vyhotovení nic nebrání,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Fořt.

Podle premiéra se jedná pouze o rezervu, dovybavit novými ventilátory plánuje především pražskou Nemocnici Na Homolce a brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny. Právě tato zařízení premiér vytyčil jako nově specializované na nákazu koronavirem.

Chybí personál

O konkrétních podmínkách provozu těchto pracovišť nyní jedná se zástupci nemocnic. Jak konkrétně budou o pacienty pečovat, zatím nemocnice neví. Se speciálním provozem by ale podle premiéra měly nemocnice začít do dvou týdnů.

Britská vláda sází na strategii kolektivní imunity. Hazarduje se životy lidí, říkají k tomu odborníci Číst článek

„V současné době máme 45 plicních ventilátorů,“ upřesnila za Fakultní nemocnici U sv. Anny její mluvčí Dana Lipovská.

Také Nemocnice Na Homolce konkrétní podmínky speciálního provozu prozatím nezná, tisková mluvčí nemocnice Martina Dostálová tedy na otázku, zda nemocnice disponuje dostatečným počtem ventilátorů, odmítla odpovědět.

„Nedokážeme říci, jaký je dostatečný počet. I kdybychom měli dostatek ventilátorů, neznamená to, že jsou lidi, kteří je umí obsloužit. Bez nich je to k ničemu,“ dodala.

Ke středečnímu večeru česká vláda eviduje 7664 provedených testů, z toho 522 nakažených. Tři pacienti se vyléčili. Podle Prymuly se 52 pacientů léčí ve zdravotnických zařízeních, pět z nich je ve vážném stavu. Čtyři jsou na plicní ventilaci, jeden pacient je připojen na mimotělní membránovou oxygenaci (ECMO).

Tisíce kusů

V sousedním Německu berlínská vláda poptává ventilátory v řádech deseti tisíců kusů, a to i přesto, že podle listu Financial Times patří tamní zdravotnictví k nejlépe vybavenému v Evropě. Z téměř 29 tisíc lůžek intenzivní péče má 25 tisíc z nich ventilátor.

Podle německého výrobce zdravotnických zařízení Drägerwerk, který má dodat deset tisíc kusů, se jedná o největší objednávku v dějinách firmy a rovná se její celoroční produkci.

Itálie podle tamích zdrojů potřebuje alespoň 5 tisíc ventilací, podle šéfa švýcarské firmy Hamilton Medical Andrease Wielanda má Řím zřejmě méně než čtvrtinu potřebných dýchacích přístrojů, jak o víkendu informoval Radiožurnál.