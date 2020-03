Do Česka dorazilo letadlo s více než milionem respirátorů z Číny. Stát za ně zaplatí 75 milionů

Na pražské letiště v pátek před polednem dorazilo letadlo se zakoupenými 1,1 milionu respirátorů. Ještě v pátek budou převezeny do centrálního skladu do Pardubic a následně rozvezeny do krajů, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V sobotu dorazí další dvě letadla z Číny se zdravotnickými pomůckami. V následujících šesti týdnech by pak měla pravidelně přivážet ochranné pomůcky tři letadla týdně.

