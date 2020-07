Šíření koronaviru v dolech šlo předvídat, celé Karvinsko je teď stigmatizované, říká starosta

„Chytrá karanténa absolutně nefunguje a již použití slova chytrá u toho, co se děje, by mělo být trestné,“ prohlásil před dvěma týdny směrem k vládě, ministerstvu zdravotnictví i krajským hygienikům Svazek měst a obcí okresu Karviná. Jeho předseda Jan Lipner (STAN) pro Český rozhlas Plus přiznává, že od té doby se leccos zlepšilo. Karviná 15:10 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít horník, důl, ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lipner chválí hlavně zrychlené předávání výsledků testování. Stále ale jsou problémy: „Vím o zdravotnících, jejichž partneři jsou pozitivní, v karanténě nejsou – z prostého důvodu: kdo na jejich místo?“

„Nechci se stát odborníkem na chytrou karanténu, ale poslouchám příběhy lidí, které jsou někdy opravdu zvláštní. Lidé jsou vyděšení a panikaří,“ podotýká a zmiňuje, že spouštěčem rozhořčené reakce starostů byly podivné statistiky z počátku července v nejhůře postižených Petrovicích u Karviné, které neodpovídaly skutečnosti.

Uvádí také příklad šestičlenné rodiny, z níž čtyři členové dostali negativní výsledek po dvou až třech dnech, nejvíce ohrožený starší člen ale až po týdnu a u posledního se odebrané vzorky ztratily. „To byl takový malý vzorek chytré karantény,“ konstatuje Lipner.

„Nejde ani tak o chytrou karanténu, ale o to, jestli se správně a včas rozhodlo o zavření některých dolů. Pokud se někde nakazí třeba tisíc lidí, tak je problém v krátké době vytrasovat jejich kontakty,“ reaguje epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula.

Zatímco důl Darkov byl uzavřen relativně včas, další dva doly už ne. „Tam si myslím, že to přišlo skutečně pozdě a počet nakažených byl tak velký, že asi nebylo v silách kraje bez posil obvolat skutečně všechny případné kontakty,“ připouští.

„Na počátku bylo pozdní zavření dolů a tím došlo k určité kaskádě, kdy je to složitější zastavit na úrovni menší lokality. Proto byla vyhlášena opatření, která se týkají celého kraje,“ zdůrazňuje Prymula, zároveň ale kritizuje jejich překotné zavádění.

Že se nákaza bude šířit v dolech, ovšem šlo podle Lipnera předvídat: „Chápu, že predikovat vývoj nové choroby je problém. Ale žijeme v jednom Slezsku – na polské straně jsou doly stejné a pokud vidím, že tam přibývají stovky nakažených horníků denně, nemůžu se nedomnívat, že řeka Olza virus zastaví.“

Vládní zmocněnec uznává, že problémem je nedostatečná komunikace, na kterou si starosta dále stěžuje: „Potom, co jsme to v médiích rozpoutali, tak jsme se dostali trochu do centra zájmu. Ale jinak jsme se jako starostové dovídali vše z médií jako ostatní,“ popisuje Lipner.

Starosta Horní Suché upozorňuje i na to, že stigmatizovaný je celý karvinský region: „Nejen, že se k nám hosté bojí přijet, ale lidem z Karvinska se odříkají i jejich pobyty v Čechách, protože mají strach. Nebude to ani tak zdravotní problém, ale ekonomický. A zase to dopadne na náš těžce zkoušený kraj,“ dodává.

