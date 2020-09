3 otázky na epidemiology. ‚Pokud nepřitvrdíme, koronavirus námi proletí větší silou než na jaře,‘ shodují se

Opatření v boji s nemocí covid-19 by se měla zpřísnit, virus nabírá na síle a denní přírůstek nakažených by během pár týdnů mohl přesáhnout tisícovku denně. Vyplývá to z ankety mezi trojící předních epidemiologů, kterých se server iROZHLAS.cz zeptal na tři stejné otázky. Například podle šéfa pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka je už nyní jasné, že hygiena nezvládá trasovat všechny kontakty nakažených. anketa Praha 7:13 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva: epidemiologové Petr Pazdiora, Roman Chlíbek a Roman Prymula | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Zatímco vládní kabinet Andreje Babiše (ANO) v pondělí řešil erární respirátory pro všechny seniory, někteří epidemiologové už jsou o krok dál. Plánují, jak odrazit nápor nemocných, který Česku s podzimními chřipkami hrozí. iROZHLAS.cz proto oslovil trojici z nich a zeptal se, jak vidí další vývoj koronaviru, jaká je podle nich účinnost roušek a zda nemoc covid-19 slábne, nebo nabírá na síle.

Roman Prymula

epidemiolog, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, bývalý náměstek ministra zdravotnictví

Epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak se bude koronavirus dál vyvíjet? Kdy by mohl počet nakažených kulminovat?

Po dobu několika týdnů by tu měly být nárůsty. Nemyslím si, že bychom teď dosáhli vrcholu. Ta situace je momentálně v podobě, kdy je tady poměrně velká ‚nálož‘ v populaci. Předpokládám teď skutečně setrvalý nárůst. Kulminace se dá ale těžko odhadovat. Bude záležet, jak se budou promítat jednotlivá opatření nebo jestli se dostaneme do doby, kdy tady bude vakcína. To všechno jsou faktory, které budou ovlivňovat vývoj té křivky.

Jsou roušky skutečně nejúčinnější opatření? Nedojde opět na uzavření některých obchodů?

Obchody bych asi neuzavíral. Nemáme údaje, že by tam byl nějaký problém. A roušky jsou jedním z těch neúčinnějších a nejlevnějších opatření, takže budou hrát svou roli. Určitě ale budou pouze ve vnitřních prostorách a postupně se budou zapínat tak, jak se bude situace vyvíjet v jednotlivých regionech.

Řešilo se, že koronavirus slábne, jelikož převažují případy s lehkým průběhem. Je to fáma?

Klinicky vnímám, že je méně případů klasických závažných zápalů plic i úmrtí. Na druhou stranu ten virus se šíří pokud ne intenzivněji, tak minimálně stejně intenzivně jako tomu bylo na jaře. Musíme počkat, jak se bude chovat v chladnějších měsících. Tady nejde úplně jednoduše říci, že by zeslábl třeba na bázi mutací. Mutace jsou zanedbatelné a virus se sám opravuje. Jsou pouze hypotézy, proč by tomu tak mělo být.

Roli také hraje, že jsme na jaře nebyli schopni tolik testovat, že jsme nebyli schopni vnímat vysoké procento bezpříznakových, které jsme tam někdy v podstatě nezahrnovali. Takže je tady celá řada faktorů, proč se to číslo takto vyvinulo.

Roman Chlíbek

epidemiolog, vedoucí pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví ke koronaviru

Epidemiolog Roman Chlíbek je členem expertního týmu ministerstva zdravotnictví ke koronaviru | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Jak se bude koronavirus dál vyvíjet? Kdy by mohl počet nakažených kulminovat?

Jsem přesvědčený, že ta čísla porostou a že se můžeme klidně dostat na denní přírůstek tisíc a více nových případů. S tím se dá počítat. Dá se taky počítat s tím, že poroste počet regionů s komunitním přenosem. Já jsem přesvědčený, byť se tomu někteří brání, že Česká republika již má druhou vlnu. Kdy ale bude kulminovat, těžko říct. Opatření, která máme v tuto chvíli přijatá, nejsou úplně tak dramatická a restriktivní. Řada zemí už má daleko zásadnější opatření, minimálně v nošení roušek. Takže pokud nepřijmeme další opatření, proletí to populací s určitě větší silou, než to proběhlo na jaře.

Jakmile dojde k souběhu s epidemií každoročních respiračních nákaz, což je koncem letošního roku prosinec a první tři měsíce příštího roku, tak si troufnu tvrdit, že to bude období, kdy by to mohlo kulminovat. Že to bude jakýsi strop. Nejsem ale schopný teď říct, jestli se nám tu křivku, která je už v tuto chvíli na počátku exponenciálního výskytu, podaří otočit třeba už v průběhu podzimu.

Jsou roušky skutečně nejúčinnější opatření? Nedojde opět na uzavření některých obchodů?

Nemyslím si, že uzavírání obchodů je správná cesta. Rozhodně víc sázím na používání roušek, které někteří zatracují a podceňují. Potvrzuje se ale stále to, že bariérová ochrana úst a nosu minimálně v podobě roušky je skutečně něco, co dokáže minimalizovat šíření a rozsévání kapének. Lépe než nějaké dramatické zavírání škol a podniků – to je neudržitelné. Spíše je to používání roušek ve větším měřítku než doposud. Je to něco, na co se dá zvyknout.

Rozhodně je to méně omezující, než když někdo zavře obchod. Ale když do něj půjdu s rouškou, nepovažuji to za nic, co by člověka tak strašným způsobem omezovalo. Ano, je to nepříjemné, ale v době pandemie se musí dělat nepříjemné věci. V regionech, kde bude jasně zaznamenaný komunitní přenos, to znamená postupné zavádění roušek nejen při vstupu do veřejných budov, ale i právě do obchodů nebo kdekoli tam, kde je větší koncentrace osob.

Řešilo se, že koronavirus slábne, jelikož převažují případy s lehkým průběhem. Je to fáma?

Myslím si, že je předčasné hovořit o tom, že virus slábne. Mutace, které se objevují, nejsou tak dramatické a zásadní. Verze viru, která se v Česku objevuje, je pořád jedna a ta samá. Je to dáno tím, že jsou tu opatření, která stěžují šíření viru. Určitě hraje roli i to, že se tu objevuje i určitá skupina lidí, kteří virus už prodělali a jsou chránění minimálně pod dobu čtyř až šesti měsíců imunitou. A to jsou faktory, které virus brzdí a staví mu překážky do cesty. A druhá věc je, že se nám to posouvá do mladší kategorie dospělých, už se začínají objevovat i případy dětí. Takže ze seniorské kategorie se to trochu přesouvá do kategorie dospělých a mladě dospělých. A tam se dá očekávat, že tito lidé jsou v daleko lepší zdravotní kondici, a proto ty průběhy mají mírnější. Takže to není tak, že by virus slábnul, rozhodně ho nemůžeme podcenit.

Už také začíná být pacientů tolik, že začíná být potíž je trasovat. Musíme se tedy zaměřit na ty, kteří mají klinické příznaky, protože se dá předpokládat, že u nich bude průběh těžší. A také, když má někdo příznaky jako kašel, tak určitě ten daný člověk virus šíří daleko intenzivněji než jiný, který je sice pozitivní, ale příznaky nemá. Je pak daleko důležitější dohledat co nejvíce kontakty člověka, který kašle a má další příznaky, a to i za cenu toho, že třeba nedohledám tolik kontaktů u člověka bezpříznakového. Taky teď diskutujeme, že v tuto chvíli, když jde člověk na vyšetření a je negativní, pošle se mu výsledek přes SMS. Když je pozitivní, volá mu to hygiena. A to se musí změnit. Ten, kdo je pozitivní, by měl tu esemesku dostat přednostně, protože je to rychlejší.

Petr Pazdiora

epidemiolog, ředitel protiepidemiologického odboru plzeňské hygienické stanice

Plzeňský krajský epidemiolog Petr Pazdiora | Foto: Martin Polívka / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak se bude koronavirus dál vyvíjet? Kdy by mohl počet nakažených kulminovat?

Předpokládám, že v nejbližších měsících to bude narůstat. Kdy dojde ke kulminaci nebo zvratu, se neodvážím predikovat. Rozhodující je hlavně pohyb lidí. Mnoho z nich tráví čas v uzavřených, nevětraných místnostech, kdy samozřejmě z logiky věci je ta situace úplně jiná než v letních měsících.

Jsou roušky skutečně nejúčinnější opatření? Nedojde opět na uzavření některých obchodů?

Domnívám se, že nošení ústenek je zásadním a velmi důležitým preventivním opatřením. Samozřejmě rozšiřování jejich nošení může být ovlivněno epidemiologickou situací v jednotlivých částech republiky. Každopádně ústenky musí mít podporu a je třeba, aby lidé vnímali, že ústenky nejsou na ozdobu a je to velmi účinné opatření. Nikoho to nebolí s výjimkou několika kontraindikací. Toto je nejméně nepříjemné pro obyvatelstvo.

Řešilo se, že koronavirus slábne, jelikož převažují případy s lehkým průběhem. Je to fáma?

Výrazně se změnila věková struktura postižených. Na rozdíl od jarních měsíců je tu daleko více lidí ve věkové skupině 20 až 29 let. A u této skupiny je řada infekcí bezpříznakových. Nejsou známky, že by virus sám o sobě zmutoval. Takže jako příčinu změněné situace vidím především to, že infekční dávka mohla být během letních měsíců menší, protože se lidé pohybovali venku. Současně je důležité si uvědomit, že věková struktura nakažených je trochu jiná než na jaře. To se ale může zase během několika týdnů či měsíců změnit.