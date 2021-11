‚Je to dost peněz‘. Recea Prague je v úpadku, dluh 188 milionů za respirátory převezme insolvenční správce

Policejní šetření

Nákupy ochranných pomůcek po vypuknutí pandemie koronaviru se zabývala také policie. Do jejich hledáčku se dostali pracovníci ministerstva zdravotnictví i dodavatelé „problematických“ objednávek. Do jejich hledáčku se tak dostala firma La Factory, která až do loňska nevykazovala žádnou činnost, dále De Sol Investment s nejasnou vlastnickou strukturou směřující do Belize, Recea Prague, jejíž jednatel byl zatížen 18 exekucemi a Batist Medical prodávající respirátory za 866 korun za kus. Závěr však nakonec zněl: zákon porušen nebyl.