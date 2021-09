Nakažených na Karlovarsku výrazně přibylo. ‚Nemůže za to filmový festival,‘ shodují se hejtman a hygiena

Na covidové mapě Česka zasvítil výraznějí v posledních dnech okres Karlovy Vary a za poslední týden vzrostl i počet nakažených v celém kraji. Koncem srpna proběhl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a někteří lidé na sociálních sítích za důvod vyššího počtu nakažených označili právě tuto kulturní akci. Podle hygieniků a hejtmana Petra Kulhánka (za STAN) ale nákazy koronavirem souvisí spíš s návratem z dovolených a testováním žáků. Karlovy Vary 16:22 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech 2021 | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Během mezinárodního filmového festivalu koncem srpna zaznamenávali hygienici v Karlovarském kraji převážně jednotky případů koronaviru. Dva dny po konci akce ale počet nakažených strmě stoupl. Přesáhl deset nebo a v jednom případě i dvacet případů za den, jak vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Na covidové mapě Česka z webu ministerstva pak má okres Karlovy Vary tmavě červenou barvu značící zvýšený počet nakažených. A někteří lidé na sociálních sítích proto začali naznačovat, že za nárůstem může být právě karlovarská přehlídka, která se konala od 20. srpna.

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz ale mluvčí krajské hygieny popřela, že by nárůst nakažených souvisel s konáním festivalu. Nejvíce nově nemocných za sedm dní evidují hygienici podle mapy obcí s rozšířenou působností v Ostrově na Karlovarsku, až poté následují Karlovy Vary.

„Několik pozitivně testovaných osob udávalo v anamnéze také účast na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, epidemickým šetřením se však nepodařilo prokázat souvislost mezi případy,“ řekla v pátek mluvčí krajských hygieniků Michaela Zajíčková.

Hygienici mezitím dál vyšetřují možné přestupky na zahajovacím večeru karlovarského festivalu, jak dříve informoval Radiožurnál. Z téměř 1200 přítomných neměla většina nasazené respirátory či nanoroušky. Hostům hrozí pokuta až 10 tisíc korun.

Pozitivní testy ve školách

Souvislost mezi šířením koronaviru v kraji a filmovým festivalem odmítl také hejtman Petr Kulhánek (za STAN).

„Je tam několik faktorů – testování ve školách, návraty z dovolených a ještě také letní tábory,“ vyjmenoval pro server iROZHLAS.cz, co ovlivnilo nárůst případů koronaviru.

Největší vliv mělo podle něj právě testování ve školách. „Myslím, že ve školách máme 15 záchytů,“ doplnil hejtman.

Kraj podle něj nebojuje s klastrem v jedné konkrétní škole, jde o více škol rozprostřených po celém kraji. „Převážně je to v okrese Karlovy Vary,“ upřesnila šéfka krajských hygieniků Lenka Petráková.

Proč se nákaza objevila zrovna ve školách v Karlovarském kraji, nebyl schopen hejtman ani hygienici vysvětlit. „Jsme ale ve shodě s krajskou hygienou, že je to zřejmě skokový nárůst, který opět spadne dolů. Ale to ukážou až následující dny,“ podotkl Kulhánek.

Výsledky z prvního testování žáků na covid-19 začátkem školního roku v Česku zatím ministerstvu zdravotnictví nahlásilo 86 procent škol. Potvrdilo se v nich 111 případů nákazy, uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Do základních a středních škol v Česku nastoupilo 1. září asi 1,4 milionu dětí.

Očkování ve školách

Začátkem tohoto týdne chce hejtman celou situaci s hygieniky ještě vyhodnocovat. A podle výsledků by mohli zavést i určitá opatření. „Pokud se ta ložiska či klastry někde vyskytnou, může hygiena přistoupit k dílčím opatřením, třeba že některou školu nebo některé třídy dá do izolace, pokud by si to okolnosti vyžádaly,“ uvedl obecně hejtman.

Zároveň se podle něj připravuje očkovací kampaň zaměřená na střední školy a mladé lidi do 30 let.

„Udělali bychom výjezdy do středních škol. Věková kategorie 15 až 20 let má poměrně nižší míru proočkovanosti než zbytek populace. Rádi bychom na středních školách vysvětlili, že očkování je důležité. Na to bychom rádi navázali přítomnost mobilního očkovacího týmu, který by na středních školách očkoval jednodávkovou vakcínou Janssen,“ nastínil plány hejtman.

Zájemci do 15 let se mohou nechat očkovat pouze v doprovodu zákonného zástupce.

V Karlovarském kraji mělo do pátku ve věkové skupině 12 až 15 let alespoň první dávku očkování 29,8 procenta lidí. Průměr Česka je 29,1 procenta. Ve věkové skupině 16 až 29 let šlo o 46,7 procenta lidí. Průměr Česka je 49,6 procenta.