Církvice na Kutnohorsku je novým ohniskem. Provoz zastavila firma vyrábějící vozidla pro přepravu zvířat

Nové ohnisko koronaviru na Kutnohorsku, o němž v sobotu informovali hygienici, se objevilo ve firmě HR Partner CZE v Církvici. V neděli to uvedl starosta obce Jiří Volenec (ČSSD). Podle něj ve společnosti nepracuje nikdo z místních. Nakažených je 13 pracovníků, provoz byl uzavřen. Kutná Hora 14:27 5. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zasažené firmě nyní probíhá testování zaměstnanců (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Vím jen to, že to je firma, která tady má provozovnu. Z obce tam není nikdo zaměstnaný, jsou to všechno lidé odjinud,“ uvedl Volenec. Podle něj ho kvůli záležitosti dosud nikdo nekontaktoval, obec zatím žádná opatření nepřijímá. „Mluvil jsem i s panem majitelem. Všechny případy jsou lehčí. Nemocní jsou v domácí karanténě,“ řekl starosta později Radiožurnálu.

Nákaza na Karvinsku se přesunula do komunity, říká hejtman. Podle Rážové je však ohnisko pod kontrolou Číst článek

Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová informace nepotvrdila ani nevyvrátila. „Je to malá firma o 30 lidech, zachovali se opravdu zodpovědně, hned to zavřeli,“ uvedla. Podle ní byl případ zachycen včas a všechny případy se i díky chytré karanténě daří zachytit.

Kontakty nemocných jsou v karanténě a začíná jejich testování, podstoupit ho má asi 100 lidí. Už v pátek byla podle Šalamunové ve firmě provedena ohnisková dezinfekce, provoz by měl být zavřený 14 dní. „Samozřejmě všichni zaměstnanci budou muset mít negativní test, aby se mohli vrátit do práce,“ dodala mluvčí.

Firma vyrábí nástavby a vozidla pro přepravu zvířat. Podle starosty v obci působí asi rok, předtím měla výrobnu v areálu ČKD v Kutné Hoře. Církvice leží zhruba pět kilometrů východně od Kutné Hory. K Církvici patří i místní část Jakub, celkem v obci žije 1300 lidí.