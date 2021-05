ONLINE: K potvrzení bezinfekčnosti bude stačit uplynutí tří týdnů od první dávky očkování

Vláda na pátečním mimořádném jednání schválila prodloužení lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 z 90 na 180 dnů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Nově se nebudou muset testovat ani lidé, u kterých uplynuly tři týdny od první aplikace vakcíny proti koronaviru. Sledujeme online Praha 11:51 21. 5. 2021 (Aktualizováno: 12:44 21. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda se v pátek sešla na mimořádném jednání (ilustrační foto) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Využili jsme možnost, že už první dávka do určité míry chrání proti onemocnění. Proto od 24. května budeme moci využívat již aplikaci první dávky a uplynutí 3 týdnů od této dávky užívat jako dobu, odkdy už se naočkování nebudou muset testovat,“ řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger na tiskové konferenci.

Nově se prodlouží i doba, po kterou je člověk chráněný po prodělání koronaviru. „Dosud jsme člověka považovali za chráněného, pokud prodělal nemoc před maximálně 90 dny, teď jsme ji prodloužili na 180 dní,“ sdělil ministr.

Podle Arenbergera se ale nic nemění na postupu při očkování proti koronaviru. „Neznamená to, že by se oddalovala možnost očkování. Po uplynutí od 90 dnů je možné začít s očkováním.“

Odložení roušek vláda zatím neprojednávala, stejně jako ceny PCR a antigenního testování. O nových podmínkách pro testování by ale měla jednat v pondělí. „Dobrá zpráva je, že cena obou těchto vyšetření bude snížena,“ řekl Arenberger.

„Co se týče testů zdarma, razíme režim proplácení PCR testů dvakrát měsíčně nebo čtyři antigenní. Testování je jenom velmi podstatná berlička, abychom se snažili udržet epidemii. Ale co je hlavní, to je očkování. Do toho bychom měli vrhnout naši energii,“ dodal ministr.

Jak v pátek uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), během příštího týdne se otevře registr pro očkování věkové kategorie od 30 let. Od června by se pak mohli nechat naočkovat všichni zájemci.

„Očkování je jedinou možností, jak se s covid-19 účinně vypořádat. Kampaň bude proto cílena na mladší věkové kategorie,“ komentoval ministr Arenberger snahu podpořit očkování u nižších věkových kategorií.

Možnost vakcinace by měla být dostupná i pro děti. „Předpokládáme, že bude očkování dostupné i pro starší děti ve věku 12 až 16 let,“ komentovala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

