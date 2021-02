MAPA: ‚Schovávat si vakcínu je mimo mísu.‘ Kde se očkuje na nulu, a kde si naopak dělají zásoby?

Zatímco v Jihočeském a Moravskoslezském kraji jsou s množstvím vakcín proti koronaviru téměř na nule, v Libereckém či Středočeském kraji si udělali zásoby. Tato hejtmanství tak mají k dispozici přes třetinu všech dávek, které dosud v rámci očkovacího maratonu obdržely. Podle předsedy Rady Asociace českých a moravských nemocnic Eduarda Sohlicha by se ale kraje měly snažit spíše naočkovat co nejvíce nových lidí. A jak jsou na tom ostatní regiony? Data Praha 9:31 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kde se očkuje nejrychleji? A kde si schovávají vakcíny na druhou dávku? | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když americká společnost Pfizer před třemi týdny vyhlásila omezení dodávek vakcíny, ve Středočeském kraji neváhali a začali si dělat zásoby. „Chtěli jsme si být jisti, že budeme mít na druhou dávku,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Do hejtmanství podle informací serveru iROZHLAS.cz dosud dorazilo 5850 lahviček s očkovací látkou, ze kterých se dalo vytáhnout až 35 100 dávek. Ve středních Čechách jich přesto podali „jen“ něco přes 21 tisíc. Více než třetinu obdržených vakcín tak zatím kraj nevyužil.

„Zhruba dvě třetiny jsou rezerva právě na druhou dávku, zbytek se podle plánu vyočkovává tento týden. Jde o nové první dávky v domovech seniorů, ale už i o druhé dávky,“ přiblížil radní Pavlík.

Podobná je situace v Libereckém kraji – z 2340 došlých lahviček, tedy až 14 040 dávek, jich zůstalo zatím netknutých hned 45 procent.

„Část je deponována na druhou vakcínu. Již tento týden se začalo přeočkovávat i v domovech pro seniory. Například Dům seniorů Františkov má už 484 přeočkovávaných,“ uvedl mluvčí hejtmanství Filip Trdlo.

Očkovat na nulu

Je ale správné šetřit žádanou vakcínu pro druhou dávku? Například předseda Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Sohlich s takovou praxí nesouhlasí. „Schovávat očkovací látku na druhou dávku, která se podává po 28 dnech, mi přijde mimo mísu,“ řekl redakci.

Cílem zdravotníků by podle něj mělo nyní být naočkovat co nejvíce lidí registrovaných v centrálním systému. Ten nyní umožňuje přihlásit se zdravotníkům a seniorům nad 80 let. „Nemám informace, že by na druhou dávku očkovací látky nebyly. Počítá se s tím, že dodávky budou,“ pokračoval.

„Imunita vzniká už při první dávce. I když jsou případy, kdy klient může prodělat onemocnění už po první dávce. Nicméně určitá úroveň ochrany tam je. Doporučoval bych proto alespoň za nás strategii číslo jedna (očkovat na nulu – pozn. red.),“ doplnil Sohlich, který současně řídí Nemocnici Hranice.

Kde se tedy očkuje nejrychleji? A kde naopak vakcíny zbývají? Podrobné údaje si můžete prohlédnout v následující mapě, stačí kliknout na vybraný kraj. Data jsou platná k 2. únoru.

Všechny dávky se snaží vyočkovat třeba v jižních Čechách nebo v Moravskoslezském kraji. Ze získaných údajů vyplývá, že tam zbývají řádově jen desítky dávek. Že by neměli dostatek vakcinační látky na druhou dávku, která se aplikuje s odstupem čtyř týdnů, a musely by jim vypomoci případně jiné kraje, se nebojí.

Šestá dávka Původně se počítalo s tím, že zdravotníci z jedné lahvičky od Pfizeru vytáhnout pět dávek vakcíny. Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se tahá i šestá rezervní dávka. Proto zobrazená mapa i text článku pracuje s tím, že lze z jedné lahvičky vytáhnout až šest dávek, tomu odpovídají rovněž přepočty lahviček na počty dávek. Někteří lékaři ale upozorňují na to, že ne vždy lze šestou dávku vytáhnout.

„Vše probíhá podle plánu. První priorita jsou druhé dávky, druhá priorita senioři 80 plus a třetí je primární zdravotní péče. Pokud dorazí přislíbené dávky, nebude s tím problém,“ napsal ve středu v textové zprávě moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (za ANO).

Kraj se podle něj dokonce vzdal jednoho plata ampulí ve prospěch nemocnice v Královéhradeckém kraji. „Ale jsme domluveni, že o to bude navýšena dávka příští týden,“ doplnil Vondrák.

Podobně mluví také jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS): „My na přeočkování máme.“ Přitom minulý týden došlo k situaci, kdy vakcíny pro druhou dávku v kraji chyběly. Kraj Vysočina se proto kvůli chybějícím vakcínám vzdal ve prospěch Jihočeského 195 lahviček s očkovací látkou, a to výměnou za garanci 1200 dávek vakcíny Moderna od ministerstva zdravotnictví.

Kuba i tak dál počítá s tím, že kraj naplno opět využije nové dodávky vakcíny. Ty chodí pravidelně každý týden, byť v následujících 14 dnech se kvůli limitované výrobní kapacitě o něco omezí.

Zmatky v instrukcích

Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) koncem ledna pro iROZHLAS.cz řekl, že není důvod dávky vakcíny shromažďovat. Minulý týden ale ministerstvo zdravotnictví při jednání s kraji doporučilo, aby bylo kvůli výpadkům dodávek na dva týdny přerušeno podávání první dávky a pozastaveny rezervace k očkování.

„Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek dávek tak velký, aby se přerušilo očkování. My jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně,“ řekl krátce na to v České televizi Blatný. Podle něj očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ale jeho slova posléze dementoval s tím, že šlo o nedorozumění. Na tiskové konferenci jednání vlády řekl, že nechápe, proč resort sděloval očkovacím centrům samozřejmou věc, že nemohou očkovat první dávkou, když nemají dost na druhou.

Česko do neděle obdrželo celkem 352 365 dávek vakcíny od společnosti Pfizer, dalších 20 400 dávek pak od firmy Moderna. Dosud bylo naočkováno přes 294 tisíc lidí.

Už tento pátek by podle informací Radiožurnálu měla firma AstraZeneca ze svých belgických skladů vypravit první várky vakcín do členských zemí Evropské unie. V sobotu prvních 20 tisíc dávek dorazí do Česka.