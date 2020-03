‚Roušku nabízeli za 32 korun, my ale kupujeme kus za 15.‘ Proč stát zabavil ochranné pomůcky v Lovosicích?

Oběh zboží

Pokud by se potvrdilo tvrzení českých úřadů, že firma měla v plánu roušky a respirátory vyvézt do zahraničí, hrozil by jí podle policejní mluvčí Slámové postih za porušení paragrafu 261 trestního zákoníku, teda za porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou. V něm se píše, že ten, kdo „podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let, způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské nemoci.“