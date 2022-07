Dušek: Nová varianta koronaviru populací určitě projde, do budoucnosti jsem ale optimistický

Epidemie koronaviru v Česku dál mírně roste, v minulém týdnu počet nových případů ve všední dny vždy přesahoval 1000, v mezitýdenním srovnání to bylo vždy zhruba o 500 případů víc a taky začátek tohoto týdne přinesl dalších zhruba 1300 nově nakažených. Co to napovídá o budoucím vývoji epidemie vysvětlil pro Radiožurnál ředitel ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Praha 13:57 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Dušek na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste už minulý týden říkal, že čísla o počtu nakažených jsou podhodnocena. Máte tedy představu, jaký ten stav skutečně je?

Ta čísla jsou podhodnocena v tom smyslu, že se zejména teď po začátku prázdnin a během volných dnů provádí poměrně malé množství testů. Takže my nyní skutečně přesně nevidíme celkový počet nakažených jako takový, to může být opravdu násobně větší, než jsou počty reportovaných zachycených případů

Nové subvarianty covidu nejsou sezonní záležitostí. Nakažených prudce přibude, předpovídá virolog Číst článek

Na druhou stranu, zcela jistě nejsou podhodnocena čísla, která se týkají zdravotního dopadu epidemie jako takové, tedy počty vážně nemocných a počty lidí v nemocnicích. Ty jsou naštěstí zatím stále pod kontrolou, nepozorujeme žádnou významnou eskalaci, pokud jde třeba o vytíženost jednotek intenzivní péče nebo pokud jde vůbec o počty lidí s velmi vážnými symptomy.

Zatím i do budoucnosti bych si v dalších týdnech dovolil být optimistický o podle toho, co hlásí okolní státy. Vývoj v Portugalsku nebo jiných zemí Evropské unie ukázal, že sice skutečně narůstá počet nakažených, jet o takzvaná letní vlna daná novými variantami omikronu a jejich nakažlivostí, zdravotní dopad ale neeskaluje.

Zmínil jste to, že nové mutace omikronu jsou nakažlivější a nevadí jim ani teplé počasí. Jaké jsou tedy teď predikce dalšího vývoje přes léto, mluvil jste o letní vlně, jaký potom bude podzim?

Skutečně jsou ty nové subvarianty omikronu nakažlivější než ty předchozí, proto si taky říkají o to místo na slunci tak rychle. Proto také začíná třeba nejnovější varianta BA.5.

Ta také nyní už převažuje v počtu nově zachycených nákaz a je to zároveň i predikce do dalších týdnů a během léta. Tato varianta díky své vyšší nakažlivosti a zejména schopnosti prolamovat imunitní ochranu po předchozích nákazách nebo i po očkování, s určitým časovým odstupem, nevyhnutelně převáží a tou populací projde. Vlna určitě nebude v dalších dnech ještě eskalovat, to zcela jistě není její konec.

Vakcinologové doporučili čtvrtou dávku vakcíny proti covidu lidem nad 60 let, očkování má začít v srpnu Číst článek

Samozřejmě se ale musíme připravit na konci léta a s návratem lidí do práce nebo dětí do škol na další šíření omikronu jako takového nebo koronaviru obecně. Období podzimních měsíců bude zase obdobím šíření respiračních nákaz, kdy se k tomu přidá ještě i chřipka.

Zájem o očkování klesá, pro první dávku denně přijdou asi desítky lidí, pro třetí nižší tisíce a od poloviny srpna bude k dispozici dávka čtvrtá. Kolik lidí počítáte, že si pro ni přijde?

Není to o tom, že by ten zájem o očkování nějak dramaticky klesal, my se nemůžeme očkovat neustále a kontinuálně v obrovských počtech. Proočkovanost české populace proti Covidu-19 není nijak nízká, velké množství lidí má za sebou dvě nebo tři dávky, takže pro ně není ani teď vhodný čas na to se očkovat. To očkování čtvrtou dávkou začne nejspíš v druhé polovině srpna, v září, o tom rozhodnou vakcinologové.

Budeme-li se bavit o té potenciálně zranitelné části populace, to znamená řekněme lidé ve věku vyšším než 60, 65 let a k tomu imunosuprimovaní nebo pacienti s vážnými nemocemi ještě v mladším věku, tak se bavíme zhruba o dvou a půl milionech obyvatel, kteří by měli být vysoce upřednostněni v případě další posilující dávky před podzimem.

Proočkovanost této části populace je velmi vysoká, přes 90 procent, pokud si dobře pamatuji čísla lidí nad 70 nebo 65 let věku. Je to opravdu vysoká proočkovanost, to znamená, že drtivá většina těchto lidí neodmítá očkování a lze tedy očekávat, a také bych to vysoce doporučil, že se pro tu posilující dávku před podzimem nebo na začátku podzimu dostaví.