Epidemiolog Prymula chce na konci května skončit na ministerstvu. Zůstane, pokud se splní dvě podmínky

Náměstek ministra zdravotnictví a uznávaný epidemiolog Roman Prymula skončí na konci května na ministerstvu zdravotnictví, pokud se nenaplní dvě podmínky. O svém záměru již informoval premiéra Andreje Babiše (ANO), znění konkrétních podmínek ale nechtěl blíže komentovat. „Řekl jsem, že skončím, pokud nenastanou dvě skutečnosti," uvedl Prymula pro Seznam Zprávy. Praha 14:58 15. května 2020

Prymula, který je jedním z hlavních aktérů při boji proti koronaviru v Česku, se rozhodl, že na ministerstvu skončí s posledním dnem května. Připustil ale i možnost, že by na ministerstvu působil i nadále, pokud by se naplnily dvě podmínky. O těch již informoval premiéra Babiše, ale zatím je nechtěl nijak komentovat. „Zatím si to nechám pro sebe,“ řekl Prymula pro Seznam Zprávy.

Popřel zároveň spekulace, že by se týkaly jeho bezpečnostní prověrky, kterou po něm vyžaduje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Tu by měl podle požadavků získat nejpozději do konce června. „Někdo to tam zdržuje, protože šetření u NBÚ už proběhlo a teoreticky mají lhůtu na udělení prověrky 70 dnů,“ okomentoval situaci Prymula.

Prymula by se chtěl po výpovědi na ministerstvu zdravotnictví odebrat do soukromého sektoru. „Mám plno nabídek, ale plánuji jít do soukromého sektoru a angažovat se například u komerčních farmaceutických výzkumů,“ řekl.