Je jen otázka času, kdy covid opět penetruje do rizikových skupin, tvrdí bývalý koordinátor Hajdúch

Češi přestávají chodit na testy na koronavirus, ale jen tak umíme zjistit celkovou nálož v populaci. „Lidé nejsou dostatečně motivováni,“ říká v Interview Plus ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch, který nedávno rezignoval na funkci národního koordinátora pro testování. Praha 17:34 12. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Hajdúch | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Když totiž lidé spadnou do izolace nebo karantény, tak taky přijdou o značnou část svých příjmů. Ze stejného důvodu pak ani nechtějí hygienickým stanicích své kontakty, vysvětluje Hajdúch. Narovnání příjmů by měla brzy projednávat i vláda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Takže se snaží nemoc vyležet, což v principu nemusí být úplně špatně, protože většina nemocných intenzivní lékařskou pomoc nepotřebuje. Je to ale obrovský epidemiologický problém.

Neuvědomují si, že se mohou dopustit třeba i nevědomého šíření infekční choroby. To pak vede k tomu, že virová nálož v populaci opět roste. Je jen otázka času, kdy začne penetrovat do rizikových skupin,“ vysvětluje.

A právě rizikové skupiny opět zahltí zdravotnická zařízení. „Víte, ono se nikdy nepodařilo rizikové skupiny ochránit jinak než snižováním virové nálože v populaci. Všechny způsoby, které se je snažily ochránit, uzavřít, izolovat v podstatě selhaly.“

Rážová o uvolnění: Kdybychom zmírnili opatření regionálně, lidé by se mezi kraji příliš přelévali Číst článek

Podle lékaře je tak třeba neustále věrohodně a srozumitelně vysvětlovat, což by měli dělat odborníci, kterým veřejnost věří. „Hodně věří svým ošetřujícím lékařům. Pozice lékařů je pořád relativně dobrá, i když i tam se našlo několik kolegů, kteří neinformovali přesně, nebo spíš říkali své názory než důkazy, které už byly v té době dostupné.“

Imunitní pasy

Další možností, jak zvýšit motivaci lidí, vidí bývalý koordinátor pro testování ve vydávání jakýchsi imunitních pasů pro ty, co covid-19 už prodělali, nebo se nechají očkovat.

„Umím si představit, že na základě imunitního pasu budou mít možnost, teď si vymyslím, třeba vstupovat do bazénů nad limit jeho kapacity, do wellness, do hospod. Toto řešení se teď hodně diskutuje a věřím, že bude i připraveno, takže pak lidé budou mít o testování daleko větší zájem.“

Příští týden má vypuknout celoplošné předvánoční testování antigenními testy. To slovenské ale velký úspěch nebyl ani nevedlo k posunu k normálnímu životu.

„Celoplošné testování může lidem poskytnout elementární informaci o tom, jestli jsou teď, aktuálně infekční. Tím pádem budou mít menší pravděpodobnost, že v průběhu vánočních návštěv ohrozí své blízké,“ odpovídá Hajdúch. Předvánoční testování ale podle něj nebude mít velký dopad na celkový vývoj epidemie v Česku.

Pokud má odhadovat, jaký bude o testy zájem, pak s nadsázkou říká: „To opravdu nevím. Bylo by to věštění, ale můžeme to zkusit rozžhaveným olovem v rámci vánočních svátků. Ale mělo by to váhu jen toho rozžhaveného olova.“

Zároveň doporučuje, aby se stále pokračovalo v co největším testování klasickými PCR testy. „Kapacita je, ale pokud lidé nehlásí své kontakty – není možné, aby jeden nakažený měl méně než jeden kontakt, to neodpovídá reprodukčnímu číslu –, tak bude těžké lidi na testy dostat. Protože nebudeme mít koho testovat,“ dodává Marián Hajdúch.