‚Takový nápor nikdy státní sféra nezažila.‘ Dotační systém Gastro určený pro restauratéry opět nefunguje

Dotační portál ministerstva průmyslu a obchodu, na kterém mohou podnikatelé žádat o covidovou podporu, postihl další výpadek. Na twitteru na to upozornil server Hlídač státu, podle něhož systém nefungoval od čtvrtečních 15 hodin. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) přitom krátce předtím pro iROZHLAS.cz uvedl, že se podařilo chyby odstranit a web „jede bez problémů". K aktuálnímu výpadku se ministr zatím nevyjádřil.

„Systém nakonec nápor zvládl, ale jelo to zejména první den pomalu, což je chyba. I přesto se všechny žádosti přijaly, posílili jsme info linky, dodavatel reagoval rychle a v řádu desítek hodin bylo vše již výrazně rychlejší, od včerejška (středy – pozn. red.) to jede bez problémů,“ napsal Havlíček pro iROZHLAS.cz v textové zprávě.

Redakce se ho ve čtvrtek dopoledne ptala na to, zda jeho resort bude od dodavatele dotačního systému požadovat náhradu škody. O takové možnosti mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

„My jsme se opakovaně ptali ministerstva, jaké sankce dodavatele čekají za to, že ten systém tak špatně připravil,“ řekl.

Když totiž ministerstvo v pondělí spustilo dotační program „COVID – Gastro Uzavřené provozovny“, systém k podávání žádostí se potýkal s výpadky. A na jeho nefunkčnost si na sociálních sítích stěžovali i někteří restauratéři, jak server iROZHLAS.cz popsal ZDE.

Že by dodavateli ze strany resortu nyní hrozil nějaký postih, ale Havlíček odmítl. „Teď neřešíme sankce, ale aby všechny systémy fungovaly. Ministerstvo průmyslu a obchodu musí přijímat stovky tisíc žádostí, alokujeme na vyřizování již 300 lidí, takový nápor nikdy státní sféra nezažila,“ doplnil.

Další kolaps

Situace se ale nyní opakuje. Dotační systém opět nefunguje, jak na twitteru upozornil server Hlídač státu zaměřující se na otevřenost a funkčnost státní správy. Podle něj web v posledních čtyřech dnech fungoval ani ne polovinu času.

„Je to ostuda. Že to nefungovalo první den, by se ještě dalo pochopit, ale tohle už ne,“ řekl redakci autor projektu Michal Bláha.

Aplikace na žádosti o COVID podporu od @mpo_tweetuje od včerejšího 15:00 neběží.



Účet MPO ani ministr @KarelHavlicek_ o aktuálně 18 hodinovém výpadku mlčí.



Výpadek podle Hlídače státu trvá už od čtvrtečních 15 hodin. Ministerstvo se k tomu zatím nevyjádřilo – mluvčí Štěpánka Filipová aktuální kolaps na žádost redakce nevysvětlila. Na dotazy dosud nereagoval ani ministr Havlíček.

Ministr průmyslu ve čtvrtek ráno na twitteru napsal, že systém pár dní po spuštění eviduje 6200 žádostí. Z toho jich je 3351 již podaných. Zájemci o dotaci z řad podnikatelů, kterým byla kvůli protiepidemickým opatřením zakázána nebo omezena činnost, mohou žádat do 1. března.

Na podporu jsou připraveny 2,5 miliardy korun. MPO předpokládá, že dotace bude chtít čerpat zhruba 100 tisíc podnikatelů.

Pomoc 400 korun na zaměstnance či spolupracující osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za každý den uzavření je určena podnikatelům, kteří v důsledku restrikcí zaznamenali v posledním čtvrtletí loňského roku pokles tržeb v meziročním srovnání minimálně o 30 procent. Každému provozu bude započítáno tolik dní, kolik musel mít zavřeno, a to od loňského 9. října do letošního 10. ledna.

Podpora se bude proplácet na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikání, tedy na osobní náklady, náklady na materiál, leasing, odpisy, daně a poplatky či splátky úvěrů vzniklé od 1. února loňského roku do letošního 10. ledna.