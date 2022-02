V Česku bude nový preventivní lék proti koronaviru Evusheld. Určen bude pro rizikové pacienty

Nemocnice budou moct zřejmě už brzy objednávat lék Evusheld proti covidu-19 od firmy AstraZeneca. Ministerstvo zdravotnictví podle náměstkyně Martiny Koziar Vašákové chystá rozhodnutí, které to umožní. Přípravek funguje na bázi dlouhodobých protilátek a působí preventivně, určený je pro vysoce rizikové pacienty. Aktuálně prochází schvalováním na evropské úrovni. Praha 21:05 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék Evusheld je určený je pro vysoce rizikové pacienty (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ministerstvo podpořilo Evusheld, teď připravujeme schvalující rozhodnutí pro podávání a distribuci pro omezené množství pacientů,“ upřesňuje náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o novém preventivním léku na koronavirus

Hotové by mělo být podle náměstkyně ještě tento týden, nemocnice budou moct lék objednávat prakticky okamžitě. „Tento týden to dopracováváme a bude záležet, jak rychle ty nemocnice dokáží podepsat smlouvy, aby ty dodávky mohly dostat. Jakmile udělají nemocnice kontrakt, tak ho budou mít.“

Lék je směsí dvou dlouhodobých monoklonálních protilátek. Na rozdíl od těch předchozích je ale určený pro lidi, kteří nejsou nakažení koronavirem a nemají za sebou rizikový kontakt. Funguje jako prevence. Nárok na něj budou mít třeba lidé po transplantaci.

„Ti, kteří mají vysoké riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 a zároveň kterým třeba nemůže být podána aktivní imunizace, to znamená očkování,“ upřesňuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Nepoužitá léčiva

Česko koncem ledna projevilo zájem o deset tisíc dávek léku Evusheld. Kvůli specifické skupině vhodných pacientů ho ale zdravotnická zařízení zřejmě nebudou nakupovat ve velkém. To je případ třeba pražské Fakultní nemocnice Bulovka.

Češi odloží respirátory. Někteří odborníci rozvolnění vítají, jiní jsou opatrní. ‚Je to proradný patogen.‘ Číst článek

„Máme možnost přípravek nakoupit, ale jde o preventivní lék a bude tedy určen především pro pacienty po transplantacích. Těch má nemocnice minimum, pokud tedy přípravek nakoupíme, bude se jednat jen o malé množství,“ říká mluvčí Eva Libigerová.

Vychází při tom i ze zkušeností s nákupem monoklonálních protilátek, kterými se nemocnice zásobily loni na podzim. S příchodem varianty omikron už pro ně ale nemají využití, protože na ni nezabírají. Ministerstvo zdravotnictví stále řeší, co s nimi. Možnost prodeje nebo darování jiným zemím padla.

„Zvažujeme cesty, jakým způsobem bychom mohli pomoci těm nemocnicím. Ten základní postup je, že co se týče látek regeneron, ty mají dlouhou exspiraci a není vyloučeno, že na podzim bude vir ve variantě, kdy by na ně byl citlivý, takže se snažíme prodloužit dobu finálního odkupu. Co se týče těch ostatních s kratší dobou exspirace, dali jsme návrh panu ministrovi, jakým scénáře to řešit. Pan ministr to již probíral s vládou a je na nich, jak se rozhodne,“ přiznává Koziar Vašáková.

V nemocnicích jsou podle náměstkyně ministra zdravotnictví monoklonální protilátky za víc než miliardu korun.