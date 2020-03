Záchranářka ze Zdib si veřejně stěžuje na nedostatek roušek. Podle šéfa lže a porušila pracovní řád

„Nejsme nijak chráněni. Máme jednu roušku,“ napsala středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) záchranářka, která pracuje s lidmi s podezřením na koronavirus. Podle ní kraj v distribuci ochranných pomůcek selhává a vystavuje záchranáře nebezpečí. Kraj to ale odmítá a hejtmanka slíbila, že ve středu rozdá dalších 20 tisíc respirátorů. K tomu ale nedošlo. Velitel záchranky už podřízené vzkázal, že se provinila proti pracovnímu řádu. Praha 12:42 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Středočeská záchranářka vytkla kraji, že nezvládá zásobování respirátory (ilustrační foto). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V období vyhlášené pandemie, kdy i běžní ‚civilisté‘, kteří pojedou MHD musí mít roušku přes ústa a nos, tak my nemáme nic,“ napsala v otevřeném dopise středočeské hejtmance v úterý v noci záchranářka Veronika Brožová. V tu dobu za sebou měla tři noční služby v řadě, píše.

Brožová, která slouží ve Zdibech a dostává se do kontaktu s lidmi s podezřením na nákazu koronavirem, tak reagovala na dřívější zprávu, kterou záchranářům adresovala právě hejtmanka. V e-mailu Pokorná Jermanová záchranáře označila za nejrizikovější skupinu, kterou je třeba důkladně chránit.

„Vedení kraje si důležitost vaší profese a práce uvědomuje a bude se snažit udělat vše pro to, aby bylo vaše zdraví ochráněno a váš život nebyl nijak ohrožen,“ citoval z hejtmančina e-mailu odeslaného už 5. března zpravodajský server Seznam Zprávy.

„Nejsme nijak chráněni. V době, kdy bychom ke každému pacientovi měli jet s respirátorem. Protože pokud se nakazíme, tak kdo bude, paní hejtmanko, zajišťovat urgentní péči ve vašem kraji?“ oponuje Brožová.

Její stanoviště mělo v době, kdy dopis psala, k dispozici jeden respirátor a tři balíčky kompletních ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi. „Shledávám to jako nedostatečné,“ napsala Brožová. Záchranáři podle ní nemají ani roušky. Respektive sahají do vlastních zásob. „Koupili jsme si je před obdobím klasické chřipky. Organizace nám neposkytla nic. Co se dozvídám z médií, se neslučuje s tím, jak to probíhá v realitě. Ubezpečte mě prosím, že vaše vyjádření nejsou jen pouhopouhé prázdné populistické fráze,“ pokračuje dál v otevřeném dopise.

Porušení kázně

Záchranářka Brožová pro server Seznam Zprávy uvedla také, že kolegům přišla SMS zpráva od nadřízeného, aby si sami ušili látkové roušky, pokud to umí. „Reakce se nebojím. Napsala jsem to, s čím se tady já i kolegové denně setkáváme,“ řekla.

Hejtmanka se proti slovům Brožové ohradila a stejně se zachoval také ředitel středočeské záchranky Jiří Knor. „Vůbec se nehodlám smířit teď ani do budoucna, že naši zaměstnanci v době, jako je tato, šíří nepravdy a nepodložená obvinění,“ vzkázal své podřízené prostřednictvím facebookového profilu hejtmanky.

„Všechny naše vozy jsou a budou nadále vybaveny kompletními ochrannými prostředky a pomůckami proti vysoce nebezpečným nákazám, a to včetně respirátorů jak pro členy posádky, tak pro pacienta,“ pokračoval šéf záchranky.

Na závěr Knor pak uvedl, že záchranáře žádá, aby jakékoliv problémy řešili s ním osobně nebo dalšími členy vedení a nešířili lživé informace. Dodal také, že se záchranářka nechovala podle pracovního řádu. „Berte proto mimo jiné také na vědomí, že vaše jednání kvalifikujeme jako porušení pracovní kázně,“ napsal.

20 tisíc respirátorů

„V první várce, která přišla jako pomoc od ministerstva zdravotnictví, obdržela záchranná služba 50 respirátorů. Později dostala dalších 300. A ve středu dostala dalších 370 respirátorů a 500 roušek,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí kraje Helena Frintová ve čtvrtek dopoledne k vybavení krajské záchranné služby.

Další materiál záchranáři podle ní brzy dostanou. „V druhé zavážce záchranka dostává 750 kusů nanoroušek a 500 kusů roušek,“ upřesnila.

To se ale poněkud rozchází s tím, co v úterním videu na Facebooku uvedla hejtmanka Pokorná Jermanová. Ta tehdy řekla, že už ve středu kraj obdrží 20 tisíc respirátorů a rozdělí je zdravotním a sociálním službám.

„Číslo 20 tisíc se týká počtu respirátorů, které nám mají přijít. V tuto chvíli ještě nemáme informaci, že bychom je měli na distribučním skladě,“ řekla ve čtvrtek, tedy v době, kdy už kraj respirátory měl podle hejtmanky mít a rozdělovat je, mluvčí Frintová.

Středočeský kraj přesto odmítá, že by krajské záchranky nebyly dostatečně vybaveny. „V tuto chvíli je naše zdravotnická služba vybavena dostatečně. Samozřejmě ale zdůrazňuji, že je nutné počítat s tím, že zásobování bude zatím i nadále průběžné. Ale zdravotnická služba má v tuto chvíli dostatek respirátorů i roušek,“ dodala Frintová.