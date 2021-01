Vláda příští týden projedná otevření papírnictví, mohla by řešit i přesun do 4. stupně PES, řekl Havlíček

Vláda bude o přesunu do nižšího čtvrtého stupně protiepidemického systému jednat asi ve středu. V diskusním pořadu Partie na Primě to v neděli řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Klíčový pro rozhodnutí bude podle něj vývoj situace v následujících dnech. V pondělí vláda projedná otevření papírnictví. Havlíček také odmítl kritiku rezervačního systému, jehož start provázely problémy. Praha 13:48 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr Karel Havlíček byl v nedělním pořadu Partie hostem s šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Havlíček v souvislosti s možným zmírněním opatření upozornil, že je nutné udržet epidemický vývoj v nižším stupni systému PES alespoň sedm dní po sobě. Důležitý bude také stav v nemocnicích.

„Musíme být obezřetní. Nechceme ani den omezení navíc, ale musíme si být jistí, že se situace po otevření zase rychle nezhorší,“ vysvětlil ministr. Připustil, že při posledním zmírnění opatření na začátku prosince bylo chybou otevření restaurací.

V pondělí by ale vláda o zmírnění omezení jednat ještě neměla, na programu však bude přesunutí obchodů s papírenskými potřebami do takzvaného základního sortimentu, dodal ministr.

Vicepremiér Karel Havlíček řekl, že vláda udělá výjimku pro papírnictví, která budou moci být otevřená.



„Uznáváme to, že děti začaly chodit školy a dochází jim pastelky,“ uvedl Havlíček.



Podle něho si supermarkety budou moci otevřít sortiment s papírenským zbožím. — Radek Nohl (@RadekNohl) January 17, 2021

Spor o rodné číslo

Řeč byla také o vakcinaci a registračním systému, který spustila vláda v pátek. Havlíček nejdřív odmítl, že by se data lidí, kteří zadávají své osobní údaje do centrálního rezervačního systému, odesílala kamkoli do zahraničí. Pak dodal, že do systému se ani nezadává rodné číslo.

„Prosím pěkně, tam se vůbec nedávají rodná čísla. Kde jste přišla na rodná čísla, paní předsedkyně?“ obránil se ministr v pořadu Partie na šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

„Do systému se dávají rodná čísla,“ odpověděla mu Pekarová Adamová. „Dávají se tam čísla pojištěnců,“ reagoval Havlíček.

„Podívejte se, to je rodné číslo,“ upozornila ministra šéfka TOP 09. Havlíček s tím ale přesto nesouhlasil: „Číslo pojištěnce ale není úplně rodné číslo. Dá se to z toho vyčíst.“

Do rezervačního systému se zadává jen číslo pojištěnce, to je ale většinou shodné s rodným číslem. „Zdravotní pojišťovny v České republice pracují s čísly pojištěnců, která se nicméně v případě českých občanů shodují s rodnými čísly,“ stojí na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Problémy rezervačního systému popsal server iROZHLAS.cz. Systém kvůli bezpečnostním nedostatkům původně předával rodná čísla pacientů do zahraničí. A to přestože ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek vyloučil, že rezervační systém bude předávat data komerční sféře. Nechal se slyšet, že ochrana dat je zajištěna. Problém se později podařilo odstranit.

Pane ministře @KarelHavlicek_.

Dnes v @TVprima jste opakovaně lhal.



1. ❌ číslo pojištěnce je pro CZ občany rodné číslo a to se do systému samozřejmě zadává

číslo pojištěnce je v tomto zcela většinovém případě zcela shodné s rodným číslem. Liší se u cizinců

#thread pic.twitter.com/8tDCB0WjCf — Michal Bláha (@michalblaha) January 17, 2021