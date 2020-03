Ptají se, jak se mi daří, popisuje studentka zkušenosti s hygieniky. Je v karanténě kvůli koronaviru

Byla jsem na přednášce se studentem, který byl poté pozitivně testovaný na koronavirus. Univerzita mi poslala e-mail, následně jsem volala na hygienu, popisuje pro server iROZHLAS.cz studentka Petra. Na krajské hygienické stanici bylo obsazeno, proto se obrátila na praktickou lékařku a následně na stanici v Jindřichově Hradci. Ta jí nařídila karanténu, je s ní stále v kontaktu a zjišťuje, jak se jí daří. Rozhovor Praha 15:11 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studentka VŠE: Je velká pravděpodobnost, že ten nakažený byl zahraniční student | Foto: Filip Jandourek

Jak jste přišla do kontaktu s infikovaným?

Měla jsem s ním minulé pondělí přednášku z předmětu finanční strategie na VŠE. Nevím, o koho se jedná, to nám neřekli. Každopádně v té místnosti bylo kolem 50 lidí.

Češi mají problémy s návratem ze zahraničí. ‚Jsme už psychicky na dně,‘ popsala situaci turistka v Egyptě Číst článek

Takže o něm nevíte žádné konkrétní informace, například jestli nebyl v zahraničí?

Nevím, ale ten předmět se vyučuje pro studenty ze zahraničí. Řekla bych, že tak 90 % bylo právě zahraničních studentů. Takže si myslím, že je velká pravděpodobnost, že ten nakažený je z ciziny.

Jak jste se dozvěděla o tom, že byste měla být v karanténě?

Dostala jsem tohle pondělí kolem poledne e-mail od oddělení zahraničních styků. To nás informovalo, že jeden z našich kolegů, který navštívil tu přednášku minulé pondělí, měl pozitivní test na koronavirus. Píšou nám, abychom byli zodpovědní a trpěliví. Máme se také řídit pokyny, co má škola na webové stránce, protože ty získává od ministerstva zdravotnictví. Obrátila jsem se na ně s tím, co mám v téhle situaci podniknout, a oni mi odepsali, že mám jednat podle instrukcí ministerstva zdravotnictví.

Volala jste v návaznosti na ten e-mail na hygienickou stanici?

Ano, volala jsem na krajskou hygienickou stanici v Jihočeském kraji, protože jsem tady u svých rodičů. Tam jsem se nemohla dovolat, linka byla přetížená. Potom jsem se obrátila na svoji praktickou lékařku, která mi dala číslo na jindřichohradeckou hygienickou stanici. Tam jsem se dovolala hned.

Hygienici zkoušejí trasovat nakažené koronavirem podle mobilních telefonů. Lidé musí souhlasit Číst článek

Volali mi znovu

Jaké informace po vás hygienici chtěli?

Ptali se mě na jméno, adresu, datum narození, kdo je moje lékařka, aby měli přehled, kdo to přesně je. Dále chtěli vědět, kolik lidí bylo na přednášce a jestli mám nějaké příznaky. Řekla jsem jim, že příznaky nepociťuji. Na to mi odpověděli, že mám zůstat v karanténě, která mi trvá do této neděle. Když jsem jim řekla, že jsem v domě s rodiči, poradili mi, abych se co nejvíce izolovala a snažila se být v samostatném pokoji.

Stále na sobě nepozorujete žádné příznaky?

Nepozoruji.

Testovali vás na koronavirus?

Ne. Volali mi znovu včera a ptali se mě, jak se mi daří. Zjišťovali, jestli se to nějak nevyvíjí. Ujišťovala jsem je, že je všechno v pořádku, a řekli mi, že pokud by se projevily nějaké příznaky, tak by mě samozřejmě testovali. Ještě v ten samý den by prý přijeli přímo ke mně domů. Zdůrazňovali, že hlavně nemám chodit k lékaři.

Hygienická stanice vás tedy kontaktovala znovu. Ptali se ještě na něco dalšího?

Chtěli hlavně zjistit, kdo ten nakažený student je. Prosili mě o kontakt na oddělení zahraničních styků, aby se s nimi mohli spojit. Hodlali toho nakaženého stopovat. Ale protože to s největší pravděpodobností bude zahraniční student, tak nejspíš nezjistí, kdo to je.