ONLINE: Počet vyléčených se v Česku blíží k tisícovce. Maláčová chce prodloužit podporu pro firmy

Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, se v Česku přiblížil tisícovce. Od rána podle údajů ministerstva zdravotnictví stoupl o 141 na 972 uzdravených. Přibyla také tři úmrtí, ve čtvrtek v 17.30 ministerstvo evidovalo 169 zemřelých v nemocnicích.

Případů onemocnění koronavirem je 6359, o 58 víc než ke středeční půlnoci. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla omezení kvůli šíření koronaviru, neskončí na konci dubna a zřejmě se prodlouží. Na podporu kurzarbeitu by stát mohl v dalších měsících využít pak také evropské peníze, řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Sledujeme online Praha 19:45 16. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řidiči kamionů budou mít na hranicích jednodušší režim. (ilustrační foto) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Podobným nebo i vyšším tempem, než ve čtvrtek uzdravených přibývalo ve všech všedních dnech po Velikonocích. Počet nakažených, tedy množství případů nákazy snížené o uzdravené a zemřelé, tak postupně klesá, aktuálně jich je 5218.

Vojenská přehlídka na Rudém náměstí 9. května nebude. Putin rozhodl o odkladu kvůli koronaviru Číst článek

Ze tří nově evidovaných úmrtí je jedno ze čtvrtka, další ze starší doby. Středa 15. dubna tak zatím nadále zůstává v Česku prvním dnem bez úmrtí s nemocí covid-19 od 23. března. Naopak dnem s největším počtem zemřelých je středa 8. dubna, kdy jich bylo 14.

Největší část z úmrtí připadá na lidi nad 85 let, víc než 35 procent. Téměř třetina ze zemřelých na covid-19 je ve věku mezi 75 a 84 roky. Ve věku pod 25 let na tuto nemoc nezemřel nikdo, do 35 let dva lidé. Nejvíce úmrtí je v Praze, na hlavní město připadají čtyři z deseti zemřelých. Jedinou oběť má Zlínský kraj, nejméně ze všech regionů.

Text pokračuje pod online reportáží:

64027

Údaje o počtu testů ministerstvo zdravotnictví obvykle aktualizuje jednou denně. Ke čtvrtečnímu ránu jich bylo víc než 146 tisíc včetně opakovaných u stejného člověka. Za středu, kdy se počet případů onemocnění zvýšil o 160, bylo provedeno 8332 testů, dosud nejvíce v jednom dni.

Program Antivirus

„Už teď je jasné, že se program Antivirus bude prodlužovat za 30. duben. To už je skoro stoprocentní,“ řekla šéfka resortu práce Maláčová.

Kurzarbeitový program Antivirus spustilo ministerstvo práce minulé pondělí. Zatím obsahuje dva druhy příspěvků na vyplacené náhrady a mzdy a má pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu do konce měsíce. Podle ministryně úřady práce dostaly dosud 26 490 žádostí o peníze. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu večer řekl, že úředníci zatím vyhověli asi 11 tisícům žádostí za dvě miliardy korun. Maláčová se chystá podrobné výsledky zveřejnit v pondělí.

Stát firmám poskytuje 80 procent náhrady mzdy v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do výše 39 tisíc korun. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku pracovníků a surovin či kvůli poklesu poptávky proplatí 60 procent výplaty, a to do částky 29 tisíc korun. Oba příspěvky označené písmeny A a B se počítají ze superhrubé mzdy. Přibýt by měla i podpora C pro podniky, které i za omezení fungují. Vláda v úterý zveřejnila termíny postupného otevírání jednotlivých provozů, poslední by měly podle plánu znovu začít fungovat 8. června.

„Máme různé požadavky. Dokud se neotevře vše, bude určitě trvat režim A. Režim B je na několik měsíců. Chtěli bychom postupně A a B tak, jak se bude situace rozvolňovat, nahradit režimem C, kdy firmy budou mít zájem fungovat a my bychom jim chtěli finančně pomáhat,“ popsala ministryně.

O kurzarbeitu debatovala s ekonomickým týmem Ústředního krizového štábu. V pátek se na podporu zaměří Národní ekonomická rada vlády (NERV). Kabinet v pondělí bude jednat o možném využití nespotřebovaných evropských peněz. Ty by se podle záměru Evropské komise daly utratit i na kurzarbeit. Podle Maláčové výsledek těchto jednání ovlivní konečnou podobu připravované podpory C.