Výběr z médií: zakázané překračování hranic, problémy stavařů a Velikonoce během šíření koronaviru

Českým zbrojařům se zatím daří, ale lobbují za otevření hranic. To je shrnutí zprávy v deníku E15. Jejich průmysl totiž v drtivé většině stojí na exportu a rychle by mohl přijít o zakázky ze zahraničí. Loni podle odhadu svého sdružení zbrojaři vyvezli techniku za 17 a půl miliardy korun. Te je podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka 90 procent jejich produkce.

Českým zbrojařům se zatím daří, ale lobbují za otevření hranic. To je shrnutí zprávy v deníku E15. Jejich průmysl totiž v drtivé většině stojí na exportu a rychle by mohl přijít o zakázky ze zahraničí. Loni podle odhadu svého sdružení zbrojaři vyvezli techniku za 17 a půl miliardy korun. Te je podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka 90 procent jejich produkce.

Deníku E15 řekl, že firmy z tohoto svazku teď ohrožuje, že se nemohou setkávat s obchodními partnery ze zahraničí a to, co produkují, jim názorně předvést. Elektronická jednání nedokážou osobní prezentaci nahradit třeba podle generálního ředitele Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla. Naplno podle Hynka teď pracují firmy ze sekcí medicíny katastrof a ochrany proti chemickým a biologickým zbraním. Mimořádný zájem je o jejich ochranné obleky, masky, filtry a testery.

Zavřené hranice? Kdeže. To je titulek v Mladé frontě Dnes. Následují příklady cest, kde se dají na Šumavě překročit hranice do Německa. Ty se podle místních nedají uzavřít dokonale. Díky uzavření hranic a uděleným výjimkám vznikl i nový byznys. Třeba i obvyklé nákupy z Německa nebo Rakouska převážejí do Čech řidiči kamionů či dodávek, kteří mají cestu, a přes hranice můžou.

Jeden z nich deníku řekl, že si za to říká o 200 korun. Co se týká zakázaného překračování hranic, starostové šumavských obcí mu prý chtějí zabránit i tím, že požádají o přehrazení možných cest.

Už téměř měsíc se žáci a studenti učí z domova. Nezvyklá situace je to jak pro ně, tak pro jejich rodiče. Tipy, jak s učením dětem pomoci, ale i třeba pohled na dětské duševní zdraví v době krizové situace přináší Lidové noviny v rozhovoru s dětskou a rodinnou psycholožkou Ilonou Špaňhelovou. Ta doporučuje hlavně dobře zorganizovat čas, který děti v karanténě učením tráví.

Podle ní je vhodné společně s nimi vytvořit nějaká denní pravidla – mít na učení své místo, dělat přestávky, nebo prokládat učení oddychovými aktivitami. Kromě školních povinností se pak dá čas doma využít i k tomu, aby si děti osvojili třeba pomáhání v kuchyni nebo v dílně. Psycholožka připomíná, že k efektivnímu učení můžou přispět i drobnosti, například převléct se každé ráno z pyžama nebo si učesat vlasy, jako by se opravdu šlo do školy. Děti taky můžou přejímat obavy svých rodičů, intenzivně dokážou vnímat i zpravodajství, upozorňuje Špaňhelová. Podle ní je vždy klíčová komunikace mezi rodiči a dětmi.

Stavařům chybí lidé i materiál a s projekty jsou ve skluzu, všímají si Hospodářské noviny. Více než dvě třetiny stavebních firem posunuly termín dokončení některých projektů a polovina dokonce pozastavila. Stejně jako v jiných oborech chybí i ve stavebnictví dělníci ze zahraničí.

Například společnost Strabag postrádá Slováky. Ti patřili podle mluvčí firmy Edity Novotné v partách dělníků k odborníkům a chybějí tím víc. Nedostatkem lidí ale trpí podle analýzy společnosti CEEC Research 86 procent stavebních firem. Ještě v únoru se přitom stavebnictví dařilo, podle statistik se zvýšila produkce o 5,3 procenta. To ale bylo ještě před omezeními proti šíření nového typu koronaviru. Teď se počítá s ročním poklesem zhruba o deset procent. Stavaři se nechystají propouštět, chtějí ale podporu od státu.

Opatření kvůli šíření koronaviru se dotknou i nadcházejících Velikonoc. Koledníci letos nevyrazí k sousedům s pomlázkou a netradiční budou Velikonoce i pro věřící, pro které se jedná o nejvýznamnější svátek v roce, píše deník Právo. Katolické i evangelické bohoslužby budou věřící moci sledovat v České televizi, jednotlivé farnosti pak na svých webech i sociálních sítích připravují online přenosy svých mší. Na facebooku i Youtube taky radí věřícím, jak se modlit a prožívat liturgii doma. Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem roku, připomínají si totiž zmrtvýchvstání Ježíše Krista.