Maláčová porušila koronavirová opatření a pochlubila se s tím na sítích. Hájí se svojí nepozorností

Další člen vlády se dopustil porušení epidemických opatření. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) popíjela pivo na zahrádce u stolu ve skupině nejméně deseti lidí oproti povoleným čtyřem. Fotografii, kde je zachycená, jak opatření porušuje, sama zveřejnila na sociálních sítích. Snímek navíc sdílela v době, kdy vláda projednávala novou podobu nařízení. Maláčovou kritizuje jak ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch, tak premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 13:21 17. srpna 2021

„Příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého twitteru,“ napsala po fotografií ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na sociální síti, zatímco ostatní ministři jednali na mimořádném zasedání vlády mimo jiné i o nové podobě koronavirových restrikcí.

V době, kdy Maláčová v Kasárnách v pražském Karlíně podle svých slov „řešila drahé bydlení a další otázky, které mladé lidí trápí“, zbytek vlády rozšířil počet povolených obsazených míst u stolů v restauracích ze čtyř na šest. Ani nová opatření, která mají platit od začátku září, ovšem neodpovídají počtu lidí na sdílené fotografii.

Ministryně porušení opatření omlouvá především spontánností akce a vlastní nepozorností. „Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení a další otázky, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu. Chci revoluci v bydlení!“ napsala serveru iROZHLAS.cz „Ještě připomínám, že se jednalo o zahrádku, nikoliv vnitřní prostory,“ dodala vzápětí.

Kritika od kolegů

Jako první vyjádřil nesouhlas s chováním paní Maláčové ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Podle něj je chybou, že ministryně porušuje pravidla, která její vlastní vláda nařídila.

„Opatření je platné pro všechny. Viděl jsem to na sociálních sítích. Zaujalo mě, že se to dělo přesně v 19:30, kdy zasedala vláda, kde byli přítomni všichni ministři až na paní Maláčovou. To už je ale její svědomí, jak toto bude zdůvodňovat,“ řekl Vojtěch na tiskové konferenci, kde s ministrem školství za ANO Robertem Plagou představoval plán testování žáků ve školách. „Snímkem se bude případně zabývat hygiena,“ podotkl Vojtěch.

Ke kritice ze strany ministra zdravotnictví se přidal také premiér Andrej Babiš. Ten v úterý novinářům sdělil, že je škoda, že Maláčová na zasedání nebyla. „Byla by se dozvěděla, že jsou nová pravidla,“ citovala ho ČTK.

Připomněl také, že vláda jednala videokonferenčně. „Takže kdyby bývala chtěla, tak by se určitě napojila,“ poznamenal.

Premiér v závěru popsal, že projednávaný materiál ministerstva práce a sociálních věcí předložil náměstek Maláčové, která ministryni v době její nepřítomnosti na jednání zastupoval.