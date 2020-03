Hlavně nejít k lékaři. Lidé s chřipkovými symptomy mají nejdříve zavolat, říká Kubek z lékařské komory

Nevyvolávat paniku, pokračovat v běžném životě, ale při chřipkových symptomech telefonicky kontaktovat praktického lékaře. Takový přístup k epidemii nového koronaviru, jehož výskyt se v neděli potvrdil i v České republice, doporučuje občanům předseda České lékařské komory Milan Kubek, který byl hostem speciálního vysílání Radiožurnálu ohledně šíření koronaviru s Janem Pokorným. Rozhovor Praha 19:47 1. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda České lékařské komory Milan Kubek | Zdroj: Profimedia

Na stránkách České lékařské komory je stále umístěn text vašeho e-mailu, v němž žádáte hlavní hygieničku České republiky Evu Gottwaldovou k zajištění ochranných pomůcek. Už jste od ní dostal odpověď?

Žádnou odpověď jsme nedostali. Mrzí mě to, protože se lékaře snažíme informovat a předáváme jim informace, které dostáváme od ministerstva zdravotnictví. Součástí jsou i doporučení, jaké ochranné pomůcky mají zdravotníci nakoupit. Ty ale prostě nikde nejsou k sehnání, takže jsou to hraběcí rady.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s předsedou lékařské komory Milan Kubkem

Pacient, který má příznaky chřipky či možná horší nemoci, se může objevit v ordinaci kteréhokoliv lékaře. Bude se nějak měnit styl jejich práce?

První linií jsou skutečně praktičtí lékaři. Tady je dobré občany upozornit, že by neměli, pokud u nich vypukne horečka, slabost a bolesti svalů, sednout do tramvaje nebo metra a vyrazit k lékaři. Je to podobné, jako u chřipkové epidemie. Měli by lékaře nejprve kontaktovat telefonem a probrat s ním i pravděpodobnost toho, že se skutečně jedná o nákazu koronavirem: je totiž stále větší šance, že půjde o normální chřipku, na kterou jsme zvyklí.

To nejhorší, co by nemocný člověk mohl udělat, je právě vyrazit do čekárny k praktickému lékaři. Prvotní kontakt by skutečně měl být přes telefon.

Člověk chodí k praktickému lékaři třeba jen pro recept, když mu dojdou léky, na vstupní prohlídku nebo se symptomy chronického onemocnění. Mají Češi tyto návštěvy omezit?

Myslím, že ne. Neměli bychom vyvolávat paniku a život paralyzovat. Pokud se člověk cítí zdráv, neměl by svou aktivitu omezit. Samozřejmě se ale doposud neví, jak moc jsou lidé v inkubační době nákazy infekční. Jak zdůrazňoval náměstek Prymula (epidemiolog Roman Prymula, pozn. red.) – a díky za to, že ho ministerstvo má – člověk by neměl svoji aktivitu měnit. Jiná situace je, pokud se u někoho objeví chřipkové symptomy, které všichni dobře známe.

