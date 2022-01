Po této vlně bude do podzimu klid. Do té doby je třeba promyslet další strategii, apeluje matematik Šmíd

Čtvrtek přinesl přes 30 tisíc nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Zatímco některé země uvolňují protiepidemická opatření, Česko čeká šíření mezi zranitelnou skupinou obyvatel. „Zatím to ještě bude růst. Kdy se to zlomí, se dá těžko odhadnout,“ říká pro Český rozhlas Plus šéf vědecké rady Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP Martin Šmíd.

Praha 14:01 28. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít