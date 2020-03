Babiš doporučil lidem nejezdit do Itálie. ‚Absurdní, možná likvidační,‘ říká Papež za cestovní kanceláře

Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itálii. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny občany ČR, aby nejezdili KAMKOLIV na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 6, 2020 V čtvrtek vláda trvala na tom, že není třeba rozšiřovat upozornění na oblasti, které jsou mimo karanténu. V pátek dopoledne ale premiér na twitterovém účtu vyzval občany, aby necestovali do celé Itálie a ti, kteří se vracejí, tak ať zůstanou ve čtrnáctidenní karanténě. Cestovní kanceláře na jeho výzvu o vracení peněz reagují negativně. Radiožurnál se na názor zeptal Jana Papeže, místopředsedy Asociace cestovních kanceláří. Praha 12:50 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Jsem k tomu postoji velmi skeptický. Doporučit Čechům, aby necestovali do Itálie a zároveň nezakázat Italům, aby necestovali do Čech, mi přijde absurdní,“ reagoval na vyjádření premiéra místopředseda Asociace cestovních kanceláří ve vysílání Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to absurdní, říká Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří

Premiér svoji výzvu zveřejnil na twitterovém účtu. Připojil apel na zaměstnavatele, aby „aby se postavili k této situaci čelem, uznali zaměstnancům překážku v práci, dali jim plnou mzdu a umožnili jim pracovat na home office, pokud je to možné“.

Problém Papež vidí hlavně ve způsobu jednání vlády ohledně koronaviru. Italové stále mohou volně cestovat do Česka a virus sem „vozit bez omezení“. Podle něj by měla vláda komunikovat s Evropskou unií a navrhnout, aby Itálii uzavřela do karantény nebo se ozmezila jen na oblasti, které české úřady označily jako nebezpečné.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Žádám zaměstnavatele, aby se postavili k této situaci čelem, uznali zaměstnancům překážku v práci, dali jim plnou mzdu a umožnili jim pracovat na home office, pokud je to možné. 13 74

V tuto chvíli neplatí žádný zákaz, který by Italům bránil vstupu na české území. „Není žádné doporučení pro Italy, kteří v tuhle dobu tu jsou a jsou jich desítky tisíc, aby opustili zemi,“ reagoval Papež.

Kompenzace pro cestovky?

Vláda doporučila cestovním kancelářím vracet peníze těm lidem, kteří mají zaplacené cesty do postižených regionů. Podle posledního doporučení premiéra by se mohlo jednat i o zájezdy do celé Itálie.

Asociaci cestovních kanceláří v tomto smyslu vadí, že vláda nehledá způsob kompenzace. „Nepadlo ani jediné slovo, že by nám někdo pomohl,“ říká Papež. Jako řešení navrhuje třeba odpuštění daní nebo pomoc při komunikaci s italskými hoteliéry, aby peníze vraceli.

„My, kdybychom dělali to, co pan premiér chce, tak bychom taky mohly zavřít naše firmy a propustit zaměstnance atd. Pro nás to může být likvidační,“ říká Papež.

Upozorňuje také na to, že nátlak na cestovní kanceláře neřeší 50 procent Čechů, kteří se do Itálie vydávají po vlastní ose. Těmto cestovatelům hoteliéři taky peníze nevrací a nikdo se o ně nestará. Uvedl, že minulý týden se z Itálie vrátilo kolem 30 tisíc lidí a z toho polovina bez cestovních kanceláří. Kromě lyžařských středisek navštěvují lidé Řím nebo památky třeba ve Florencii. Střediska jsou ale pořád hlavním cílem většiny turistů v této době.

„Přijde nám, že nás vytrhli z kontextu, že jsme jednoduchý cíl na odstřel, strčili nás do střelnice a teď do nás střílejí,“ reagoval na preventivní opatření Papež.

„My jako cestovní kanceláře jsme si vždycky museli pomoct sami, ať už to bylo tsunami nebo jiné katastrofy. A předpokládám, že to takhle dopadne i v této situaci,“ dodal.

59281