Dobrovolníků z řad studentů medicíny je zatím dost. Doufám, že to vydrží, přeje si děkan Komárek

„V současnosti funguje dobrovolná báze,“ říká Vladimír Komárek, předseda Asociace děkanů lékařských fakult z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, podle kterého dobře zafungovaly studentské organizační struktury z jara.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pro studenty bude dobré, když medicínou načuchnou, myslí si Komárek

Pravomoc medikům práci přikázat náleží hejtmanům, případně pražskému primátorovi. V současnosti mají podle děkana a profesora Vladimíra Komárka seznamy studentů čtvrtých a pátých ročníků lékařských fakult, některé kraje již o pomocné pracovní síly žádají.

„Ve fakultních nemocnicích – v Praze, v Hradci, v Plzni, v Olomouci a v Brně – fungují takzvaní studentští koordinátoři, to je vynikající zkušenost už z jara,“ popisuje Komárek. „Ještě než se vláda a krizový štáb rozhoupaly, tak už nemocnice volaly, že potřebují pomoc. A studenti dali dohromady přes dva tisíce dobrovolníků, kteří pracovali v nejrůznějších profesích.“

Podobně zatím funguje zapojování studentů i nyní. Zároveň je Komárek rád, že se pracovní povinnost nevztahuje na současný šestý ročník, který byl na jaře nejvytíženější. „Poměrně dost svých studijních povinností zanedbávali, doháněli přes léto. Teď by to měli přes zimní a letní semestr dotáhnout ke státnicím a nastoupit jako noví lékaři, kteří budou určitě v příštím roce potřeba,“ vyhlíží Komárek příští rok, přičemž přinejmenším na jaře ještě očekává vážnou pandemickou situaci.

Načuchnout medicínou

Lékařské fakulty mají mezi vysokými školami výjimku, že mohou za dodržení přísných hygienických podmínek pořádat praktickou výuku. „Samozřejmě se připravujeme i na katastrofický scénář, kdy by bylo příliš mnoho studentů nasazeno do pomoci zdravotnictví a současně by bylo příliš mnoho učitelů buď v karanténě nebo nemocných. Pak bychom museli na určitou dobu úplně výuku přerušit,“ popisuje děkan hraniční situaci.

Do povinných praxí se bude studentům započítávat i sama výpomoc v nemocnicích, byť bude na individuálním posouzení. Práci v call centru by Komárek nepovažoval za dostatečnou, ovšem samo zapojení v nemocnici je podle něj pro studenta lepší než učení z knih. „Jestliže student půjde na ARO a bude tam dělat takovou tu polo-sesterskou práci, tak stejně je někdy užitečné být v tom týmu, vidět, jak to funguje,“ domnívá se.