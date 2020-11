Pohyb lidí na veřejnosti nejvýrazněji ubyl v Praze. V obchodních centrech a restauracích až o 60 procent

Pohyb lidí v důsledku opatření proti koronaviru poklesl zatím nejvíce v Praze. Vyplývá to z přehledu mobility lidí v jednotlivých krajích, o kterém na twitteru informoval vedoucí laboratorní skupiny ministerstva zdravotnictví Marián Hajdúch. Výsledky podle něj odpovídají ubývajícím novým případům nakažených covidem-19 hlavně v Praze. Praha 16:46 8. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze ubylo pohybu obyvatel na veřejných místech nejvýrazněji. Výjimkou jsou nákupy potravin. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proti zbytku Česka v hlavním městě nejvíce přibylo lidí, kteří zůstávají doma, a zároveň nejvíc poklesl počet těch, kteří chodí do nákupních center či pro občerstvení z restaurací.

„Nejnovější Google mobility reports ukazují velký pokles mobility, zejména v Praze, kde to koreluje s poklesem výskytu nových případů,“ uvedl Hajdúch. Praha má podle něj nyní nejnižší počet nově nakažených za den v poměru k počtu obyvatel, je jich 32 na 100 000 lidí. „Poprvé je vidět velký efekt uzavřených provozoven v neděli,“ dodal Hajdúch.

Vláda v říjnu kvůli zhoršování epidemie covidu omezila volný pohyb lidí, doporučila maximálně využívat práci na dálku a až na výjimky zakázala maloobchodní prodej. V neděli je provoz obchodů ještě omezenější, otevřené mohou být například čerpací stanice či lékárny. Restaurace mohou prodávat občerstvení jen přes výdejní okénka mezi 6.00 a 20.00. Uzavřely se divadla, kina, muzea, zoologické zahrady či fitness centra. Zavřené jsou školy s výjimkou mateřských. Opatření mají fungovat do konce nouzového stavu, který zatím platí do 20. listopadu. Průmyslové podniky zůstaly v provozu.

Podle přehledu mobility z dat v Mapách Google poklesl trend pohybu na místech volnočasových provozoven, jako jsou restaurace, nákupní centra, zábavní parky, muzea, knihovny či kina, proti obvyklému stavu o 51 procent. Zhruba o 38 procent ubylo lidí ve veřejné dopravě, o 34 procent na pracovištích a o čtyři procenta v parcích. Naopak nakupovat potraviny, drogerii či léky chodí o procento lidí víc a doma je více než 15 procent lidí. Data jsou z 3. listopadu.

Pomalé brzdění epidemie

V Praze jsou v porovnání s jinými regiony změny největší ve všem kromě nákupů potravin. Návštěv restaurací či nákupních center ubylo v hlavním městě o 61 procent. Nejméně to bylo o 38 procent ve Středočeském kraji. Do parků chodí v Praze o 30 procent lidí méně, zatímco ve Zlínském kraji o 44 procent lidí víc než obvykle.

Počet cestujících ve veřejné dopravě poklesl v Praze o 49 procent, nejméně v Olomouckém kraji, a to o pětinu. Zhruba 47 procent lidí ubylo v Praze na pracovištích a pětina pobývá víc doma. Nejméně lidí může pracovat z domova v Karlovarském kraji, kde počet lidí na pracovištích klesl o 26 procent a doma je o 11 procent lidí víc než normálně. Co se týče nákupů potravin či léků, nejvíce lidí na ně chodí ve Středočeském kraji, a to o šest procent víc než obvykle. Naopak nejméně lidé nakupují ve Zlínském a Královéhradeckém kraji, kde jejich množství o šest procent kleslo.

V sobotu v Česku přibylo 7722 potvrzených případů koronaviru, což je zhruba o 3680 míň než před týdnem. Situace v Praze je podle ministerstva zdravotnictví nejlepší. Odborníci ale předvídají, že brzdění epidemie bude spíš pomalejší a potrvá celý listopad. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek uvedl, že rychleji by to šlo při snížení kontaktů, více pracujících z domova a zodpovědném dodržování už přijatých protiepidemických opatření.