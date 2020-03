ONLINE: V Česku smí otevřít i automyčky nebo zámečnictví. Počet nakažených překročil 2000

Počet potvrzených případů nákazy novým koronavirem překročil v Česku dvoutisícovku. Během čtvrtka přibylo 259 nakažených, tedy zhruba o třicet méně než ve středu, kdy byl denní nárůst nejvyšší. K pátečnímu ránu bylo evidováno 2062 pozitivních testů, devět lidí zemřelo, deset se vyléčilo.

Ministerstvo zdravotnictví upravilo mimořádná opatření proti šíření nákazy novým koronavirem v Česku. Otevřeno znovu mohou mít některé podniky, jako jsou zámečnictví, automyčky nebo opravny spotřebičů. Změny se týkají i některých ubytovacích zařízení.

Zákaz provozu se nadále nevztahuje ani na prodejny potravin, lékárny a drogerie. Obchody s jídlem ale musí zákazníkům u vchodu nabízet ochranu rukou, např. v podobě mikrotenových sáčků nebo rukavic.

V pondělí hygienici začnou s testováním tzv. inteligentní karantény. Pomocí údajů z mobilních telefonů a platebních karet budou trasovat nakažené a osoby, které s nimi přišly do styku. Systém nejprve zavedou v Jihomoravském kraji. Sledujeme online Praha / Berlín 9:14 27. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři na Rašínově nábřeží | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Českým laboratořím se dál daří zvyšovat počet provedených testů, ve čtvrtek otestovaly rekordních 4429 lidí, celkem 31.127. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví ke koronaviru.

Zámečnictví, opravny domácích spotřebičů nebo třeba myčky aut můžou mít od pátečních šesti hodin ráno znovu otevřeno. Ministerstvo zdravotnictví upravilo mimořádná opatření proti šíření koronaviru a dalším obchodům udělilo výjimky.

Otevřeno můžou mít i některé hotely a penziony. „Mohou ubytovat všechny osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo obdobné činnosti, případně cizincům do doby opuštění území České republiky nebo cizincům s pracovním povolením na území České republiky,“ řekl po jednání vlády vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Zákaz provozu se od začátku nařízení nevztahoval na lékárny, drogerie nebo prodejny potravin. Právě obchody s potravinami od pátku musí svým zákazníkům bezplatně dát jednorázové rukavice nebo jinou ochranu na ruce, aby se zabránilo šíření nákazy koronaviru. „Zkrátka, aby člověk měl něco na ruce jako ochranu. Skutečně to nemusí být rukavice, stačí běžný mikrotenový sáček, které si myslím, že nejsou zásadně nedostupné,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Rukavice by měly být hned u vchodu do prodejny.

Data z mobilů a karet

Hygienici navíc začnou v pondělí testovat takzvanou inteligentní karanténu. Podle dat z mobilního telefonu a z platební karty zjistí, kde se potenciální nakažený pohyboval v posledních pěti dnech. Při pohovoru s hygienikem si pak dotyčný pokusí vzpomenout, koho za poslední dny potkal – odborníci posléze tyto osoby otestují.

Systém začne fungovat nejdřív v Jihomoravském kraji, řekl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. „Zvolili jsme region, kde je určité procento nakažených, aby jich nebylo málo. Na druhou stranu jsme nechtěli region, kde se například nachází Litovel (Olomoucký kraj, pozn. red.), protože je to trochu atypické prostředí,“ objasnil volbu Prymula. Po Velikonocích by měla být inteligentní karanténa v celém Česku.

Počet nakažených v České republice činí k pátečnímu ránu 1925. Ve čtvrtek stoupnul o 162 případů, což je výrazně méně než ve středu, kdy se zvýšil o 291 nových pacientů. Nákaze novým koronavirem v tuzemsku podlehlo devět lidí: jedním z posledních zemřelých je osmdesátiletý pacient Fakultní nemocnice Hradec Králové. Trpěl podle nemocnice velmi vážným onemocněním, a před několika dny byl navíc pozitivně testován na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Naopak deset nakažených se z infekce vyléčilo, informuje web ministerstva zdravotnictví.

Bilance v Německu

V sousedním Německu se za posledních 24 hodin potvrdilo dalších 5780 případů nákazy koronavirem. Celkově tak země má již 42 228 infikovaných. Nemoci COVID-19 podlehlo 253 pacientů. Od čtvrtečního rána tak přibylo 55 mrtvých. Bilanci v pátek na svých stránkách zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI).

Nejvíce nakažených má nadále Bavorsko (9481), které na východě sousedí s Českem. Na druhém místě zůstává nejlidnatější německá spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (9235). Třetí Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa je dlouhodobě na třetí příčce. K pátečnímu ránu má potvrzeno 8161 případů. V Sasku, druhé německé spolkové zemi, která hraničí s Českem, se už potvrdilo 1305 případů. Z 16 německých spolkových zemí je na devátém místě.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je situace nadále nejhorší v hanzovním městě Hamburku, které hlásí 92 nakažených na 100 tisíc lidí. Nejvíce pacientů v Německu podlehlo nemoci COVID-19 v Severním Porýní Vestfálsku (72), žádnou oběť zatím nehlásí Meklenbursko-Přední Pomořansko na severovýchodě země. To má také nejnižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel, a to 16.