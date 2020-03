‚Boj‘ hejtmanů o roušky a respirátory. Zlínský kraj přišel o tři kontejnery, jednu dodávku zabavil stát

Roušky a respirátory na ochranu před koronavirem vlastními silami shánějí i kraje. Ačkoli jde o nedostatkové zboží, některým hejtmanstvím se podařilo pro zdravotníky v regionu zajistit statisíce ochranných pomůcek. Předzásobit se chtěli – ještě před vyhlášením nouzového stavu – také na Zlínsku. Jeden z kontejnerů plný respirátorů FFP3 ale ještě před dodáním zabavil stát, zjistil iROZHLAS.cz. A jak jsou na tom v dalších krajích? Přehled Praha 6:00 25. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínský hejtman a senátor Jiří Čunek z KDU-ČSL | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zlínský kraj: zabavené kontejnery

Když ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uložil na konci února nemocnicím, aby se kvůli šířící se nákaze předzásobily ochrannými pomůckami, úředníci ve Zlínském kraji už tehdy nelenili. S předstihem si objednali mimo jiné i tři kontejnery respirátorů, jeden z nich byl dokonce plný jen těch nejkvalitnějších třídy FFP3.

Zásilky určené krajským lékařům ale na místo určení už nedorazily. Dodavatelé, kteří je pro hejtmanství zajišťovali, o ně přišli na Slovensku a v německém Stuttgartu. Jeden kontejner, který obsahoval respirátory nejvyšší kvality, pak zabavil krátce po vyhlášení zákazu jejich volného prodeje také český stát.

„Kontejner nám ministerstvo zdravotnictví zabavilo v Praze ve chvíli, kdy byl na cestě do Zlína. Měli jsme v něm respirátory třídy FFP3. Měli jsme smůlu, že se vzalo v potaz ustanovení, že trojkové respirátory jsou jenom pro stát,“ popsala situaci pro iROZHLAS.cz mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) měl kraj zásilky dodavatelským firmám zaplatit až po převzetí, o peníze tak nepřišel. „Dávali jsme je do advokátní úschovy. Vzhledem k tomu, že kontejnery nedorazily, jsme pak peníze dostali zpátky. Faktem ale je, že bychom měli teď vlastních respirátorů daleko víc,“ popsal redakci.

Situaci kolem nemoci COVID-19 na Zlínsku začali podle Čunka řešit už v polovině února. „Reagovali jsme na vlastní potřebu. Před měsícem jsme se proto dohodli, že nakoupíme zásoby,“ vysvětlil. Respirátory FFP3 podle něj objednalo hejtmanství u pražského dodavatele, který dováží ochranné pomůcky ze zahraničí.

Zákaz volného projede respirátorů nejvyšší třídy vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví od 4. března. Mimořádné opatření následovalo po prvním případu nákazy koronavirem v Česku. Výjimku dostala zdravotnická či sociální zařízení, ale i další orgány státní správy, mezi které se počítají i hejtmanství. Úřady ovšem dodávky zajistily u soukromé firmy ještě před dodáním.

Sever iROZHLAS.cz se na to zeptal také mluvčí resortu Gabriely Štěpanyové, podrobnosti ale neměla k dispozici. „O tomto nemáme žádné informace. Ministerstvo zdravotnictví by ani nemohlo něco zabavit. To je v kompetenci celní správy a policie,“ napsala v SMS zprávě. Sám ministr na dotazy zatím nereagoval.

I přes zabavené dodávky ochranných pomůcek však hejtmanství, které se stará o čtyři krajské nemocnice i tamní záchrannou službu, obdrželo od státních úřadů v uplynulém týdnu množství zásilek. Jejich přehled najdete v tabulce níže.

Tyto zásoby Zlínskému kraji vystačí na týden, další zásilky jsou však podle mluvčí na cestě. „Na den potřebujeme 1100 kusů respirátorů a 8500 kusů ústenek s tím, že se bavíme o našich krajských nemocnicích a záchranné službě. Celková poptávka od zdravotnických i sociálních zařízení v celém kraji je na den až třikrát vyšší,“ přiblížila Kousalová.

Moravskoslezský kraj: roušky v Maďarsku

Na dodávky od státu nespoléhají v Moravskoslezském kraji, ochranné pomůcky se snaží získat vlastními silami. „Sháněli jsme je hlavně minulý týden od dodavatelů v kraji, když ještě neexistoval letecký most z Číny,“ popsal pro iROZHLAS.cz hejtman kraje Ivo Vondrák (za ANO).

„Koupili jsme 20 tisíc respirátorů FFP2, od našich hasičů a policistů jsme získali zhruba 3000 respirátorů FFP3,“ pokračoval. Kraj se rovněž snažil pro své zdravotníky zajistit jednorázové roušky, zásilka 500 tisíc kusů, kterou česká firma dovážela podle serveru iDnes.cz z Indie, ale uvízla v Maďarsku.

Akce v Lovosicích Český stát minulý týden také zabavil na žádost resortu statisíce ochranných pomůcek ve skladu v Lovosicích. Posléze se ukázalo, že část z nich byla humanitární pomoc od Čínského červeného kříže určená čínským krajanům v Itálii. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se kvůli tomu omluvil. U zbytku zabaveného zdravotnického materiálu ale platí, že se ho snažila firma prodat ministerstvu zdravotnictví za předraženou cenu. Resort by měl dodavateli zajištěné roušky a respirátory zaplatit v cenách obvyklých.

„Tato dodávka měla přijet minulý týden ve středu, ve čtvrtek jsme se ale dozvěděli, že roušky byly zadrženy na letišti v Budapešti. Bylo nám řečeno, že to bylo ze strany vlády, respektive celního úřadu,“ pokračoval Vondrák s tím, že ale nejde o oficiální informaci. Maďarská strana to podle něj odmítla.

O této dodávce, která se zasekla v Maďarsku, mluvil o víkendu také premiér Andrej Babiš (ANO). Narážel na to, jak je náročné během pandemie koronaviru sehnat ochranné pomůcky. „Ono je to složité, dneska nakupuje celý svět. Ať si pan hejtman zkusí něco nakoupit. Jeden hejtman už si nakoupil a potom mu to Maďarsko zadrželo,“ prohlásil Babiš.

Šéf kabinetu tím reagoval na kritiku hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který kvůli nedostatku roušek a respirátorů vyzval šéfa zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) k rezignaci.

Nicméně zpátky k Moravskoslezskému kraji: zabavené roušky v Maďarsku jsou podle Vondráka pro kraj už minulostí, tato zakázka už podle něj ztratila smysl. „Nezaplatili jsme za ni nic a už pro nás ztratila smysl. Tím, že se otevřel ten letecký most, roušky v objemu 336 tisíc už v našem kraji rozdáváme, rozdělujeme také 68 tisíc respirátorů FFP2,“ vysvětlil.

Hejtmanství si podle Vondráka také našlo dodavatele textilních roušek. „Jsou ze speciálních uhlíkových vláken a jsou certifikovány pro zdravotnictví a dají se stokrát přeprat. Takže jsme nakoupili tyto roušky i materiál, abychom si je mohli došít,“ popsal.

Jde podle něj o 270 tisíc kusů. První dodávky kraj rozveze na obce s rozšířenou působností. „Musí zabezpečit provoz infrastruktury jako obchody, vodovody a další klíčové energetické podniky. Přistávají ale další letadla, takže další návoz pomůcek očekáváme,“ dodal Vondrák.

Kraj má také objednávkový formulář, ve kterém sbírá poptávku po zdravotnickém materiálu na týden dopředu. V tom uplynulém se sešly žádosti o celkem 300 tisíc roušek a 100 tisíc respirátorů. Podle Vondráka se tato spotřeba podařila celkem pokrýt.

Královéhradecký kraj: výběr dodavatelů

Vlastními silami se zdravotnický materiál snaží zajistit také v Královéhradeckém kraji. „Od lokálního dodavatele jsme minulý týden nakoupili 87 tisíc ústenek, šest tisíc jsme dostali zadarmo. Potom jsme od stejného dodavatele nakoupili dalších 30 tisíc kusů roušek. Od jiného pak čtyři tisíce ústenek a 250 respirátorů,“ přiblížil.

Z víkendových dodávek od ministerstva vnitra kraj dostal podle hejtmana 54 tisíc respirátorů a 151 tisíc roušek. Minulý týden dostalo hejtmanství od ministerstva zdravotnictví například 50 kusů respirátorů pro záchrannou službu a tisíc kusů pro nemocnice. Další dodávka od vnitra by měla dorazit ve středu.

„V tuto chvíli ale nevíme objem ani složení. Ať ale přijde cokoli, pomůže nám to,“ uvedl dále Štěpán. Kraj má zároveň od českého dodavatele předjednáno 200 tisíc respirátorů. „Očekáváme to během 10 dní, záleží to na možnostech dopravy. Zaplatíme, až to uvidíme,“ uvedl. Příští pondělí má hejtmanství přislíbenou dodávku 150 tisíc roušek.

V lékárně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dodavatele si kraj pečlivě vybírá. Záleží podle Štěpána hlavně na ceně, rychlosti dodání pomůcek či důvěryhodnosti firem. „Jen minulý týden jsme dostali desítky nabídek. Kromě důvěryhodnosti záleží i na podmínkách dodání nebo čitelnosti firem. Nechceme posílat naše peníze někam, kam na ně nedohlédneme,“ vysvětlil.

I Královéhradecký kraj má za sebou některé neúspěšné dodávky. Poptával podle Štěpána třeba respirátory od amerického výrobce v jeho skladech ve Spojených státech nebo Jihoafrické republice, kvůli zpřísnění opatření v boji proti koronaviru se ale obchody neuskutečnily.

Ústecký kraj: zásilky dezinfekce

Desetitisíce ochranných pomůcek putují v těchto dnech také do Ústeckého kraje. Jen od ministerstva zdravotnictví jich získalo hejtmanství dosud 146 tisíc. „Šlo o pomůcky různého charakteru, jako jsou brýle, dezinfekce, roušky, respirátory všech tříd, nanoroušky, rukavice, rychlotesty a ochranné oděvy,“ řekl pro iROZHLAS.cz krajský mluvčí Martin Volf.

Další dodávku zajistilo ministerstvo vnitra, a sice 308 tisíc roušek a respirátorů FFP2. Ovšem nejvíce zdravotnického materiálu nakoupil kraj od lokálních dodavatelů sám, konkrétně doteď nakoupil 487 tisíc kusů ochranných pomůcek.

„Dokonce máme výrobce z Litvínova, který nám dodává respirátory toho dvojkového typu. Můžeme je tak rozdělovat dále do obcí s rozšířenou působností například pro potřeby strážníků městské policie,“ popsal.

Asi nejlépe se však kraji daří shánět dezinfekci. „Skrze partnerství s firmami z chemického průmyslu jsme také získali pravidelné dodávky dezinfekce, které používáme pro potřeby úřadu i podřízených organizací,“ doplnil Volf.

Podle Volfa se tak podařilo alespoň na několik dní pokrýt poptávku i třeba praktických lékařů, lékárníků či stomatologů. Další dodávky ochranných pomůcek jsou však v běhu. „Vedle zásilek od ministerstev řešíme další dodávku materiálu asi za pět milionů korun,“ dodal.

Pardubický kraj: kritika Vojtěcha

Zásobit se ochrannými pomůckami začal už na konci února Pardubický kraj, kdy zajistil skrze chráněné dílny pět tisíc textilních roušek. „Nyní probíhá zajištění druhé dodávky 10 tisíc textilních roušek,“ upřesnil krajský mluvčí Dominik Barták.

Nákup jednorázových roušek řeší krajská nemocnice, která podle Bartáka aktuálně čeká na zásilku 150 tisíc kusů z Číny. „Neustále vyhodnocujeme nabídky, řada z nich je velmi riskantních. Nakládáme s veřejnými prostředky a nedovolíme si provést objednávku, která by byla riziková. Pracujeme pouze s ověřenými zdroji,“ popsal mluvčí.

Poslední velká zásilka dorazila podle Bartáka do centrálního skladu hejtmanství v Chrudimi v neděli odpoledne. „Z té jsme rozdělili 120 tisíc kusů ústenek a 25 tisíc respirátorů. V průběhu pondělního odpoledne dorazila také zásilka zajišťovaná ministerstvem zdravotnictví,“ pokračoval.

Kraj má na starosti pět nemocnic, spotřeba jednorázových roušek se u nich za měsíc v tuto chvíli pohybuje v rozmezí 40 až 50 tisíc roušek. „Situace se samozřejmě mění v závislosti na aktuálním stavu. Snažíme se vytvářet rezervy z dodávek tak, abychom byli schopni případný zvýšený odběr schopni pokrýt,“ doplnil mluvčí.

Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) o víkendu kritizoval nedostatek ochranných pomůcek v krajích. Šéfa zdravotnictví Vojtěcha dokonce vyzval, aby ze své funkce kvůli stávající situaci odstoupil. Podle Netolického by ho měl nahradit šéf krizového štábu Roman Prymula. Babiš ale jeho výtky odmítl.

Adam Vojtěch, Andrej Babiš, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jihomoravský kraj: roušky pro řidiče

Celkem 125 tisíc respirátorů FFP2 a 320 tisíc ochranných roušek obdržel dosud z centrální distribuce Jihomoravský kraj. Část zásilky hejtmanství přerozdělilo už o víkendu, v těchto dnech míří krajské dodávky také praktickým lékařům, hasičům či do sociálních služeb.

Podle hejtmana Bohumila Šimka (za ANO) má dorazit také zásilka roušek od ministerstva dopravy pro zdejší dopravce. Očekávají se také další ochranné pomůcky od ministerstva zdravotnictví. Kraj nicméně pracuje i s látkovými rouškami.

„Ty jsou také postupně distribuovány primárně do sociální oblasti v kraji nezávisle na zřizovateli konkrétní služby. S ohledem na to, že například v případě roušek z centrální dodávky se jedná o jednorázový ochranný prostředek a budou následovat další dodávky, distribuujeme postupně, není možné uvádět konkrétní čísla, kolik bychom ještě potřebovali nebo kolik ještě čekáme,“ doplnil Šimek.

Jihočeský kraj: tragická situace

V Jihočeském kraji objednali vlastní zásoby zdravotnických pomůcek už před více než týdnem. „Objednali jsme 15 tisíc respirátorů FFP2 a také 25 tisíc dalších respirátorů. Očekáváme, že by měly dorazit koncem týdne,“ řekla serveru iROZHLAS.cz hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD). Upozornila ale, že situace v Evropě je „tragická“ a nelze nic slíbit na sto procent.

Kvůli pratelným ústenkám oslovili výrobce z Jihočeského kraje. „Máme od nich nasmlouvaných asi deset tisíc kusů každý týden,“ dodala. Zároveň řekla, že kraj má rozjednaný nákup zhruba čtyř milionů jednorázových ústenek. „Kvůli dopravě to ale nemusí vyjít,“ přiznala s tím, že kraj odmítá platit cokoli předem.

Dohromady dostal kraj 62 tisíc respirátorů FFP2 a roušek 170 tisíc jednorázových ústenek. Podle hejtmanky není lehké říct, kolik jich ještě kraj bude potřebovat. „U roušek jsou to ale miliony a u respirátorů statisíce. Týdenní spotřeba roušek pro zdravotnická zařízení je asi 95 tisíc,“ doplnila.

Praha: bez uspokojení

Hlavní město podle mluvčího magistrátu Víta Hoffmana dostalo v minulých pěti dnech od ministerstva zdravotnictví respirátory, roušky i dezinfekci. Podle záznamů z místního oboru zdravotnictví, které vypracoval jeho ředitel Martin Ježek, zatím Praha získala 600 respirátorů FFP3, 56 300 respirátorů FFP2, 1500 ústenek, 2250 nanovláknových roušek, 1300 litrů dezinfekce a 25 tisíc párů rukavic.

„Vzhledem ke skutečnosti, že dosud obdržené množství ochranných pomůcek bylo z hlediska potřeb hlavního města Prahy minimální, nemohli být uspokojeni všichni poskytovatelé zdravotních služeb,“ uvedl Ježek.

Dokument ředitel napsal v neděli a píše v něm i, že kraj očekává další „objemnější“ zásilku v nejbližších hodinách. Jestli ale ochranné pomůcky došly, není jasné. Další informace Hoffman zjišťuje od odboru zdravotnictví. „V těchto dnech je ale odbor přehlcen prací,“ doplnil.

Vysočina: nic nemají

Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová prozatím nemohla v době vydání článku serveru iROZHLAS.cz sdělit podrobnosti, které se týkají roušek a respirátorů v kraji. „Informace budu mít ve středu ráno,“ upřesnila redakci.

Hejtman kraje Jiří Běhounek (ČSSD), který je zároveň šéfem Asociace krajů, byl nicméně v uplynulých dnech vůči postupu vládních úřadu kritický. „Bohužel ministerstvo zdravotnictví, jak jsme zjistili, nemá nic. My jsme museli ustoupit a dát prvních 200 tisíc respirátorů ministerstvu zdravotnictví. Bohužel musím říct, že kdo selhává naprosto fatálně, je opět ministerstvo zdravotnictví a jeho organizace, to je prostě strašně špatná situace,“ prohlásil o víkendu v České televizi.

Liberecký kraj: výroba nanoroušek

Liberecký kraj do neděle obstaral 2450 respirátorů FFP3, 900 respirátorů FFP2, 3000 rychlotestů a 28 200 jednorázových roušek. Pro kraj zároveň dobrovolníci ušili 4020 látkových roušek.

Společně s Technickou univerzitou v Liberci také kraj vyrábí nanoroušky. „Objednali jsme u nich deset tisíc kusů nanoroušek ještě předtím, než nám cokoli poslal stát,“ řekla redakci mluvčí kraje Andrea Fulková. Zatím jich dostali 5274. „Univerzita postupně přejde od roušek jenom k výrobě filtrů, které se do nich budou skládat,“ dodala.

Z nanomateriálu podle ní šijí pro kraj i další tři nebo čtyři firmy, z vlastních látek potom bude roušky vyrábět firma Elmarco. Chemická společnost Severochema pro kraj vyrábí 44 tisíc litrů dezinfekce. „Distribuujeme ji 21 největším obcím v kraji a ty dezinfekci předávají dál,“ popsala s tím, že z objednaného množství už dorazila zhruba jedna třetina.

Karlovarský kraj: bez setů

Roušky, respirátory i další ochranné pomůcky obdržel od státu během uplynulého víkendu také Karlovarský kraj. „Dodávka od ministerstva zdravotnictví v počtu 3800 respirátorů, 8 tisíc roušek a 1000 litrů dezinfekce je účelově určena pro karlovarskou a chebskou nemocnici, pro Zdravotnickou záchrannou službu a další organizace, které jsou přímo řízené ministerstvem, například pro hygieniky, některá lázeňská zařízení a další,“ přiblížil radní kraje pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS).

„Ze zásilky ministerstva vnitra, která činí přes 12 tisíc respirátorů, kraj rozdělí 2500 kusů respirátorů pro nemocnice v Sokolově a v Ostrově, 600 kusů pro sociální služby, 30 kusů respirátorů pro hasiče, kteří slouží na hraničních přechodech,“ pokračoval Bureš. Zbytek z těchto došlých pomůcek pak podle radního dostanou praktičtí lékaři a ambulantní specialisté asi v 30 různých odbornostech z celého kraje.

Z víkendové dodávky přepravované ukrajinským Ruslanem pak kraj obdržel přes 16 tisíc respirátorů, 82 tisíc roušek. Rozdělovat je bude ve čtvrtek.

Hejtmanství se nyní potýká podle mluvčí Jany Pavlíkové s akutním nedostatkem odběrových setů na testování pacientů, u kterých existuje podezření na nákazu koronavirem. „Potřebovali bychom všechno, ale momentálně má Karlovarský kraj akutní nedostatek odběrových setů, tedy těch ‚štětiček‘, kterými se provádí odběr z nosohltanu. Sety potřebuje pro odběrové místo v karlovarské nemocnici a pro dvě odběrové skupiny, které provádějí odběry přímo v domácnostech v regionu,“ uvedla.

Středočeský kraj, Plzeňský kraj a Olomoucký kraj na dotazy redakce i přes urgence zatím nereagovaly.