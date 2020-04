‚Psal jsem čtyřikrát a nikdo neodpověděl, až teď.' Jak vypadá snaha českých firem dodat státu pomůcky?

Byl mezi těmi, kteří po vyhlášení nouzového stavu nabídli státu své služby. Miroslav Krajíček tvrdí, že v době akutního nedostatku ochranných pomůcek mohl zajistit dodávku roušek i respirátorů.

Jeho zpráva ministerstvu zdravotnictví ale zůstala bez odezvy. „Psal jsem jim čtyřikrát a nikdo mi neodpověděl, až nyní,“ přiblížil pro server iROZHLAS.cz. Reakce se nakonec dočkal až napočtvrté, tedy po třech týdnech.

Podobné případy se v posledních dnech množí. Resort Adama Vojtěcha (za ANO) se však brání tím, že dodavatele vybírá hlavně podle ceny a rychlosti dodávky. Aktuálně spolupracuje s 16 českými firmami. Původní zpráva Praha 6:00 9. dubna 2020

Když se v tuzemsku objevily první případy nákazy koronavirem, Miroslav Krajíček neváhal a objednal si zásoby zdravotnických pomůcek. Luhačovický podnikatel už několik let do Česka z Číny dováží spojovací materiál jako jsou šrouby či matice. Využil proto svých kontaktů a přes obchodní partnery nakoupil 5000 roušek a respirátorů.

„S Čínou obchoduji přes 10 let. Dovážím hlavně průmyslové zboží a mám tam už celkem dobré kontakty. Když přišel koronavirus, požádal jsem tam svého dodavatele, jestli by mi nabídl nějaké ochranné pomůcky,“ popsal pro server iROZHLAS.cz.

Zásilku objednal prý hlavně kvůli dceři. „Dělá koordinátorku proti koronaviru v Bojkovicích v Zevetě a neměli tam nic. Podobně mluvili i někteří mí známí doktoři,“ pokračoval dovozce.

Když zavážka roušek a respirátorů třídy FFP2 bez obtíží klapla, nabídl své služby státu. Konkrétně ministerstvu zdravotnictví. „Dělám léta na dovozech z Číny. Můj partner mi může nabídnout masky N95 a N100. Pošlete mi prosím poptávku s požadavky na druh, počty, termíny, certifikáty, limitní ceny. Urychleně to nechám nabídnout,“ napsal Krajíček v e-mailu z 15. března, jehož znění má iROZHLAS.cz k dispozici.

Podnikatel si podle svých slov posléze všiml i výzvy, kterou ministerstvo zveřejnilo na svém webu 13. března. Resort v ní apeluje na „všechny výrobce, dovozce a distributory ochranných osobních prostředků“, aby se mu přihlásili s konkrétní nabídkou.

Jeden z e-mailů s nabídkou na dodávku zdravotnického materiálu, který podnikatel Miroslav Krajíček adresoval ministerstvu zdravotnictví

Krajíčkovi se ale nikdo z expertního týmu ministerstva neozval. „Posílal jsem jim i cenové nabídky. Kdyby mi alespoň napsali, že jsem třeba drahý, věděl bych, na čem jsem. Ale nic. Už to chytám i v televizi, že nikdo na nic v tomto státě nereagoval. Místo toho, aby do toho pustili i drobné prodejce, tak to vlastně zastavili. Pak tady nějací chytráci prodávali respirátory za tisíc korun. Takhle by si trh cenu srovnal,“ doplnil.

Opakované nabídky

Nabídku přitom poslal jen dva dny poté, co šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odrážel na tiskové konferenci kritiku kvůli akutnímu nedostatku zdravotnického materiálu v Česku. „Kolegové obvolávají všechny dodavatele. Trh je velmi napjatý a musí se jednat v řádu minut. Je to velmi akční, jak na burze. Jsem přesvědčen, že se to zlepší,“ prohlásil tehdy ministr.

Krajíček se ale nenechal odradit a nabídku zopakoval, a to hned třikrát. Další e-maily na speciálně zřízenou covidovou adresu zaslal 17., 19. a 20. března. „Vy jste mi sice neodpověděli na moji nabídku dovozu roušek. Posílám podklady od mého partnera,“ napsal dále třiašedesátiletý podnikatel, jehož firma SmartHel má šestimilionový obrat a sídlí v centru Prahy. Připojil i fotografie a snímky certifikace od čínského dodavatele. Výsledek? Bez reakce.

Další e-mail – v pořadí už pátý – napsal Krajíček na ministerstvo 4. dubna, tedy minulou sobotu. A tehdy nastal zlom. Ministerstvo totiž o den později po třech týdnech od první snahy o kontakt na Krajíčkovu nabídku zareagovalo a požádalo o zaslání konkrétní nabídky. Poptávka zněla: chirurgické rukavice, respirátory FFP3, sety pro izolaci ribonukleové kyseliny či overaly.

Proč odpověď ministerstvu trvala tak dlouho? A navíc v době, kdy byl v tuzemských nemocnicích kritický nedostatek ochranných pomůcek? Z vyjádření resortu vyplývá, že předchozí korespondenci nezaznamenalo. Eviduje až dubnovou nabídku.

„Společnost SmartHel se do výzvy pokusila připojit až zpětně 4. dubna Výzva byla přitom do 11. března. Přesto ministerstvo zdravotnictví na nabídku reagovalo 5. dubna. Na náš e-mail bylo společností odpovězeno, že se pokusí poptávané věci nabídnout,“ uvedl Martin Novotný z tiskového odboru resortu.

Ministerstvo zdravotnictví se podle něj snaží spolupracovat zejména s českými výrobci. „Nicméně u každého dodavatele, ať už z tuzemska nebo zahraničí, posuzujeme cenu, dostupné množství, zdali nám dodavatel nabízí sortiment produktů, které v danou chvíli pro nemocnice poptáváme, a samozřejmě zdali je v odpovídající kvalitě,“ pokračoval Novotný.

Resort podle něj snaží pro lékaře a zdravotníky zajistit ochranné pomůcky za co nejvýhodnější cenu a taky klade důraz na to, aby dodání bylo co nejdříve. Novotný zároveň dodal, že ministerstvo aktuálně spolupracuje s 16 českými firmami.

Dodávky z Číny

V médiích se v posledních týdnech objevily další případy českých podnikatelů, kteří neúspěšně nabízeli státu svou pomoc. Mezi poslední patří například společnost Workswell. Ta měla už před několika měsíci státu nabídnout termokamery na bezkontaktní měření teploty, ministerstvo zdravotnictví je ale nakonec zakoupilo ve Švýcarsku.

Obchody se státem Mezi nejčastější případy neúspěšné spolupráce se státem patří dodávky roušek a respirátorů. Například Technická univerzita v Liberci vyvinula filtr z nanovláken, na jeho velkovýrobu ale nemá kapacitu a s potenciálními výrobci potřebuje pomoc státu. Jednání ale podle univerzity nikam nevedou.

Neúspěšně pak vládě nabízela respirátory nejvyšší řady FFP3 společnost Fire Centre a přímo nemocnicím podnikatel Tomáš Hloušek, který v Číně vlastní výrobnu hraček. Jeho respirátory se do nemocnic dostaly až po zmedializování snahy dodat respirátory do Nemocnice Na Bulovce.

Na snahy podnikatelů nabídnout své služby státu v pondělí upozornil také pořad Reportéři ČT. Stát podle některých výrobců pokračuje v nákupech materiálu v zahraničí a nevěnuje se podpoře domácí výroby.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už v minulosti podotkl, že české firmy by nezvládly požadavky masových dodávek.

Podobně mluví také Jana Vykoukalová, předsedkyně Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Po vypuknutí koronavirové krize podle ní neměly české úřady jinou možnost.

„Na začátku ledna tady nebyl v podstatě nikdo, kdo by roušky vyráběl. Bylo to hlavně vinou cenové politiky – neatraktivnosti roušky jako produktu. Z Číny rouška dorazila za pár haléřů, čeští výrobci neměli moc možností efektivní výroby. Pomůcky se sháněly i v ostatních zemích, ale všechny se postupně uzavíraly a zůstala jen Čína,“ vysvětlila redakci.

Situace se ale podle Vykoukalové už lepší. „Nyní hlavně řešíme zvyšování kapacit, firmy nakupují výrobní linky, a chceme dodávky ze zahraničí postupně nahrazovat českými výrobky. Samozřejmě to nejde ze dne na den. Zprovoznění nové linky včetně atestací a licencí je otázka třeba měsíce,“ doplnila šéfka asociace.