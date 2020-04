I v tomto rozpočtu by se mělo šetřit, vzkázal Zeman Schillerové. Mynáře se ohledně zabijačky zastal

Prezident Miloš Zeman se chce počátkem května sejít s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) kvůli státnímu rozpočtu. Na Frekvenci 1 řekl, že s ní chce mluvit o možných úsporách. Ministryně v neděli uvedla, že požádá o navýšení deficitu státního rozpočtu na 300 miliard korun. Prezident mluvil také o dodržování opatření kvůli koronaviru, zabijačce svého kancléře nebo o tom, že pojede na odloženou vojenskou přehlídku do Moskvy. Lány 19:36 19. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Zeman při rozhovoru pro Frekvenci 1 | Zdroj: Twitter Jiřího Ovčáčka

„Také v tomto rozpočtu by se mělo šetřit,“ řekl prezident Miloš Zeman na Frekvenci 1. Zároveň ale dodal, že to neznamená, že by návrh na navýšení schodku státního rozpočtu případně vetoval. Ohledně možných rezerv, kde se podle něj dá ušetřit, zmínil podporu pro solární elektrárny.

Na počátku přenosu prezident uvedl, že je v pořádku. Mluvil o tom, že i on sám nosí roušku, nemá ji jen v případě, že je někde sám.

„Rouška není ten největší problém, který jsem v životě měl,“ dodal.

Lidem vzkázal, aby ještě opatření dodržovali. „Poprosil bych je, aby vydrželi ještě měsíc nebo měsíc a půl. V lidském životě je měsíc a půl příliš krátká doba, než abychom riskovali, že dojde k nakažení a koronavirus neodejde,“ uvedl Zeman.

‚To prase bylo hladové‘

Zazněla také otázka na zabijačku kancléře Mynáře v Osvětimanech. Dověděl jsem se následně o ní a četl jsem to v Blesku,“ uvedl prezident Miloš Zeman. „Jednu větu, protože více si to nezaslouží. Prase nebylo nemocné, to prase bylo hladové, protože penzion je zavřený, takže zbytky, kterými se krmilo, neexistují a prase by umřelo hlady. A prosím, pojďte od toho a budeme se bavit o důležitějších věcech,“ ukončil diskusi.

Mynář zabijačku pořádal ve své hospodě. Starosta Osvětiman Aleš Pfeffer (za SPOZ) uvedl že se akce účastnil „řezník a čtyři nebo pět lidí“. Hygienická stanice ji ovšem nepovolila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO Radiožurnálu řekl, že hygieniky požádal o prověření akce.

Prezident poté mluvil například o tom, že se chystá do Ruska. Uvedl, že potvrdil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi účast na odložené oslavě 75. výročí konce druhé světové války. Podle něj se uskuteční v září. Rusko termín zatím neoznámilo.

Mluvil i o tom, jak dlouho by měly být uzavřené hranice. „Zastávám názor, že by měly být hranice uzavřeny rok, nikoli dva. Aby výjezd nevyvolal vlnu epidemie. Doporučuji lidem, aby vychutnali krásy české krajiny na své dovolené,“ uvedl prezident s tím, že dovolenou stráví tradičně na Vysočině.

Koho pochválil, byl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. „Přál bych Honzovi Hamáčkovi, aby co nejdéle zůstal aktivním politikem,“ uvedl prezident Zeman. „Jeho vystupování, jeho aktivita mě vede k závěru, že by bylo skvělé, kdyby i po parlamentních volbách pokračovala tato koalice,“ dodal.

