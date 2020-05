Testy v Jihočeském kraji ukázaly, že promořenost Čechů je řádově vyšší. Prymulu rozdíl nepřekvapil

Koronavirus mohl napadnout víc Čechů, než kolik odhalilo velké testování kolektivní imunity. Naznačují to předběžné výsledky testování imunity z Jihočeského kraje. Promořenost by tam mohla být i několik procent, ačkoli vládní studie ji odhadovala dosud na promile. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula pro Radiožurnál uvedl, že i tak jde o nepříliš podstatný rozdíl. Praha 12:10 17. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Test na koronavirus (archivní foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Výsledky se liší, protože každá studie testovala jiné protilátky. Zatímco vládní se zaměřila na ty, které se v těle vytvoří v pozdější fázi infekce (označují se jako protilátky IgG a IgM), studie z Jihočeského kraje odhalovala ty, které se vytvoří už tehdy, když virus napadá buňky na sliznici, ale tělo ho ještě dokáže odrazit. Jde o protilátky IgA. Takových osob může být logicky víc.

Další rozdíl byl tom, že v jižních Čechách se testovalo ze žilní krve, kdežto vládní studie pracovala s kapilární krví - tedy z bříška prstu.

Podle krajského zastupitele za ODS a iniciátora testování Martina Kuby předběžné výsledky naznačují, že Češi mají ve skutečnosti vyšší kolektivní imunitu. Je ale třeba si počkat na to, až budou výsledky definitivní. Rozdíl mezi tím, pokud by nákazu prodělaly promile Čechů nebo procenta, by podle něj byl zásadní.

„V momentě, kdy čtyři promile z deseti milionů je čtyřicet tisíc a čtyři procenta je 400 tisíc, potom pokud máte 280 mrtvých a nějaký počet hospitalizovaných, tak je strašně důležité, jestli toto číslo je opravdu ze 40 tisíc, anebo ze 400 tisíc. Protože to nutně potřebujete k plánování zátěže zdravotního systému, plánování všech těch opatření,“ vysvětluje pro Radiožurnál Kuba.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ale k výsledkům jihočeské studie říká, že aby byla kolektivní imunita opravdu funkční, musela by i tak být zhruba dvanáctkrát až čtrnáctkrát vyšší.

„To, že se tam zjistí vyšší hodnota, je logické. Na druhou stranu ještě stále nevíme, jestli lidé jsou nebo nejsou chráněni proti infekci. A druhá věc je, jestli se tam zjistí pět procent, to číslo se řádově neliší, jestli je to promile nebo procento. Ta dobrá zpráva je jenom částečná,“ říká.

Podle Prymuly i vládní studie pracuje s protilátkami IgA, ale pouze u vzorků z Olomouckého kraje, kde se rovněž odebírala žilní krev.

Do vládní studie se zapojilo 27 tisíc dobrovolníků. V Jihočeském kraji otestovaly dva tisíce lidí na Strakonicku a Písecku. Z jedné poloviny šlo o vybrané profese - třeba hasiče nebo záchranáře - a z poloviny o dobrovolníky.

Organizátoři vládní studie vzorky odebírali v Praze, Brně, Litoměřicích a v Olomouckém kraji. Šlo jednak o dobrovolníky napříč věkovými skupinami, ale i o lidi vytipované statistickým úřadem.