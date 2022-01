V prosinci delta, v lednu omikron. Dítě v Praze se nakazilo krátce po sobě novou variantou covidu

Testování na školách odhalilo případ rychlé reinfekce dítěte koronavirem. Zatímco v prosinci se mělo nakazit variantou delta, hned následující měsíc se nakazilo omikronem. Událost potvrdil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). „Tatínek šel do školy vynadat, proč má jeho dítě opět pozitivní test. Sekvenací se zjistilo, že má omikron,“ řekl na dotaz serveru iROZHLAS.cz. Podle odborníků je obcházení imunity jednou z vlastností nové varianty covidu. Praha 18:30 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protilátky vytvořené proděláním delty podle epidemiologa Romana Chlíbka na omikron nestačí. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Výsledky včerejšího (pondělního) testování: z 970 testovaných žáků je pozitivních 12. V pěti případech se jedná o variantu delta a ve dvou omikron. Jedno z pozitivně testovaných dětí mělo v prosinci deltu a nyní je pozitivní s omikronem,“ napsal ve středu na svůj twitterový účet starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz doplnil, že k případu došlo na jedné z proseckých základních škol. Přišlo se na něj jenom díky tomu, že laboratoř, která pro danou školu testy provádí, je jako jedna z mála také sekvenuje.

„Tatínek šel do školy vynadat, jak je možné, že má jeho dítě pozitivní test, když bylo pozitivní v prosinci. V rámci sekvenace se zjistilo, že se dítě nakazilo variantou omikron. My sekvenování vzorků kvůli omikronu vyžadujeme. Díky tomu tu variantu poznáme," vysvětlil Portlík.

Vedení základní školy odmítlo testování svých žáků jakkoliv komentovat.

Obcházení imunity

Téměř okamžitou reinfekci variantou omikron po předchozím prodělání delty potvrzují také odborníci. Jednou z vlastností omikronu je totiž takzvané „obcházení imunity“.

„Obchází imunitu jak po prodělané nemoci, tak po vakcinaci. Víme, že pakliže je někdo naočkovaný, tak po třech měsících už klesá účinnost proti omikronu. Chce to tedy co nejrychleji podávat posilující dávky,“ vysvětlila už dříve pro server iROZHLAS.cz imunoložka Ruth Tachezy a doplila, že by se proto měli očkovat i lidé, kteří onemocnění prodělali.

„Teprve tato kombinace jim poskytne dostatečnou ochranu. Jak po prodělaném onemocnění, tak po dvou dávkách vakcíny není proti omikronu dostatečná imunita. Klesá to až ke dvaceti procentům, což je téměř nic,“ řekla.

To potvrzuje i epidemiolog Roman Chlíbek. „Ukazuje se, že protilátky po předchozích variantách koronaviru – když je člověk dříve prodělal – nejsou proti omikronu dostatečné. V případě očkování proti koronaviru se ukázalo, že pokud se imunita posílí třetí dávkou, tak pravděpodobnost jejího obejití je nižší. Zatímco v případě postinfekční imunity – tam už to není čím posílit. Člověk mohl prodělat mírnější variantu, nemusel si vytvořit dostatek protilátek," vysvětluje.

Protilátky

Ani dostatek protilátek ale nemusí být podle Chlíbka dostatečnou zárukou, že se člověk omikronem nenakazí. Protilátky vytvořené proděláním delty totiž na omikron nestačí.

„Neumí ho dostatečně neutralizovat. Proto, když se člověk po deltě nakazí omikronem, tak onemocní. A to i když má protilátky. Proto na pacienty s omikronem nefungují ani ty monoklonální protilátky,“ vysvětluje.

Podle něj je v tuto chvíli jedinou možností, jak se proti omikronu bránit, očkování. „Lidé, kteří třeba v minulosti prodělali covid, by se měli nechat očkovat. Aby posílili svou imunitu nejlépe, jak to jenom je možné. Lidé, kteří ji nepodpoří očkováním a budou mít jenom prodělaný covid z minulosti, tak musí počítat s tím, že se u nich budou objevovat nové reinfekce a nakažených bude opět rychle přibývat,“ doplňuje.