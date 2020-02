Máme za sebou první úspěch, na závěry je ale stále brzy, říká biochemik o možném léku na koronavirus

Ve Wu-chan běží na stovkách pacientech klinické zkoušky jedné z mála účinných látek, u nichž je šance, že by mohla proti koronaviru zabrat - remdesivir. Přípravek farmaceutické firmy Gilead Sciences funguje na principu falešného stavebního bloku, který virus nepozná. Na vývoji potenciálního léčiva se podílel i viceprezident této firmy pro virologii, biochemik Tomáš Cihlář. Českému rozhlasu Plus poskytl rozhovor ze sídla firmy v San Franciscu. Praha 22:25 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viru podlehlo zatím 1875 lidí a nakažených je nejméně dalších 72 000 pacientů (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Jak klinické zkoušky zatím probíhají? Jakou terapii musí pacienti podstoupit a jak často?

Přímo ve Wu-chanu, v centru epidemie, jsme zahájili dvě klinické zkoušky. Ta první začala zhruba před 14 dny. Je zaměřená na to, aby se lék vyzkoušel na pacientech, kteří jsou v kritičtějším stavu, mají infekci vážnější a potřebují pomoc s dýcháním nebo mají nízkou saturaci kyslíku v krvi. Tato studie zahrnuje zatím asi 130-140 pacientů. Cílem je zahrnout zhruba 400 pacientů v kritickém stavu.

Druhá studie začala o trochu později, minulý týden, museli jsme poslat druhou dávku našeho remdesiviru do Číny. Na rozdíl od první studie je tato pro pacienty, kteří mají trošku lehčí průběh nemoci, na základě té virové infekce trpí zápalem plic, ale nepotřebují žádné další přídavné dýchání. Tato zkouška se rozbíhá trošku pomaleji. Myslím, že v ní máme zatím několik desítek pacientů.

Léčí se pomocí infúzí. Zkoušíte lék na pacientech různého věku, na starších i mladších, zahrnujete víceméně všechny ohrožené generace?

Ten léčebný postup je takový, že pacienti dostávají jednou za den infúzi, která trvá třicet minut. Léčba potrvá celkem deset dní a doufáme, že během té doby by měl být znát nějaký vliv na průběh nemoci. Tento léčebný postup jsme použili už dřív při zkouškách remdesiviru během epidemie eboly v africkém Kongu.

Ptala jsem se na různé generace pacientů i proto, že z čerstvých studií z odborných časopisů Lancet a Jama plyne, že se novým koronavirem nakazilo jen velmi málo dětí. Je to důležitá zpráva pro vývoj léku?

Myslím, že ano. Podle posledních epidemiologických dat z Číny to vypadá, že u dětí do jednoho roku nebyla zaznamenána vůbec žádná úmrtnost, na rozdíl třeba od infekce eboly, která je u novorozenců stoprocentně smrtelná. Ta skupina dětí je poměrně malá. Toto je podobný jev, který se zaznamenává u sezónní chřipky, kde je úmrtnost nejvyšší u starších lidí ve věku nad 70 let, u novorozenců je naopak poměrně nízká. Dost dobře tomu nerozumíme. Může to být z toho důvodu, že novorozenci jsou do jisté míry vůči tomuto viru imunní. Jak se jejich dýchací systém vyvine hned po porodu, tak je nějakým způsobem vůči němu činí více odolnými. Možná je to také tím, že novorozenci jsou přirozeně chráněni. Nejsou vystaveni dalším lidem, což je před infekcí chrání.

Co konkrétního zatím vyplynulo ze zkoušek remdesiviru proti ebole a proti koronavirům SARS nebo MERS?

S vývojem tohoto programu jsme začali v roce 2014. To bylo přímo namířeno proti ebole, jako odezva na velkou epidemii v Západní Africe. První před-klinické zkoušky byly zaměřeny přímo na ebolu. Dělali jsme řadu detailních studií, hlavně ve spolupráci s americkým ministerstvem obrany. Ukázalo se, že když je remdesivir podán opicím infikovaným ebolou, ještě pět dní po infekci dokáže téměř stoprocentně eliminovat úmrtnost opic.

Na základě toho jsme potom posunuli remdesivir do několika klinických zkoušek. Jednou z nich byla velká klinická zkouška, která skončila minulý rok v Kongu, ve spolupráci s Národním ústavem zdraví ve Spojených státech. Paralelně s vývojem léku na ebolu jsme se snažili porozumět, jestli remdesivir může být užitečný pro další skupinu virů, včetně koronavirů. Tak jsme udělali řadu před-klinických zkoušek na různých zvířecích modelech, zase ve spolupráci s řadou amerických institucí, kde jsme potvrdili jak profylaktický, tak terapeutický účinek remdesiviru na modelech virů SARS nebo MERS. Speciálně virus SARS je velice blízký příbuzný nového koronaviru, máme proto dobrou šanci, že by ta látka mohla být účinná během probíhající epidemie.

Jak se má pacient v Seattlu, u kterého remdesivir zabral?

Myslím, že dobře. Bohužel se mi o něm nepodařilo zjistit poslední zprávy, ale byl to první pacient, který byl diagnostikován novým koronavirem. Z Wu-chanu přijel do Spojených států v polovině ledna a během čtyř až pěti dnů se jeho stav zhoršil. Dostavil se do jedné nemocnice ve státě Washington a tam ho okamžitě diagnostikovali. Několik dní byl na pozorování, ale přibližně během pěti dnů, kdy v nemocnici zůstal, se jeho stav rapidně zhoršil. Po přibližně pětidenním pobytu v nemocnici se lékaři rozhodli, že mu nasadí remdesivir. Byl to vlastně první pacient, který remdesivir obdržel.

Během dvou dnů po podání látky se jeho stav rapidně zlepšil. Horečka odešla, dýchací problémy se mnohonásobně zmenšily a ten virus nakonec nebyl detekovaný. Já si myslím, že dnes už je propuštěn z nemocnice. Musím ale podotknout, že na základě jednoho případu, je velice těžké dělat závěry o účinnosti látky na širší populaci. Proto děláme klinické zkoušky, které dnes zahrnují zhruba 700 pacientů.

Kdyby lék zabral, je pravděpodobné, že by ho čekala rychlá schvalovací procedura. Co by ale znamenal negativní výsledek klinických zkoušek? Snažili byste se ještě látku upravit, bojovat s časem?

No, to bylo trošku těžší, protože jakákoliv úprava této látky nás posune zpátky ve vývoji několik měsíců až rok. Muselo by to jít zpátky do před-klinických zkoušek, zvláště pokud by se upravila dávka nebo cesta podávání. V této chvíli se snažíme být optimističtí a doufat v ten nejlepší výsledek.