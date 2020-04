Tři české nemocnice by mohly léčit remdesivirem. Pacient, kterému byl podán, je již při vědomí

Tři české nemocnice Na Bulovce, v Motole a ve Fakultní nemocnici v Brně by mohly podávat experimentální lék remdesivir pro pacienty s nemocí COVID-19. České televizi to řekl náměstek zdravotnictví Roman Prymula. Zatím podle něj ale není jasné, kolik pacientů by lék mohlo dostat. Jediný muž, kterému byl zatím v Česku podán remdesivir, je již při vědomí a uzdavuje se.

