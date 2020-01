‚Aby veřejnost měla pocit bezpečí.‘ Babiš chce kvůli šíření koronaviru zlepšit opatření na pražském letišti

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce zlepšit opatření na pražském Letišti Václava Havla kvůli šíření koronaviru. Uvedl to v pondělí po mimořádném zasedání Bezpečnostní rady státu. Navázal tím na nedělní slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), který informoval o tom, že letiště zatím nebude kvůli nákaze zavádět plošné kontroly pasažérů včetně teplotního screeningu. Praha 10:32 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla Praha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš v pondělí prohlásil, že si přeje, aby veřejnost měla pocit bezpečí. „Opatření by měla být vylepšená o to, že každá posádka letadla, které přistane v České republice, bude dopředu informovat pasažéry letadla, že pokud někdo má dýchací problémy, má pocit, že je nemocný, že by měl vyhledat lékařskou pomoc,“ cituje slova premiéra Radiožurnál.

Větší aktivitu čeká Babiš také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. „(Pasová kontrola) by se měla pasažérů ptát, zda nejsou z té oblasti… Samozřejmě bylo by možné kontrolovat všechny pasažéry z Číny,“ uvedl.

Hygiena ale podle něj zatím tento názor nesdílí. Babiš by si představoval podobná opatření jako před lety u ptačí chřipky.

Informační cedule

Po halách pražského letiště rozmístili pracovníci už v neděli informační tabule v češtině, čínštině a angličtině, na kterých si pasažéři mohou přečíst, jak postupovat při podezření na nákazu.

„Aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy obdobné dané infekci, které jsou podobné i s klasickou chřipkou. Chceme jít cíleným screeningem, to znamená vytipovávat si pasažéry, kteří jsou podezřelí, že jsou na nich pozorovány symptomy onemocnění,“ oznámil ministr Vojtěch.

Letiště podle ředitele Václava Řehoře zatím funguje v normálním režimu. Zaměstnanci přesto zavádějí některá preventivní opatření. „První věc je, že jsme rozdistribuovali a dokoupili respirátory, pro případ, kdyby někdo z našich zaměstnanců vyžadoval respirátor pro svou práci, aby se v něm cítil komfortně. Dále jsme zabezpečili dezinfekční prostředky, které jsou k dispozici na všech check-inech a potom napříč celým letištěm,“ uvedl Řehoř.

Plošné měření tělesné teploty u všech pasažérů podle hlavní hygieničky Evy Gottwaldové nemá smysl i kvůli tomu, že je doba chřipkových epidemií: „Celá severní polokoule má chřipkovou sezonu, je velký nárůst akutních respiračních onemocnění. Tudíž tady by bylo mnoho falešně pozitivních vzorků.“

Stejně tak zatím vláda nechystá omezení přímých letů z Číny, odkud se infekce šíří. „Do České republiky se lidé z Číny samozřejmě mohou dostat veškerými spoji, které existují, v zásadě přes různé huby jako je Dubaj, Dauhá, Istanbul, všechny okolní letiště. Není jakkoli racionální opatření zakazovat přímé lety z Číny,“ vysvětlil Vojtěch.

Už v neděli se na zaměstnance letiště obrátily dvě Češky, které přiletěly z Kataru a pociťovaly příznaky. Vyšetření ale nákazu nepotvrdilo.

Kvůli nákaze novým koronavirem v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je 2744. Případy viru se nově objevily také v Hongkongu a v Macau.

První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii. Jeden Čech byl hospitalizován kvůli podezření na onemocnění ve Vietnamu, zatím se u něho nepotvrdilo. Čtveřice Čechů pobývá v čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří. Dva jsou studenti, dva tam žijí dlouhodobě.