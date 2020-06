V domově pro seniory v Litovli se nakazilo nejméně 12 klientů a čtyři zaměstnanci koronavirem

V domově pro seniory v Litovli na Olomoucku se nakazilo novým koronavirem nejméně 16 lidí z řad klientů i personálu. První dva případy se objevily mezi pracovníky domova pro seniory. Zatímco jeden zaměstnanec už nebyl v práci, druhý chodil do zaměstnání i v době, kdy už měl příznaky. Informuje o tom pondělní regionální vydání deníku Mf Dnes. Litovel (Olomoucko) 10:31 8. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V domově důchodců v Litovli je 16 nakažených lidí koronavirem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jedná se o čtyři zaměstnance a 12 klientů. To číslo se ale může během krátké doby změnit,“ řekl Mf Dnes hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Hygienici provedli odběry všem zaměstnancům a klientům litovelského domova pro seniory. „Můžeme potvrdit více případů nákazy,“ uvedla bez dalších podrobností Lenka Pešáková z krajské hygienické stanice.

Hygienici prověřují, zda nákazu v domově pro seniory rozšířil jeden ze zaměstnanců, nebo byl zdroj infekce jiný. „Od 25. května jsou povolené návštěvy, k přenosu koronaviru tak mohlo dojít i od ní, kdy mohla být pozitivní a přitom nemusela mít ještě příznaky. To bude potřeba zjistit,“ podotkla Pešáková.

Litovel byla v březnu s nedalekým Uničovem a okolními obcemi kvůli rychle rostoucímu počtu nákaz na dva týdny uzavřená. Okleštěk ubezpečil, že o plošné karanténě se zatím neuvažuje. „Bude ale potřeba co nejrychleji zjistit původce, pokud to nejsou nakažení zaměstnanci, a ty co nejrychleji izolovat,“ uvedl.

V Olomouckém kraji za uplynulý týden do pátečního večera podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo 28 případů nákazy novým typem koronaviru, Ministerstvo mapuje všechny nemocné s trvalým bydlištěm v kraji. V pondělí ráno ministerstvo v kraji od začátku epidemie registrovalo celkem 797 nákaz koronavirem.

