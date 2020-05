Japonsko posílá do Česka darem lék favipiravir. Vhodných pacientů s covid-19 ale není mnoho

Do Česka míří další dodávka přípravku s účinnou látkou favipiravir, který se používá na léčbu nemoci covid-19. Jde o dříve slíbený dar od Japonska. Vystačit by měl na léčbu dvaceti pacientů. Radiožurnálu to potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Praha 7:02 16. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonské antivirotikum Favipiravir, které Česko získá na léčbu nemocných covid-19 | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Už koncem dubna dorazila dodávka sta balení pro zhruba 80 pacientů, za kterou Česko zaplatilo miliony korun. Většina ale dál zůstává ve skladech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lékaři v nemocnicích ho totiž nemají komu podávat, protože chybí pacienti, kteří by splnili indikační kritéria.

Favipiravir pomáhá u středně těžkých případů, kteří nemají nemoc moc dlouho.

Favipiravir pomáhá u středně těžkých případů, kteří nemají nemoc moc dlouho. „Jsou na začátku toho onemocnění, a pokud možno jsou to pacienti, kteří jsou něčím ohroženi, kteří mají nějaké jiné onemocnění, které by mohlo zkrátit jejich život tím, že by nebyl léčen covid-19,“ vysvětlil primář kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba.

Aplikování léku

Dvě takové pacientky měli i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Lék jim začali podávat koncem dubna, teď už jsou obě doma. Přípravek zatím zamířil také na Bulovku, do Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice v Opavě nebo Ostravě. Tam ho podávají dvěma pacientům.

„To obnáší celkově čtyři balení. U obou pacientů jsme lék začali aplikovat minulý týden.Prvnímu pacientovi se daří dobře, průběžný kontrolní test byl mírně pozitivní. Další pacient se jen velmi pozvolna zlepšuje,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Petra Petlachová.

Kromě klinických kritérií musí pro léčbu favipiravirem splňovat ještě ta laboratorní a radiologická. Pacientů, kteří tomu odpovídají, ale v Česku moc není.

„V tuto chvíli máme k dispozici z první zásilky ještě 83 balení, což by mělo vystačit na 70 pacientů. Je to pro středně těžké případy a i vzhledem k tomu, jak vypadá epidemiologická situace, tak asi není tolik pacientů, kteří by byli vhodní pro indikaci toho léku,“ dodává mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.

Hledání vhodného pacienta

Jedna z prvních nemocnic, která o lék projevila zájem už koncem dubna, byla ta fakultní v Hradci Králové. Dosud ho ale nedostala, protože neměla vhodného pacienta. Aktuálně je tam hospitalizovaný s nemocí Covid-19 jeden, a to dlouhodobě.

„Nasazení favipiraviru není potřebné. V případě příjmu dalšího pacienta zvážíme vhodnost nasazení tohoto přípravku podle stavu pacienta,“ , řekla mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Česko za lék s účinnou látkou favipiravir zaplatilo miliony korun. Další dodávka, která má přijít příští týden, je už dřív zmiňovaný dar od Japonska.

„Celkově se bavíme o nějakých 100 pacientech, ta dávka pro 80 pacientů tady už je a je využívána. Teď přijde dodatečný dar z Japonska to bude 20 pacientů,“ připomněl ministr zdravotnictví Vojtěch.

K dispozici je nemocnicím i lék remdesivir, který Česko dostalo darem. Jde totiž o experimentální léčbu v rámci klinické studie. Před podáním proto musí pacienti nebo jejich blízcí podepsat souhlas.