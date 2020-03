Občané chtějí vědět, kdo v obci má koronavirus. Podle vlády ale informace povedou k šikaně nakažených

Obyvatelé jednotlivých obcí se v souvislosti se šířením koronaviru zajímají o to, zda jsou v blízkosti jejich bydliště lidé s potvrzenou nákazou. Podle ministerstva zdravotnictví jde o citlivou informaci, která může vést ke stigmatizaci nemocných, jak se ukázalo například v jihočeských Lhenicích. Někteří starostové přesto o nakažených chtějí mít přehled, zjistil server Aktuálně.cz. Praha 17:05 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít žena, rouška, koronavirus | Foto: Anna Shvets | Zdroj: Pexels

Podle lhenické starostky Marie Kabátové se mezi obyvateli obce rozšířilo podezření, že v ní žije i jeden nakažený, ještě před oficiálním vyjádřením krajské hygieny. Pod tlakem na sociálních sítích se nakonec nakažený, který pracoval v Německu a obvodní lékařku navštívil kvůli přetrvávajícímu kašli, k diagnóze sám přiznal.

Další týdny naznačí, jak jsou opatření efektivní, máme ale pozitivní signály, říká Dušek o epidemii Číst článek

„Lidé si mnohdy neuvědomují, že tímto virem, který navíc nemá vždy jednoznačné příznaky, se může nakazit kdokoli z nás, a to kdekoli. Velmi mě mrzí, když v rozhovoru lidí – a teď mluvím velmi obecně – slyším, jak lidé tohoto našeho spoluobčana za to, že má koronavirus, odsuzují. A ve svých projevech jsou často nevybíraví a agresivní,“ řekla Aktuálně.cz Kabátová.

Podle svých slov Kabátová nepodporuje ani možnost informování starostů o počtu nakažených v obci: vedení obcí totiž podle ní nemá nástroje na to, aby od infikovaných vymáhalo dodržování karantény. Obává se navíc již zmiňovaného tlaku občanů.

Zabránění spekulacím

S Kabátovou nesouhlasí předseda Svazu měst a obcí a kyjovský starosta František Lukl. Starostové by podle něj přehled o nakažených mít měli zejména v současné situaci, kdy jsou složky integrovaného záchranného systému přetíženy. I starosta jihomoravských Jevišovic Pavel Málek by informace chtěl znát, aby se tak zabránilo spekulacím o počtu nakažených. Oficiální statistiky by podle něj také pomohly přesvědčit obyvatele, aby nákazu brali vážně a dodržovali vládní opatření.

S žádostmi o zveřejnění počtu nakažených, mnohdy vulgárními, se setkává také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Informace je podle něj pro běžné občany zbytečná a povede k šíření paniky nebo hromadnému pátrání po identitě pacientů.

„Rozumím tomu, že lidé jsou nervózní. Na druhou stranu se musíme chovat obezřetně a lidsky, protože každý má právo na soukromí a informace o zdravotním stavu je citlivý údaj,“ apeluje Netolický. Zodpovědně by se podle něj lidé měli chovat za všech okolností i v případě, že informace o nakažených v bezprostřední blízkosti nemají. Stejný postoj zastává také ministerstvo zdravotnictví. Hygienické stanice dle jeho nařízení mohou počty nakažených uvádět pouze na okresní úrovni.

Česká republika má k úternímu ránu 1289 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, informuje ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Na nemoc Covid-19 dosud zemřeli dva lidé, jeden s těžkým nádorovým onemocněním. Vyléčených je zatím osm občanů.

62766