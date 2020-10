Jen za dva dny přibylo 485 nakažených zdravotníků. V kterých krajích se nákaza šíří nejvíce?

Počet zdravotníků nakažených koronavirem rapidně roste. Jen za poslední dva dny jich bylo na covid-19 pozitivně testovaných 485. Aktuálně se tak s nemocí podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka potýká necelých pět tisíc lékařů, sester i dalších pracovníků ve zdravotnictví. Nejvíce jich nákaze čelí v Praze a ve středních Čechách. Původní zpráva Praha 6:15 14. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatímco v sobotu tuzemské úřady evidovaly 4432 nakažených zdravotníků, v pondělí to bylo už celkem 4917 lidí. Během pouhých dvou dnů tak jejich počet narostl o bezmála 500 případů. Aktuálně se tak s nemocí covid-19 podle údajů České lékařské komory potýká 4917 zdravotníků – z toho 1076 lékařů, 2125 sester a 1716 dalších zdravotníků.

Nákaza se mezi zdravotníky šíří nejvíce v Praze. Podle šéfa komory Milana Kubka jich je jen v hlavním městě nakažená více než tisícovka, z toho 328 lékařů. „Praha se vymyká zejména počtem nakažených lékařů. Je to nesrovnatelně víc než v jiných krajích. Je to tím, že v Praze je situace kritická, navíc je tu ale nejrobustnější zdravotnictví,“ popsal.

Hned po hlavním městě následuje podle Kubka Středočeský kraj, ve kterém se mezi zdravotníky objevilo dosud 450 případů nákazy, z toho onemocnělo 90 lékařů. „Dynamika je velmi špatná,“ pokračoval Kubek.

Denní přírůstky mezi zdravotníky podle šéfa komory nyní skáčou po stovkách. „Zatím nejhorší situace byla v pátek, ale to byl asi i největší počet provedených testů, kdy přibylo 124 nakažených lékařů, 239 sester a celkem 566 nakažených zdravotníků,“ doplnil. V pátek testy odhalily rekordních více než osm tisíc nakažených.

Kritickou situaci připouští i prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. „Číslo je vysoké a bohužel neustále roste. Dobrou zprávou v této nedobré zprávě je, že se ve většině případů sestry nenakazily od pacientů. To však neznamená, že tato situace není velmi vážný problém,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Zdravotníci v krajích

Česká lékařská komora čerpá údaje o nakažených zdravotnících od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Ten v rámci prezentace dosavadního vývoje koronavirové krize sepsal přehled nakažených zdravotníků s rozpadem na kraje.

Podle údajů vládních statistiků platných k 10. říjnu se po Praze a středních Čechách nakazilo koronavirem nejvíce zdravotníků v Moravskoslezkém kraji a na jižní Moravě, tam sobotní čísla hlásila 466, respektive 457 pozitivně testovaných zdravotníků.

Stovky jich ale evidují už i další kraje – přes 300 nakažených měli na Olomoucku, přes 200 pak na Ústecku či Plzeňsku. Kolik se dosud nakazilo zdravotníků a v jakých krajích, ukazuje následující mapa.

Data jsou platná k sobotě, oproti údajům zmíněným Kubkem, jsou tak zpožděná o dva dny. Novější komplexní údaje však nejsou k dispozici.

Chyby vlády

Kubek dále upozornil, že množství nakažených zdravotníků odpovídá současnému vývoji epidemie. „Ta dynamika je taková, že máme dvojnásobný počet hospitalizovaných, dvojnásobný počet nakažených zdravotníků i dvojnásobný počet zemřelých,“ přiblížil.

Stávající opatření, které v pondělí schválila vláda, tak považuje za nedostatečná. „Proto ta opatření musí být co nejrazantnější. Je to situace, kdy se láme chleba,“ pokračoval šéf lékařské komory.

Podle Kubka měla vláda především reagovat na zhoršující se situaci mnohem dříve. „Správně měla opaření platit asi od půlky srpna, kdy už situace byla špatná, ale nakonec se nabralo asi třítýdenní zpoždění. To bude stát životy mnoho stovek lidí a ekonomiku desítky miliard korun,“ dodal.

Šéfka asociace sester Šochmanová si nicméně netroufá hodnotit, co se mělo udělat jinak, a zda se měla opatření zavést dříve.

„V tuhle chvíli jsou to všechno jenom dohady. Teď se především musíme dívat na konkrétní kroky. Samozřejmě mě napadá, jestli bylo nutné dělat například hromadnou večeři na Karlově mostě a tak, ale to jsou otázky spekulativní a teď musíme především myslet na to, co je před námi,“ řekla.

Na skokový nárůst zdravotníků bojujících proti koronaviru v první linii upozornila Česká lékařská komora už o víkendu. Množství těch, kteří byli pozitivně testovaných na covid-19 se totiž během týdne zdvojnásobil. Celkem se jich od začátku epidemie nakazilo skoro 8000.