Kde dochází nejčastěji k nákaze koronavirem? Kromě rodiny a práce jsou rizikové i hromadné akce

Nejčastěji se lidé nakazí koronavirem od rodinného příslušníka nebo v práci. Jednotky procent připadají i na zařízení zdravotnické a sociální péče. S odkazem na data, která poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky, o tom informuje server Seznam Zprávy. Praha 12:20 18. srpna 2020

Zanedbatelné množství případů podle ústavu připadá i na léčebny dlouhodobě nemocných, ostatní formy nákazy pak tvoří 14 procent.

Jak server Seznam Zprávy uvádí, příčinou infekce uvnitř rodiny je kromě pravidelného těsného kontaktu i nedodržování bezpečné vzdálenosti nebo pravidelné dezinfekce. Přenos infikovanými kapénkami patří podle Světové zdravotnické organizace mezi hlavní způsoby nákazy - do vzduchu se mohou uvolňovat kromě kašle a kýchání i během zpěvu nebo mluvení.

Odborníci ale dlouhodobě varují i před riziky během hromadných akcí. V českém prostředí se například potvrdila při případu desítek nakažených po návštěvě pražského podniku Techtle Mechtle. „Nejvíce nebezpečné prostředí jsou vnitřní prostory se špatnou ventilací vzduchu, ve kterých se nedají dodržovat dvoumetrové rozestupy a je v nich hluk, takže lidé musí mluvit hlasitě, až křičet, aniž by nosili roušky,“ vysvětlil pro server Healthline Jeff Pothof z Wisconsinské univerzity.

Přesunutí hromadných akcí ven ale nebezpečí zcela nevymýtí, i tam je totiž pro pro předejití nákazy nutné dodržovat bezpečný odstup. Přesto jsou venkovní akce bezpečnější, podle japonské studie, na níž odkazuje list The New York Times, je pravděpodobnost nákazy ve vnitřních prostorech dvakrát vyšší než venku.

Při infekci koronavirem musí následovat důsledná izolace - v domácnosti je třeba dbát na dezinfekci společných prostor a oddělit své věci od ostatních. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje i vyhnout se kontaktu s domácími mazlíčky.

Prevence na pracovišti by měla dbát na řadu hygienických opatření, pokud se však u lidí prokážou příznaky respirační nákazy, jako kašel, rýma, zvýšená teplota nebo dušnost, neměli by do práce chodit a raději využít home office.