MAPA: Konference, lyžování i studium v Miláně. Po stopách českých pacientů nakažených koronavirem

Zatímco u některých pacientů aktuálně hospitalizovaných v Česku se nákaza koronavirem projevila po pár dnech, jiní stihli ještě procestovat střední Evropu.

To je případ studentek z Milána, které navštívily během pár dnů Vídeň, Budapešť či Prahu. Oproti tomu muž z Děčína infikovaný po dovolené v italských Dolomitech přišel do kontaktu jen s rodinou a malířem pokojů.

Po stopách pacientů, u kterých se v Česku potvrdila nákaza koronavirem | Zdroj: iROZHLAS.cz

Univerzitní konference

Podezření měl už od minulé středy. Profesor České zemědělské univerzity na sobě pozoroval některé příznaky onemocnění COVID-19. Měl rýmu a zvýšenou teplotu. Ve čtvrtek proto kontaktoval pražskou hygienickou stanici. „Pobýval jste v rizikové oblasti?“ zní první ze zjišťovacích otázek. Pokud odpověď zní „ne“, zdravotní potíže volajícího hygienici dále neřeší. To ale nebyl tento případ.

Muž, ročník 1952, byl totiž týden předtím v italské Udine. Na místní univerzitě se účastnil odborné konference, ve městě se zdržel od 17. do 22. února. Hygienická stanice v Česku mu proto po návratu nejdřív doporučila domácí karanténu, ve které se stýkal jen s manželkou.

Další zlom přišel o dva dny později, tedy v pátek 28. února. Kolegové z udinské univerzity vysokoškolského učitele informovali o tom, že se v místě potvrdila nákaza koronavirem. Muž vzápětí znovu kontaktoval hygieniky, ti – dle doporučení Světové zdravotnické organizace – doporučili převoz speciální sanitkou, určenou pro případy infekčního onemocnění, k testům a hospitalizaci do Nemocnice na Bulovce.

Výsledek? Pozitivní nález. Průběh nemoci byl podle lékařů v úterý večer u muže, stejně jako u dalších nakažených pacientů, mírný a jejich stav dobrý.

Muž ovšem po návratu z Itálie (pro doplnění: cestoval letecky s přestupem ve Frankfurtu nad Mohanem) docházel ještě tři dny do zaměstnání, tedy ještě před tím, než se u něj objevily potíže. V preventivní karanténě tak skončilo 45 lidí. Stejně tak doma prozatím zůstává jeho manželka, lékaři ji pozorují.

Vedení univerzity se také rozhodlo po dohodě s hygieniky zrušit výuku do konce týdne. „Jde nám momentálně zejména o uklidnění situace a zamezení šíření zbytečné paniky,“ uvedl k tomu rektor Petr Sklenička. Od středy do odvolání omezuje citelně výuku i brněnská Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU).

Studentka z Milána

Měl to být výlet před začátkem letního semestru. Američanka (ročník 1999), studující na univerzitě v Miláně, si vyjela s kamarádkou z Ekvádoru do Vídně. Z Itálie cestovaly minulé pondělí do rakouské metropole letadlem, odtud pokračovaly po dvou dnech autobusem do Budapešti a poté se přesunuly do Česka. Navštívily nejdříve Brno, poté Prahu.

„Při cestě do Prahy se zhoršil její zdravotní stav, vyšetřena byla v nemocnici v Motole. Je s ní nakládáno jako s potenciálně infekčním pacientem,“ popsal během nedělního briefingu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). A testy posléze nákazu novým typem koronaviru potvrdily.

Následující mapa ukazuje, kde se pacienti nakažení koronavirem v uplynulých dnech pohybovali:

Do Česka studentka přijela už v pátek, kdy strávila noc v Brně. V sobotu se přesunula do hlavního města. „Do ubytování v Praze byla převezena taxislužbou, s majitelem bytu se nekontaktovala, pouze si vyzvedla klíče v obálce,“ uvedl mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

V pronajatém bytě ale Američanka už nespala. Vzhledem ke zdravotním potížím si s kamarádkou objednala taxík a odjela do Fakultní nemocnice v Motole. A tady už zůstala. „Za příslušných opatření byla vyšetřena. To znamená v oddělené místnosti bez pacientů, personál nemocnice použil ochranné pomůcky,“ pokračoval Boublík.

Po vyšetření studentku převezla speciální sanitka na Bulovku, kde podstoupila testy na onemocnění COVID-19. A ty byly pozitivní.

Ekvádorská kamarádka

Spolu s americkou dívkou do nemocnice dorazila také její kamarádka z Ekvádoru. I ta si stěžovala na některé zdravotní potíže, které odpovídaly nákaze koronavirem. Testy byly ale negativní. Lékaři dívku přesto ponechali v izolaci a testy s odstupem zopakovaly. A tentokrát nemoc potvrdily. Tuzemské úřady tak v úterý ráno oznámily, že Ekvádorka je pátou nakaženou v Česku.

„Měla vážnější příznaky, teplotu přes 38 stupňů Celsia. Nyní je v nemocnici na Bulovce, první test byl negativní. Druhý pozitivní,“ prohlásil v úterý ráno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Druhý test podle něj probíhal po dvou dnech. „Je vidět, že musíme dané testy opakovat,“ dodal.

Se studentkami cestovala ještě třetí dívka. V jejím případě se ale žádné symptomy nemoci neprojevily, sama si na žádné problémy ani nestěžovala. „V neděli byla převezena do izolace v nemocnici na Bulovce, kde byla testována. Zatím s negativním výsledkem,“ doplnil mluvčí pražských hygieniků.

I v případě studentek z Milána hygienici podrobně mapovali, s kým v uplynulých dnech přišly do kontaktu. Zatím napočítali 23 lidí, mezi nimiž jsou řidič a cestující z autobusu na trase Brno – Praha, číšník z restaurace či dva taxikáři. Jeden z nich pro iDnes.cz vypověděl, že na dívce nic nepoznal.

„Až v půlce cesty začala trochu kašlat. Pootevřel jsem okno, aby se větralo. Dojeli jsme do Motola, tam jsem jí vysadil a odjel,“ popsal pro server. Hygienická stanice Jihomoravského kraje teď dohledává lidi, které se s dívkami setkali v Brně.

Byt, ve kterém měly dívky v Praze nocovat přes online službu Airbnb, hygienici uzavřeli. Bude se teď dezinfikovat. Česko také podle pražské hygieničky Zdenky Jágrové upozornilo rakouské a maďarské úřady.

Lyžovaní v Dolomitech

Když se minulý čtvrtek večer vracel z dovolené, cítil se ještě zdravý. Druhý den ale bylo všechno jinak. Muže začala trápit rýma a měl zvýšenou teplotu. S rodinou byl lyžovat v menším středisku Auronzo di Cadore v Dolomitech na severu Itálie. Cesta zpět do Děčína, odkud pochází, trvá autem přes devět hodin. Své potíže tak přikládal spíše únavě z nočního přejezdu.

Po dvou negativních testech půjdou podle primářky infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce Hany Roháčové pacienti vyléčení z koronaviru do domácí izolace | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Preventivně se však rozhodl – s ohledem na rodinu – vše ohlásit na krajskou hygienickou stanici, posléze zavolal také svému lékaři v Děčíně. „Ten je objednal na infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ přiblížila pro server iROZHLAS.cz ústecká hygienička Lenka Šimůnková. Zbytek dne podle ní trávil doma.

To bylo v pátek. Manželka hned druhý den ráno sedla do auta a svého muže odvezla na vyšetření do nemocnice. Ještě tentýž den lékaři tamního infekčního oddělení muži odebrali testovací vzorky. Nemocnice je následně poslala do Prahy do Státního zdravotnického úřadu, kde proběhly testy na koronavirus.

Výsledky byly v neděli. Odpoledne je Národní referenční laboratoř ohlásila hlavní hygieničce Evě Gottwaldové. Verdikt zněl: test u muže, ročník 1976, je pozitivní, Česko mělo tak třetího pacienta infikovaného nemocí COVID-19.

Spolu s prvními dvěma případy to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) veřejně ohlásil v neděli po 16. hodině na mimořádné tiskové konferenci. „Cestoval autem s rodinou, ta zatím žádné příznaky nemá. Umístili jsme je do domácí karantény a budou dále testováni,“ prohlásil.

V neděli pozdě odpoledne muže převezli do nemocnice na pražské Bulovce, kde leželi už další dva pacienti s potvrzenou nákazou. „Nedokážu si vůbec vysvětlit, jak jsem se nakazil. Je to pro mě záhadou. Ještě dvě hodiny zpět jsem si to vůbec nepřipouštěl, přišlo mi to jako souhra náhod a mediální humbuk,“ popsal nakažený muž pro Českou televizi v neděli večer.

„Cítím se úplně v pohodě. Mám jen rýmu, nepřipadám si nemocný. Nemám kašel, nemám dušnost, nemám horečku. Ráno už to bylo úplně bez teploty,“ dodal. Mluvčí Bulovky Simona Krautová v pondělí doplnila, že muž byl podobně jako další dva nakažení po víkendu již bez příznaků. Další testy proběhnou koncem tohoto týdne.

Zatímco kvůli jiným pacientům jsou nyní v karanténě desítky lidí, muž z Děčína přišel do kontaktu pouze se svou rodinnou a malířem pokojů. „Přijel v pátek, kromě rodiny byl 20 minut v kontaktu pouze s malířem pokojů, který mu vymaloval pracoviště,“ popsala krajská hygienička Šimůnková.

Žena z Děčína

Podobně jako muž z Děčína onemocněla koronavirem také třiapadesátiletá žena, která byla v italských Dolomitech na dovolené ve stejném hotelu. Tento region je spolu s Lombardií, oblastí Emilia-Romagna a Piemontem epicentrem nákazy v Itálii.

Ze zahraničí se vrátila v pátek. Měla horečku, zimnici, bolesti svalů a kloubů, a kašel. Zatím je hospitalizovaná v nemocnici v Ústí nad Labem, bude ale zřejmě také převezena do Prahy.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se potvrzení nákazy u dívky z Ekvádoru i ženy z Děčína očekávalo | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pozitivní výsledek testu potvrdil v pondělí večer primář tamní nemocnice Pavel Dlouhý. Podle něj bydlely v italském hotelu společně čtyři rodiny. U dalších případů z této skupiny pozitivní výsledek zjištěn nebyl. Lékaři je však nadále sledují.

