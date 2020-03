Ze zavřených škol má většina dětí radost. Koronavirus je přesto může stresovat, říká dětský psycholog

Přes jeden a půl milionu dětí a mladých lidí ve středu nešlo do školy. 130 tisíc pedagogů ale pokračuje v práci, někteří museli do školy, jiní mohli pracovat z domova. Pokud to školy zvládnou, mohou pokračovat ve výuce na dálku, třeba přes internet. Praha 17:28 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přes jeden a půl milionu dětí a mladých lidí ve středu nešlo do školy (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Děti do škol nepustilo úterní nařízení Bezpečnostní rady státu. To se sice netýká třeba mateřských škol, ale ministerstvo školství doporučuje zvážit omezení nebo dokonce přerušení provozu i v jejich případě. Stejně tak u základních uměleckých škol, na které se zákaz také nevztahoval.

Většina dětí dostala zadáno, co se mají naučit. Někteří učitelé plánují, že po návratu do školy je právě z toho budou zkoušet. Podle dětského psychologa Václava Mertina z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy děti mají většinou z volna radost a výpadek vyučování chod školství neohrozí.

„Záleží, jak to má učitel zorganizované. Sám si pamatuju uhelné prázdniny, a možná byly i nějaké další, a přežili jsme to. Nedělal bych si velké starosti, že by nastal výpadek ve znalostech,“ řekl Mertin pro Radiožurnál.

Zmíněné uhelné prázdniny se v dřívějších dobách v Československu objevily několikrát. Po sérii velkých mrazů, které nečekaně přišly na konci roku 1978 školáci zůstali doma od 8. ledna do konce měsíce. V roce 1979 se proto zrušily jarní prázdniny a celodenní výlety.

Přestože děti podle psychologa nepřijdou o znalosti, mohou být z dění okolo koronaviru vystresované. Primárně prý proto, že je neučíme kriticky přemýšlet. „Děti učíme fakta. To, aby o nich přemýšleli, aby si řekli: možná to tak je, ale možná to je taky jinak. To je pro děti hrozně složité,“ řekl Mertin.

„Přichází to leckdy až v pubertě, ve chvíli kdy oponují už prakticky úplně všemu. Tak až tehdy tak posuzují i naše starosti a obavy,“ dodal dětský psycholog.