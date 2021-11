Miliardová škoda, rekordní ceny či podezření na podvody. Proč policie nákupy pomůcek i tak odložila?

Měli na dosah pohádkové výdělky, obchody ale často krachly. Byznys se státem v pandemii koronaviru jim navíc vedle zmařených investic vynesl i punc možných podvodníků. Na více než rok tak uvízli v síti elitních detektivů, kteří podezřelé nákupy respirátorů šetřili. Závěr však nakonec zněl: zákon porušen nebyl. Server iROZHLAS.cz přináší podrobnosti z policejního vyšetřování, které dopadlo na dodavatele pomůcek i ministra Adama Vojtěcha (za ANO). Doporučujeme Praha 5:00 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ačkoli si byli vědomi svých zákonných povinností hospodárně nakládat s majetkem státu, nedostatečně zhodnotili cenovou výhodnost nabídek.“ Alespoň tak policisté formulovali původní podezření, které utkvělo na pracovnících ministerstva zdravotnictví zajišťujících nákupy roušek a respirátorů loni v březnu, tedy záhy po vypuknutí pandemie koronaviru.

Kriminalisté během více než rok trvajícího šetření zkoumali také to, jestli resort dostatečně ověřoval schopnost jednotlivých dodavatelů plnit své závazky či prováděl kontrolu nakoupených ochranných pomůcek. Opřeli se při tom o kontrakty ministerstva vnitra, které ve stejné době zdravotnický materiál pořizovalo výrazně levněji.

„Tyto osoby mohly způsobit České republice škodu nezjištěného rozsahu, kterou bylo možné srovnáním nákupních cen ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra (…) vyčíslit na částku 1 010 309 586 korun,“ píše se v protokolu Národní centrály proti organizovanému zločinu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí informačního zákona.

Detektivové částku, o kterou mohl resort přijít, stanovili předběžně na základě nejvíce „problematických“ objednávek. Do jejich hledáčku se tak dostala firma La Factory, která až do loňska nevykazovala žádnou činnost, dále De Sol Investment s nejasnou vlastnickou strukturou směřující do Belize, Recea Prague, jejíž jednatel byl zatížen 18 exekucemi a Batist Medical prodávající respirátory za 866 korun za kus.

Storna objednávek

Finanční újma státu mohla podle policistů vzniknout „jednak akceptací méně výhodné nabídky z možných alternativ a jednak úhradou kupní ceny neodpovídající kvalitě dodaného zboží“. Ani jedna varianta se ale nakonec neprokázala. Ministerstvo totiž podezřelé dodávky stornovalo, u dražších zakázek pak získalo dodatečně slevu.

„Na základě provedeného prověřování dospěl policejní orgán k závěru, že ministerstvo zdravotnictví (…) akceptovalo průměrné nabídkové ceny,“ uvádí kriminalisté s tím, že výhodnější nabídky nebyly vzhledem k napjaté situaci na trhu k dispozici. Resort navíc během prvního nouzového stavu skupoval veškeré ochranné pomůcky, které byly k mání. Nehledě na cenu.

„S ohledem na legitimní zájem na ochraně života a zdraví – z hlediska trestního práva hodnot nadřazených zájmu na ochraně majetku – (…) nelze působení škody vztahovat k samotnému rozhodnutí pořídit osobní ochranné pomůcky,“ hodnotí dále policisté. Resortu podle nich také nelze klást za vinu, že se v nejvytíženějších dnech pandemie spoléhal na poskytnuté certifikáty: „Testy počal provádět ihned, jakmile to situace umožnila.“

Policisté tak šetření kolem podezřelých objednávek letos v srpna uzavřeli bez postihu. „Mohu sdělit, že ve věci prověřování nákupů ochranných pomůcek ministerstvem zdravotnictví v době nouzového stavu policejní orgán skončil prověřování a rozhodl o odložení věci,“ uvedl tehdy pro iROZHLAS.cz dozorující státní zástupce Ondřej Trčka.

Vojtěchova odpovědnost

Policisté se zabývali i případnou odpovědností ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), jehož resort podle nich čelil „novému dosud neřešenému úkolu, a to navíc za bezprecedentní situace v podobě pandemie nového respiračního onemocnění, v jehož důsledku se zhroutil standardní trh“ se zdravotnickým materiálem.

Přesto Vojtěchovi vytkli, že krizový tým – speciálně zřízený pro nákupy ochranných pomůcek– operoval mimo systém. „Kvůli absenci interního aktu řízení (kterým by se činnost formalizovala – pozn. red.) či rozhodnutí ministra byla činnost týmu centrálního nákupu nekoordinovaná a nekontrolovaná,“ napsali do dokumentu, ze kterého citovaly také Seznam Zprávy.

„Závěry Policie ČR potvrzují, že při krizovém nákupu ochranných a zdravotnických pomůcek nedošlo ke spáchání jakéhokoliv trestného činu.“ Adam Vojtěch (ministr zdravotnictví za ANO)

Ministr podle protokolu nestanovil kompetence členů týmu ani žádné kontrolní mechanismy či způsob, jak mají jeho či další orgány resortu o objednávkách informovat. V týmu se přitom záhy ocitli i lidé mimo ministerstvo se zkušenostmi s nákupy pomůcek. Byl tam třeba obchodní náměstek Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo zástupce Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

„Lze k tomu přistoupit v zásadě dvěma způsoby. Jednak prizmatem pochybení v rámci (ne)uplatnění vlastní rozhodovací pravomoci a jednak přeneseně za pochybení jeho podřízených,“ přiblížili detektivové. Nakonec však došli k závěru, že Vojtěcha není možné „za jeho vlastní přijatá rozhodnutí, neboť plnil úkol, kterým ho vláda pověřila“, popotahovat.

A to ani za pochybení úředníků, které během šetření odhalili. Navzdory platné směrnici totiž nepořídili záznam o provedené předběžné kontrole některých nakupovaných pomůcek. Podle policistů šlo však o přehmat administrativního charakteru bez přesahu do trestní roviny. Vojtěch i úředníci tak vyvázli z policejní sítě bez trestu.

Výsledek sám ministr posléze vřele uvítal. „Závěry policejního vyšetřování potvrdily, že nákupy ochranných pomůcek ministerstvem zdravotnictví v době první vlny covidové pandemie byly v pořádku,“ napsal redakci v SMS zprávě. Policie tak podle něj potvrdila, že nákupy pomůcek nebyly „zatíženy nehospodárným postupem, jakoukoliv známkou korupčního jednání či nedbalostí při ověřování jejich kvality.“

Podezřelé firmy

Na počátku ovšem stály podezřelé objednávky, kvůli kterým policisté celou akci odstartovali. Od státu si kvůli tomu vyžádali potřebnou dokumentaci a provedli několik domovních prohlídek. Vycházeli ale rovněž z výpovědí jednotlivých aktérů, obdržených trestních oznámení i publikovaných článků, které na neprůhledné pozadí a podezřelé transakce některých dodavatelů upozorňovaly.

Zabývali se tak tím, jestli vybraní zájemci o byznys se státem vědomě nepodváděli. Některé zásilky ochranných pomůcek totiž nesplňovaly nároky na kvalitu nebo jim chyběly potřebné certifikace. „I přes tyto nedostatky pak měli dodavatelé požadovat úhradu bezvadného zboží. Hrazená cena předmětu plnění tak neměla odpovídat jeho kvalitě,“ popsali kriminalisté svoje podezření.

Že by se chtěli dodavatelé obohatit na úkor státu, se ale rovněž neprokázalo. „Nutnou podmínkou trestného činu odvodu je skutečnost, že pachatel tohoto trestného činu má podvodný úmysl od počátku svého jednání,“ lze vyčíst z policejního protokolu. Společnosti by tak ministerstvu musely úmyslně nabízet zboží, o kterém věděli, že neodpovídá požadované kvalitě.

Server iROZHLAS.cz zmapoval příběhy pětice firem, které se ocitly v hledáčku elitních detektivů:

Alpharmio

Původní objednávka: 284 350 000 Kč, skutečnost: 0 Kč

Pražská společnost Alpharmio se původně zavázala ministerstvu zdravotnictví dodat roušky a respirátory třídy FFP3 ve výši 284 milionů korun. Právě objemná zakázka byl i důvod, proč firmu gynekologa Aleše Prokopenka kriminalisté do prověrky zařadili. Z obchodů se státem ale nakonec sešlo, jak se píše v policejním protokole.

„Jednatel uváděl, že objednané zboží nebylo dodáno z důvodu nemožnosti jeho dodavatele závazně sdělit lhůtu dodání včetně následné nemožnosti zboží fakticky dodat, neboť dodavatel měl zboží v posledku prodat jinému dodavateli,“ popisují policisté důvod, proč byly objednávky posléze stornovány.

Firma tak nedokázala garantovat, že stihne objednané pomůcky dodat včas. Zásilku plánovala zajistit od čínského výrobce, ten ale navíc „před dojednáním veškerých podmínek“ všechny své zásoby rozprodal. Podle policistů se ani nepotvrdilo, že by dodavatel chtěl resort oklamat tím, že by mu nabízel vědomě nekvalitní zboží. Závěr? Trestný čin se nestal.

Batist Medical

Původní objednávka: 282 727 450 Kč, skutečnost: 214 395 446 Kč

866 korun za kus. Za takovou částku prodala společnost Batist Medical krátce po vypuknutí koronavirové krize ministerstvu zdravotnictví devět tisíc respirátorů třídy FFP2. Byl to urgentní nákup, resort proto vysokou cenu akceptoval. „Pokud by existovala dostupná levnější alternativa, rozhodně by ji ministerstvo zvolilo,“ zdůvodnil to tehdy mluvčí ministerstva Martin Novotný.

Na první pohled ovšem rekordní částka bila do očí. Ministerstvo vnitra totiž ve stejné době nakupovalo respirátory až šestkrát levněji, jak upozornil iROZHLAS.cz. Že by firma Batist Medical chtěla zneužít kritickou situaci, odmítla její marketingová ředitelka Martina Piskorová. Cenu podle ní ovlivnil šibeniční termín dodání i problémy s polským výrobcem.

Společnost Batist Medical zdůvodňuje, proč ministerstvu prodala respirátory za 866 korun za kus | Zdroj: Policie ČR

Ve stejném duchu se neslo i vysvětlení společnosti pro policii, která tento nákup označila za „nejsenzitivnější a z hlediska mediálního zájmu nejproblematičtější“. Kriminalisté se totiž snažili zjistit, zda Batist Medical „záměrně neúčtoval nepřiměřené ceny s ohledem na výrazně excesivní jednotkovou cenu respirátorů třídy FFP2“.

Podezření z podvodu se ale ani u Batist Medical nakonec nepotvrdilo. Policisté měli za to, že jde o etablovanou společnost, a vysokou cenu respirátorů označili za ojedinělý „exces“ způsobený akutním nedostatkem zdravotnického materiálu nejen v Česku, ale i ve zbytku světa. Během května se navíc ministerstvu podařilo vyjednat na drahé respirátory slevu, finální cena tedy byla 641 (769 korun s DPH) korun za kus.

Resort si tak u Batist Medical nakonec objednal celkem dvanáct zavážek, z toho stornoval pouze tři. Důvodem ovšem podle policistů nebyla nedostatečná kvalita pomůcek či chybějící dokumentace. „Dodavatel prakticky ve všech případech objednavateli doložil uvedené certifikáty, případně produktové listy či prohlášení o shodě.“

De Sol Investment

Původní objednávka: 287 550 000 Kč, skutečnost: 0 Kč

Vlastník neznámý, adresa virtuální. Alespoň taková je vizitka společnosti De Sol Investment, která se v prvních dnech nouzového stavu snažila ministerstvu zdravotnictví dodat tři miliony respirátorů třídy FFP2 za více než 287 milionů korun. Firmu s neprůhlednou vlastnickou strukturou směřující do Belize přitom oficiálně řídil Štefan Püspöki, bývalý svářeč s jedenácti exekucemi.

„To je mi absolutně jedno, jak to vypadá, já jsem tam tři nebo čtyři roky v tom jednatelství, firma funguje, odvádí daně, všechno máme v pořádku, takže nevím, proč by si měl někdo myslet, že jsem tam bílý kůň,“ řekl Radiožurnálu už dříve třiapadesátiletý muž u vesnického domu v Želenicích u severočeského Mostu.

Společnost De Sol Investment měla potíže s dodávkou objednaných respirátorů, sháněla je v Turecku | Zdroj: Policie ČR

Od všech nákupů s touto společností nakonec resort ustoupil. Důvodem však nebyla kritika veřejnosti a médií, ale nekvalita dodaného zboží. „Výsledky testu respirátoru FFP2 dodaných firmou De Sol Investment dopadly velmi špatně. V důsledku toho ministerstvo zdravotnictví odstoupilo od objednávky a firma De Sol Investment celou dodávku odvezla,“ přiblížil mluvčí ministerstva Martin Novotný.

Policisté posléze zjistili, že De Sol Investment měl potíže s tureckým dodavatelem. „Jak plyne z vysvětlení jednatele, měl tento dodavatel dodávat zboží původem z Turecké republiky, avšak z různých důvodů tomu tak nebylo.“ Firma se proto s tureckým prostředníkem nakonec dohodla na zápůjčce takového množství zboží, které odpovídalo objednávkám resortu. Testem kvality ale zásilka neprošla. Podle policistů se úmysl opět neprokázal.

La Factory

Původní objednávka: 1 239 964 302 Kč, skutečnost: 646 327 175 Kč

S ministerstvem zdravotnictví se společnost La Factory chystala v březnu 2020 uzavřít obchod za více než miliardu korun. Firma z Lanškrouna přitom do té doby nevykazovala téměř žádnou činnost a byla bez výdělků. Zdánlivě prázdná schránka, jak ji odborníci nazývali, tak okamžitě vzbudila podezření.

Resort od ní navíc nakoupil čínské respirátory za dvojnásobnou cenu, než je nakupovalo ministerstvo vnitra. Podle tehdejší mluvčí resortu Gabriely Štěpanyové se ale společnost přes všechnu kritiku ukázala nakonec jako spolehlivý partner: dodržela termíny i kvalitu a předložila požadované certifikáty.

Vůči výtkám se veřejně bránil také majitel firmy Radek Švec, který resortu z některých objednávek poskytoval i slevu. „Nečekal jsem za to veřejnou chválu, ale nečekal jsem ani mediální štvanici sebe, svých firem a ministerstva zdravotnictví,“ prohlásil.

Společnost La Factory zboží, které odmítlo ministerstvo, darovala do domovů důchodců | Zdroj: Policie ČR

Kvalita dodaných respirátorů nebyla vždy stoprocentní. Ministerstvo kvůli tomu La Factory stornovalo dvě objednávky. „U dalších dvou objednávek poskytl dodavatel ministerstvu zdravotnictví slevu, a to s ohledem na testováním sníženou filtrační účinnost, neboť dodané respirátory svou kvalitou splňovaly užší třídu ochrany,“ stojí v policejním protokolu.

Firma podle vyšetřovatelů uvedla, že od svých subdodavatelů požadovala doložit kvalitu nakupovaného zboží i jeho soulad s evropskými předpisy. Validitu certifikátů ověřovala prý i přímo u jejich výstavců. Dokumentaci včetně výsledků laboratorních zkoušek pak zasílala resortu. „Na základě uvedených skutečností policejní orgán konstatuje, že v jednání tohoto dodavatele se nepodařilo prokázat úmyslné uvádění sběratele v omyl ohledně kvality dodávaných pomůcek,“ uzavřeli policisté.

S resortem navíc firma uzavřela rámcovou smlouvu, která počítala s tím, že pokud bude mít dodané zboží nižší účinnost, dostane slevu. „Za takto nastavených podmínek by úmyslné deklarování bezvadnosti zboží – s vědomím jeho zásadních vad – fakticky nedávalo žádný smysl,“ píše se dále v dokumentu.

V případě společnosti La Factory se policie podrobně zabývala také marží. Ta se měla podle poskytnutých údajů pohybovat v rozmezí 29 až 63 korun za kus dodaného zboží. „Nicméně s ohledem na skutečnost, že ministerstvu zdravotnictví bylo dodáno téměř 2 000 000 kusů respirátorů třídy FFP2 za cenu nižší než 84 korun (…), je zřejmé, že přinejmenším část takovýchto dodávek musela být ztrátová. Celkově však bylo obchodování výdělečné,“ zhodnotili kriminalisté.

Recea Prague

Původní objednávka: 310 377 420Kč, skutečnost: 12 426 520 Kč

Na pandemii koronaviru chtěla vydělat také společnost Recea Prague. Cestu k penězům jim ale překazila špatná kvalita dodaných respirátorů. Od ministerstva dostala celkem devět objednávek, na kterých mohla firma utržit přes 310 milionů korun. Nakonec ale dodavatel utržil jen zhruba 12 milionů korun. Zbytek resort stornoval kvůli pozdnímu dodání i nedostatečné kvalitě.

„Z důvodů nevyhovující kvality ministerstvo stornovalo, vedle uvedeného částečného storna, tři kompletní objednávky. Zbylých pět objednávek pak stornovalo z důvodu nedodání zboží ve sjednaném termínu,“ shrnula policie.

Část respirátorů nakoupených v Číně společnost Recea Prague uskladnila ve stodole v Olešné u Písku | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost přitom byla přesvědčena o tom, že dodané respirátory kvalitě poptávané ministerstvem odpovídají. Certifikáty podle policejního zápisu ověřovala i u čínského výrobce. „Všechny budu žalovat,“ řekl už dříve pro iROZHLAS.cz Jan Kunc, jednatel firmy Recea Prague, která sídlí na virtuální adrese. Kunce navíc tíží hned 18 exekucí.

A na jeho slova skutečně došlo. Firma se totiž s tím, že přišla o lukrativní byznys se státem, nesmířila. Podala proto na ministerstvo zdravotnictví žalobu, ve které se domáhá úhrady ve výši téměř 200 milionů korun za dodané roušky. Zboží si současně odmítá odvézt ze skladu Správy státních hmotných rezerv, kde leží ladem.

„Pokud by věděli, že jde o padělky, nepochybně by zboží obratem vyzvedli. Argumentu přesvědčení jednatelů dodavatele o bezvadnosti dodaných pomůcek nasvědčuje i fakt, že podali žalobu na ministerstvo zdravotnictví, kterou se domáhají úhrady daného zboží,“ napsali k tomu policisté do protokolu s tím, že ani v tomto případě nedošlo k porušení zákona.