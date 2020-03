Babiš chce navrhnout zákaz letů z Milána a Benátek. Hotely i Airbnb by podle něj měly prověřit ubytované

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce v pondělí na Bezpečnostní radě státu kvůli šíření nového koronaviru navrhnout zákaz letů z Milána a Benátek. Itálie podle něj nákazu nezvládla. Řekl to České televizi. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli oznámil, že v Česku jsou první tři případy nákazy novým koronavirem. Všichni tři lidé do země v poslední době přicestovali právě z Itálie. Praha 20:52 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Kvůli koronaviru byly již dříve zastaveny také přímé lety mezi Českou republikou a Čínou, České aerolinie přerušily rovněž linku do Jižní Koreje. Babiš také vyzval všechny hotely, ubytovny nebo provozovatele Airbnb, aby prověřovali, kdo u nich bydlí. Jedna z nakažených v Česku je Američanka, která využívala právě Airbnb. „Taky se vydala sama do nemocnice a to nechceme,“ podotkl Babiš. Podle něj je potřeba přejít na systém domácích odběrů. V pondělí o tom před polednem budou jednat i zástupci krajských hygienických stanic a záchranných služeb.

Premiér se rovněž domnívá, že by bylo dobré, aby se v pondělí ve školách učitelé zeptali, kdo z dětí byl na prázdninách v Itálii. Podle Vojtěcha platí, že pokud se člověk pohyboval v zasažených lokalitách, tak nemá chodit na veřejnost, má telefonicky kontaktovat lékaře nebo hygieniky a zkonzultovat s nimi svůj stav. „To platí pro děti i pro dospělé. Pokud byli v zasažených regionech, ať postupují tímto způsobem,“ řekl ministr.

„Je potřeba si taky říct na Bezpečnostní radě státu, jestli nezakážeme akce většího rozsahu,“ sdělil Babiš. Ohrožen by tak mohl být například nadcházející Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kde se očekává až sto tisíc lidí.

Koronavirem, který se od prosince šíří z Číny, se ve světě dosud infikovalo přes 87 500 lidí a vyžádal si bezmála tři tisíce obětí. Drtivá většina případů se týká pevninské Číny, v Evropě je nejvíc zasažena Itálie. O nových případech informovaly v neděli i okolní země. V Německu se počet infikovaných oproti sobotě takřka zdvojnásobil na 117 případů. Rakousko ohlásilo čtyři nově nakažené a celkově 14 případů.