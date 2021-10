Diabetici, kardiaci, obézní. Regeneron proti covidu lze nově podat i preventivně do čtyř dnů po kontaktu

Ministerstvo zdravotnictví změnilo podmínky pro podání léku proti koronaviru od firmy Regeneron. Přípravek můžou lidé z rizikových skupin dostat i preventivně, aniž by měli potvrzené onemocnění covid. Jaké jsou podmínky? Velmi blízký kontakt s nakaženým, podání do čtyř dnů a nepodstoupení očkování proti koronaviru. Novinka se týká diabetiků, onkologických pacientů, lidí s chronickými onemocněními, po transplantaci ale i starších 65 či obézních. Praha 6:00 3. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově lze Regeneron podat preventivně i bez nutnosti testování, ale pouze v případě, že člověk nebyl plně naočkovaný proti covidu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen k postexpoziční profylaxi (preventivní použití, pozn. red.) u osob, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky,“ stojí v opatření, které v polovině září bez větší pozornosti vydalo ministerstvo zdravotnictví.

Zjednodušeně řečeno se rozšířil okruh případu, v nichž můžou lékaři lidem lék podat. Dříve bylo možné Regeneron aplikovat jen pacientům s potvrzenou nákazou koronavirem, u nichž se dal předpokládat velmi závažný průběh onemocnění včetně hospitalizace nebo smrti.

Tedy například lidem s velkou obezitou, chronickým onemocněním jater, ledvin či plic, diabetikům, onkologickým pacientům, lidem po transplantaci, případně starším 65 let. Celý soupis lze najít zde. Okruh „rizikových“ lidí se nerozšířil, změnily se ale podmínky, za nichž je možné Regeneron použít.

Klinická studie

„Opatření bylo vydáno na základě doporučujícího mezioborového stanoviska odborných společností a doporučujícího stanoviska Státního ústavu pro kontrolu léčiv, v nichž byly posouzeny dostupné informace,“ uvedl pro iROZHLAS.cz k rozšíření podání Regeneronu mluvčí resortu zdravotnictví Martin Novotný s tím, že informace nebyly dříve známé.

Co je Regeneron? Jedná se o dvě monoklonální protilátky, které brání vazbě viru na receptor hostitelské buňky. Jednodušeji řečeno Regeneron dokáže zabránit dalšímu šíření koronaviru v těle. Z toho důvodu musí být lék podán v časné fázi onemocnění, mnohdy ještě před tím, než by začal lidem se zdravotními komplikacemi způsobovat závažné problémy.

Doporučení k podání monoklonálních protilátek proti covidu-19 do čtyř dnů od posledního kontaktu s infikovanou osobou vychází z výsledku fáze 3 klinické studie, která probíhala u domácích kontaktů osob s prokázanou infekcí.

„Ta potvrdila účinnost léčivého přípravku REGN-COV2 v léčbě mírného a středně závažného onemocnění covidu-19 nevyžadujícího hospitalizaci,“ dodal Novotný.

Nově tedy lze Regeneron podat preventivně i bez nutnosti testování, ale pouze v případě, že člověk nebyl plně naočkovaný proti covidu. „Postexpoziční profylaxí může dostat lék neočkovaný nebo ten, kdo má takové onemocnění, které oslabuje jeho imunitu a je důvodné podezření, že ty protilátky a ochranu před infekcí vůbec nevyvinul,“ vysvětlil Petr Husa, přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno, která lék používá.

Další podmínkou je úzký kontakt s infikovanou osobou. Ten je definovaný jako setkání na vzdálenost bližší než dva metry po dobu více než 15 minut, přímý fyzický kontakt, jako je objímání či líbání, jezení či pití ze společného nádobí, ale také například společný pobyt v zařízeních jako jsou domovy seniorů či lůžková zdravotnická zařízení.

Malý zájem

Lék od firmy Regeneron je v České republice dostupný od dubna 2021. Za tu dobu ho ale dostalo minimum lidí, a to i proto, že najít vhodné pacienty, je obtížné. Třeba ve Fakultní nemocnici Brno jej dosud lékaři aplikovali zhruba ve 150 případech.

„Jen malá část z nich je poslána k nám ze stran praktických lékařů. Ve většině případů to byli spíš pacienti, kteří se k nám dostali třeba od specialistů, nebo z jiných klinik v rámci naší nemocnici. Bylo by dobré, kdyby se to dostalo do povědomí a ti lékaři nám pacienty posílali,“ uvedl Husa z brněnské nemocnice.

Fakultní nemocnice Brno a Motol nakoupily dohromady 12 tisíc dávek Regeneronu za 720 milionů korun. Jedna dávka tak vyšla zhruba na 65 tisíc korun. Část prodaly dalším nemocnicím, asi 90 procent balení nicméně stále leží ve skladech.

Nemocnice nebyly schopné potřebné peníze na nákup přípravku dát dohromady, proto jim půjčily pojišťovny. Záloha činila 240 milionů korun.

Za léky, které nespotřebují, musí obě nemocnice půjčky vrátit. Na to přitom v jejich rozpočtech nejsou peníze. Ministerstvo už dříve uvedlo, že s půjčkami nepomůže a že lék se má nechat ve skladech jako záloha pro případnou další vlnu epidemie.