Rady i odkazy na studie. Stát aktualizoval seznam léků, které mohou pomoci při léčbě COVID-19

Lékaři po celém světě dále hledají látky, které by uměly vyléčit nemoc COVID-19. Některé současné léky, alespoň částečně, zabírají už teď. Státní ústav pro kontrolu léčiv v pondělí vydal aktualizovaný seznam léků, které by mohly při léčbě pomoci. „Rozhodli jsme se, že se pokusíme sjednotit všechny informace na jednom místě," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. Praha 17:07 30. března 2020

K čemu tento pravidelný přehled slouží? Komu má pomoci?

V posledních dnech dostáváme velké množství dotazů, zaprvé jak od laické, tak i od odborné veřejnosti. Spousta informací koluje různě po sociálních sítích, jsou tam odkazy na různé studie. Laik v nich ale třeba neumí přečíst nebo najít to, co je užitečné. Je to složité, nezná spoustu zákonitostí. Právě proto jsme se rozhodli, že se pokusíme sjednotit všechny informace na jednom místě, že je zjednodušíme a pokusíme se vytáhnout to podstatné, zároveň tam ale dáme odkazy na zdroje, ze kterých vycházíme my. Takže doufáme, že v tom přehledu se bude moci zorientovat jak laik, pacient, tak i odborník.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal aktualizovaný seznam léků, které by mohly pomoci při léčbě nemoci COVID-19. Na otázku, k čemu přesně seznam slouží, odpovídá ředitelka ústavu Irena Storová.

Vzhledem k tomu, že situace je teď velmi rychlá, samozřejmě počítáme s tím, že přehled budeme pravidelně aktualizovat, protože nové informace se objevují denně. Takže všem, které to zajímá, můžeme doporučit sledovat naše stránky sukl.cz, kde jsme na hlaní titulní stránce vytvořili novou ikonku fuchsiové barvy „COVID-19“. Je tam všechno potřebné, co se dotyčný potřebuje dozvědět.

Má seznam fungovat jako doporučení třeba i pro české lékaře, jaké léky by měli používat, pokud mají na oddělení člověka nakaženého koronavirem?

Seznam může být určitým způsobem orientační. Všechno jsou to molekuly v experimentální rovině. To znamená, neexistuje lék na koronavirus. Pro odborníky vznikly určité guideliny, které vytvořila skupina klinických expertů. To znamená, že lékaři by se měli řídit tím. Tohle je přehled toho, co se neustále zkouší, co je v hledáčku.

Musím říct, že zdroje seznamu pochází ze všech možných výzkumů. Jak tuzemských, tak mezinárodních. Naprosto logicky je tam nejvíce studií a odkazů z Číny, protože tam jsou v tuto chvíli zkušenosti nejvyšší, ale samozřejmě jsou tam i studie ze třetích zemí, ze Spojených států nebo nějaké dokončené evropské studie.

Další zdroje dostáváme z evropské regulační sítě, protože tam jsme aktivně zapojeni. Jsme ve spojení i s ostatními lékovými agenturami v celé Evropě, jsme účastníky pracovních výborů, které patří pod evropskou lékovou agenturu, probíhají i nejrůznější telekonference. Samozřejmě, kromě toho, neustále proaktivně monitorujeme, co je nového v té odborné literatuře.

Jaká je aktuální dostupnost léků u nás? Před časem jste žádali veřejnost, aby nevykupovala léky s účinnou látkou paracetamol, tedy třeba Paralen a podobně. Je i těchto léků v lékárnách dost?

Co se týče všech léků, tak dostupnost se nijak výrazně nezměnila, oproti situaci, která byla před vypuknutím koronavirové infekce. Ano, ty léčivé přípravky s obsahem paracetamolu se vyprodaly, protože veřejnost právě podlehla nějakým ne úplně ověřeným zprávám ohledně ibuprofenu, ale tady mohu říct, že vlastně tři dodavatelé paracetamolu plánují v nejbližších týdnech dodávky v řádech statisíců. Také se nám podařilo dojednat další program, ve kterém bude dodáno opravdu velké množství léčiv s obsahem paracetamolu.

Takže si myslím, že veřejnost se nemusí ničeho obávat. Kromě paracetamolu může použít například na tlumení příznaků jako je teplota nebo bolest i léčiva s obsahem ibuprofenu a další analgetika a antipyretika.

