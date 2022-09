Počet nakažených covidem na podzim vzroste, velká vlna už by nás ale čekat neměla, myslí si Dušek

Šíření covidu-19 v Česku znovu zrychluje, a to už několikátý den v řadě. Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví za středu přibylo 2625 potvrzených nových případů, což je bezmála o 700 víc než před dvěma týdny. Jak se bude epidemie dál vyvíjet? Přijde další prudký nárůst nakažených? Aktuální situaci komentoval v Ranním interview na Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Praha 7:00 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už dva týdny chodí děti znovu do školy. Projevuje se na datech opětovné promíchání dětských kolektivů?

Na tuto otázku bych takto přímočaře neodpověděl, protože celé dva týdny se dějí i jiné věci. Populace se z prázdninového režimu vrátila do práce, do normálního provozu. To znamená, že obecně narostl počet kontaktů mezi lidmi, nejenom ve školách.

Také se blíží chvíle, kdy se začne kazit počasí. Daleko větší množství volnočasových i jiných aktivit se tak bude odehrávat v uzavřených prostorách. To všechno je důvodem, proč kontakty mezi lidmi narůstají.

Čeká nás klasické období nárůstu respiračních nákaz a nemocí, nejenom covidu, ale třeba i chřipky. Počátek tohoto období můžeme očekávat v říjnu nebo v listopadu, chřipková epidemie pak tradičně vrcholí až v zimních měsících, v lednu a v únoru. Počet nakažených v podzimním období tedy určitě naroste.

Jedna věc jsou data, fakt je ale ten, že se příliš netestuje. Dá se odhadnout, o kolik může být nakažených koronavirem ve společnosti víc, než ukazují data?

V těch nejdůležitějších testech se stále testuje tak, jak se testovalo od dubna 2020. Běží plnohodnotně hrazené testy indikované poskytovateli zdravotních služeb u lidí, kteří mají nějaké zdravotní potíže a testy epidemiologický indikované. Z nich odvozujeme sledování celé trajektorie. Plošné testy byly vždy brány jenom jako doprovodná informace.

V tuto chvíli indikované testy zachytávají rostoucí počet nákaz, který bude určitě dál pokračovat. V pracovních dnech evidujeme zhruba 4000 nakažených. Musíme předpokládat, že počet skutečně nakažených jedinců v populaci je ale v dané chvíli násobně větší. Přesné číslo samozřejmě neznáme.

Čeká nás tedy období respiračních problémů, jak tomu na podzim bývá zvykem. Máme se bát toho, že s covidem přijde podobný scénář jako minulý rok? Anebo nás může uklidňovat fakt, že už je výrazně víc očkovaných, a zároveň už se mnohem více lidí s nákazou potkalo?

Je to přesně tak, jak říkáte. Byl bych nyní optimistický. Už dávno nejsme imunitně naivní populace, která se setkává s úplně novým virem. Drtivá většina lidí byla alespoň jednou nakažená. I ta tzv. letní vlna s sebou přinesla velké množství nákaz, které mohou fungovat jako imunizační stimul pro podzimní období.

V dospělé populaci jsme proočkovaní zhruba ze 76 %. Věřím, že se teď na začátku podzimu zvedne i zájem o další posilující dávky. Prognózu bych viděl optimisticky.

Samozřejmě nevíme všechno a poslední slovo vždy má a bude mít příroda. Doufejme, že tu zůstane stejná varianta omikronu, jaká tady byla v posledním období. Tu už známe a známe tedy i její chování a to, že je sice vysoce nakažlivá, ale přece jen méně virulentní, než byly předchozí varianty.

A pokud se nám podaří posílit imunitu zejména u té zranitelnější části populace seniorů a lidí predisponovaných pro těžký průběh nákazy, tak máme vysokou pravděpodobnost, že tím podzimním a zimním obdobím tentokrát projdeme bez vážných zdravotních ataků.

Data tento scénář zatím ukazují, protože ačkoli narůstá počet zachycených nákaz, tak dopad na nejkrizovější části zdravotní péče, tedy jednotky intenzivní péče, je zatím stále mírný a z hlášení nemocnic se nejeví, že by rostl. Doufejme, že to takto vydrží. Ta hlavní „zbraň“ nebo nástroj, který máme v rukách, je jednoznačně očkování.